Câte zile va dura acest nou „război" al lui Trump și Netanyahu cu Iranul

De ce Trump? Pentru că „Wag The Dog". Avem decizia Curții Supreme, la care se adaugă dezvăluirile NPR, de zilele trecute, care arată că DoJ ar fi ascuns 53 de pagini din dosarul Epstein, fix cele care fac referire la abuzurile sexuale lui Trump asupra unei minore.

De ce Netanyahu? Pentru că se strânge lațul în dosarul său de corupție și președintele Isaac Hertog încă nu s-a decis cu grațierea.

De ce zile? Pentru că suntem în postmodernism, iar războaiele nu mai sunt posibile, decât dacă devin un scop în sine, ca cel de acum. În plus, lumea de astăzi este atât de globalizată, atât de interdependentă încât orice conflict se reduce inerent la economie, la fluxuri de materii prime și lanțuri de aprovizionare.

20% din petrolul lumii trece prin Ormuz. Dacă se blochează Ormuz, atunci cad bursele de la Shenzen până la Toronto și intrăm în criză economică globală.

Iar blocarea Ormuz pare cel mai favorabil scenariu. Cel mai dezastruos implică un conflict extins în regiune, care poate evolua în direcții ce exced orice prognoze.

Ce se va întâmpla mai departe?

Trump și Netanyahu vor fi lăsați să-și facă damblaua câteva zile, după care li se explica că nu e bine ce fac.

Probabil Bibi va fi grațiat.

Lui Trump, cel mai probabil, i se va garanta că Epstein e case closed.

Iar regimul iranian va fi revalidat pe poziție, ca urmare a faptului că a rezistat unui atac israeliano-american, deci adio proteste studențești și orice tentativă de răsturnare a puterii ayatollahilor.

Ciprian Purice