Primul astronaut britanic ajuns in spatiu: Extraterestrii exista si se pot afla pe Pamant

Helen Sharman, primul astronaut britanic care a ajuns in spatiu, a declarat ca extraterestrii exista si este posibil ca ei sa se afle printre noi, pe Pamant. Sharman a facut afirmatia intr-un dialog cu Observer Magazine, citat de BBC.

Ea a spus: "Extraterestrii exista, nu exista doua cai legat de asta. Exista tot felul de forme diferite de viata intre miliardele de stele". In varsta de 56 de ani, Sharman a scris istorie cand a calatorit spre statia spatiala sovietica Mir, in mai 1991. Acum ea lucreaza la Imperial College din Londra. Desi este posibil ca extraterestrii sa nu fie alcatuiti din carbon si nitrogen, precum oamenii, "este posibil ca ei sa fie aici, acum, si sa nu ii putem vedea", a mai afirmat ea.

In interviu, Sharman a remarcat si ca este deranjata de faptul ca e caracterizata ca prima femeie britanica in spatiu si nu simplu - primul britanic. "Asta ne spune ca, altfel, am presupune ca e vorba despre un barbat. Cand Tim Peake a ajuns in spatiu, unii oameni au uitat de mine pur si simplu. Un barbat sa ajunga acolo primul ar fi normal, asa ca sunt incantata ca am stricat ordinea asta", a punctat ea. In 2018, dr. Helen Sharman a fost decorata de Palatul Buckingham.