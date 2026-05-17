Ministrul USR care folosește atât SPP-ul, dar decontează și banii de transport ca parlamentar vine cu o primă explicație: "Nu folosesc paza 100% din timp"

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, a explicat că motivul pentru care decontează bani pentru transport, ca parlamentar, deşi beneficiază de serviciile asigurate de Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) este legat de faptul că nu apelează mereu la SPP. Darău explică faptul că, dacă ar face acest lucru, suma pe care ar cheltui-o din bani publici ar fi mult mai mare. Ministrul interimar mai spune că, în mandatul trecut, nu a cheltuit din suma forfetară de care ar fi putut beneficia, ca senator, informează News.ro.

Irineu Darău folosește SPP, dar decontează și banii ca parlamentar

Irineu Darău a fost întrebat, într-o emisiune televizată, de ce decontează bani pentru transport, ca parlamentar, din moment ce beneficiază de servicii asigurate de SPP.

"Am văzut că a apărut o asemenea ştire, să ştiţi că nu folosesc SPP-ul, nici pe departe, în sută la sută din timp. De câte ori pot, evit să folosesc serviciile acestea în judeţul Braşov, care e circumscripţia mea şi acea sumă de 1400 de lei pe lună din Senat este destinată cheltuielilor de transport în judeţ şi nu numai. Deci este mecanismul clasic de când sunt, de cinci ani, senator. (...) Am foarte mare grijă de banul public şi să ştiţi că eu cred că, să folosesc SPP sută la sută din timp, inclusiv când plec la două noaptea de la minister sau când plec prin Braşov, ar costa mult mai scump decât deplasările mele cu nişte firme de ride-sharing sau cu trenul sau cu colegi şi alimentez, bineînţeles, cu benzină", a explicat Irineu Darău, la Digi 24.

Darău susține că nu folosește toți banii care i s-ar cuveni

El susţine că a fost acuzat în mod netrept cu privire la modul în care a cheltuit bani publici, el arătând că în mandatul trecut, nu a cheltuit din suma forfetară de care ar fi putut beneficia, ca senator.

"Unu: cheltuiesc 1500 de lei pentru 8 sau 9 sedii în judeţ, lunar, ca să pot să-mi ţin audienţele cu cetăţenii, că aşa spune legea. Deci am primit o acuză neadevărată. Am 8 colaboratori în acest moment, într-adevăr prin contract de colaborare cu SRL-uri şi PFA-uri, nu angajaţi, 8 oameni care lucrează şi pentru cabinetul meu şi cred că sunt parlamentarul care 4 ani de zile pe fapte şi pe date verificabile am cheltuit 0 lei pe semnătură din suma forfetară, iar pe al doilea mandat cred că sunt undeva la sub 10%, de altfel ceea ce cred că ar trebui şi impus prin lege. Cred că dacă s-ar face un clasament ştiu sigur că am fost pe primul loc, în sens bun, mandatul trecut şi cred că tot pe acolo sunt undeva la acest moment", a adăugat Darău.