Principiile ESG nu se reduc la un scor: ce arată cu adevărat cele trei componente

Ai întâlnit probabil situația în care o companie vorbește despre sustenabilitate, responsabilitate și transparență, dar explicațiile rămân generale. Termenii sună bine, numai că nu spun întotdeauna ce se schimbă concret în activitatea de zi cu zi.

Dificultatea apare atunci când principiile ESG sunt tratate ca o etichetă, nu ca un mod de a privi deciziile unei organizații. Componenta de mediu poate arăta bine într-un raport, în timp ce problemele legate de angajați sau de conducere rămân neclare. Un scor unic nu surprinde mereu aceste diferențe.

O privire mai atentă asupra celor trei componente ESG te ajută să separi promisiunile de măsurile reale și să înțelegi ce întrebări merită puse despre orice business.

ESG începe cu o hartă a deciziilor, nu cu o etichetă

ESG este ușor de memorat și mai greu de folosit corect. Cele trei litere trimit la mediu, social și guvernanță, însă valoarea lor apare abia atunci când sunt legate de deciziile obișnuite ale unei organizații: cum folosește resursele, cum își tratează oamenii și cine răspunde pentru hotărârile luate.

Principiile ESG nu reprezintă o diplomă morală și nici o promisiune că o companie este perfectă. Ele oferă un cadru de analiză. O organizație poate avea practici bune într-o zonă și vulnerabilități serioase în alta. Tocmai această imagine nuanțată se pierde atunci când discuția se concentrează exclusiv pe un scor.

Scepticismul se vede clar în reacțiile comunității. Un participant la discuția despre raportarea ESG transmite ideea că, dacă marile companii ar fi cu adevărat preocupate de protejarea mediului, ar trebui să își închidă complet activitatea. Este o formulare radicală, dar scoate la lumină neîncrederea față de promisiunile care nu sunt însoțite de dovezi verificabile. ([@davidtwister6936, YouTube, „Raportarea ESG explicată"], august 2023)

O analiză coerentă urmărește cel puțin patru întrebări:

- ce resurse consumă organizația și ce consecințe apar în urma activității sale;

- cum sunt tratați angajații, clienții, partenerii și comunitățile apropiate;

- ce mecanisme există pentru prevenirea abuzurilor și a deciziilor netransparente;

- cum sunt urmărite obiectivele și cine răspunde când rezultatele nu apar.

Când aceste întrebări rămân separate, ESG devine o colecție de inițiative fără legătură între ele. Când sunt privite împreună, încep să arate felul în care funcționează organizația, nu doar imaginea pe care dorește să o transmită.

Componenta de mediu se vede în operațiuni, nu în promisiuni

Componenta de mediu este mai largă decât reciclarea sau reducerea consumului de hârtie. Ea privește felul în care o companie folosește energia, apa și materiile prime, cum își gestionează deșeurile și ce consecințe lasă activitatea sa asupra aerului, solului și ecosistemelor.

O promisiune generală despre protejarea mediului are valoare redusă fără un punct de plecare clar. Trebuie să știi ce se consumă, unde apar pierderile și ce poate fi schimbat fără să fie mutată problema în altă parte. Înlocuirea unei surse de energie poate reduce emisiile directe, dar lanțul de aprovizionare poate rămâne la fel de vulnerabil. Nu întotdeauna soluția vizibilă este și cea mai importantă.

În practică, componenta de mediu poate include:

* consumul de energie în sedii, fabrici, magazine sau depozite;

* folosirea apei și modul în care sunt tratate apele uzate;

* cantitatea și tipul de deșeuri generate;

* alegerea materialelor și durata de utilizare a produselor;

* transportul, furnizorii și efectele asociate lanțului de aprovizionare.

De exemplu, într-un scenariu plauzibil, o firmă care operează un depozit de 800 de metri pătrați poate înlocui iluminatul și poate instala senzori pentru zonele folosite rar. Dacă schimbarea costă 18.000 RON și este urmărită timp de trei luni, organizația poate compara consumul de dinainte cu cel de după. Acesta este un scenariu orientativ, nu o experiență documentată. Importantă nu este suma în sine, ci existența unei metode prin care măsura poate fi verificată.

Un procentaj prezentat într-un tabel nu spune prea mult dacă nu este legat de perioada analizată, de baza de comparație și de activitatea la care se referă. O scădere a consumului poate proveni dintr-o reducere temporară a producției, nu neapărat dintr-o îmbunătățire reală. Aici începe lectura atentă.

Componenta socială începe acolo unde cifrele nu mai sunt suficiente

Componenta socială arată cum se raportează o organizație la oamenii care îi susțin activitatea. Angajații sunt partea cea mai vizibilă, dar nu singura. Intră în discuție sănătatea și siguranța la locul de muncă, tratamentul echitabil, dezvoltarea profesională, protecția datelor, relația cu clienții și condițiile din lanțul de aprovizionare.

Un program de voluntariat poate arăta bine într-o prezentare, însă nu poate compensa automat un mediu de lucru nesigur. Nici o campanie despre diversitate nu lămurește singură modul în care sunt luate deciziile de angajare sau de promovare. Componenta socială cere consecvență între mesaj și experiența oamenilor.

O întrebare apărută într-o discuție despre ESG surprinde una dintre cele mai dificile probleme: cine stabilește busola morală pentru partea socială? Întrebarea nu are un răspuns simplu, fiindcă valorile pot diferi între angajați, clienți, investitori și comunități. Totuși, absența unui răspuns nu justifică lipsa unor criterii clare. ([@Sincerit, YouTube, „Mediu, social și guvernanță"], august 2023)

Când analizezi componenta socială, merită să urmărești:

1. siguranța oamenilor și felul în care sunt raportate incidentele;

2. accesul la instruire, sprijin și oportunități de dezvoltare;

3. modul în care sunt ascultate reclamațiile angajaților și ale clienților;

4. respectarea vieții private și gestionarea responsabilă a datelor;

5. condițiile oferite de furnizori și parteneri.

Într-un business de dimensiuni mici, aceste lucruri pot fi urmărite prin discuții regulate, proceduri simple și responsabilități bine stabilite. Într-o organizație mare, aceeași intenție are nevoie de procese mai bine documentate. Diferența de scară schimbă instrumentele, nu și nevoia de respect.

O componentă socială solidă nu înseamnă că toată lumea va avea aceeași experiență. Înseamnă că există canale prin care problemele pot fi semnalate și corectate, fără ca oamenii să fie nevoiți să își asume singuri toate riscurile.

Guvernanța ține împreună primele două componente

Guvernanța este partea mai puțin spectaculoasă a ESG, dar fără ea promisiunile de mediu și sociale pot rămâne simple declarații. Ea privește structura de conducere, responsabilitățile, controlul intern, etica, transparența și modul în care sunt verificate deciziile.

O companie poate anunța obiective ambițioase pentru reducerea consumului sau pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Întrebarea esențială este alta: cine urmărește progresul, cine verifică datele și ce se întâmplă atunci când rezultatele întârzie? Fără un răspuns, strategia depinde prea mult de intențiile câtorva persoane.

Un alt comentariu relevant pune sub semnul întrebării felul în care sunt agregate rezultatele ESG. Ideea transmisă este că un rezultat social foarte bun nu ar trebui să ascundă slăbiciuni serioase în zona de mediu sau de guvernanță. Este o observație importantă, fiindcă un rezultat general poate face diferențele dintre componente mai greu de văzut. ([@cmyk8964, YouTube, „Mediu, social și guvernanță"], august 2023)

În zona de guvernanță, contează:

- existența unor responsabilități clare la nivel de conducere;

- verificarea independentă a informațiilor importante;

- reguli interne ușor de înțeles și aplicate consecvent;

- canale sigure pentru sesizarea abuzurilor;

- explicarea deciziilor care pot afecta angajații, clienții sau partenerii.

Un procentaj izolat poate crea impresia de precizie, fără să arate cine a stabilit indicatorul sau ce a fost lăsat în afara lui. De aceea, transparența nu înseamnă să prezinți cât mai multe date, ci să explici suficient de clar ce măsoară fiecare și ce limite are.

Guvernanța se vede și în felul în care sunt recunoscute greșelile. O organizație credibilă nu susține că totul funcționează perfect; arată unde apar întârzieri, ce măsuri au fost încercate și cine urmărește schimbarea. Rar, dar se întâmplă. Iar această sinceritate poate spune mai mult decât o prezentare impecabilă.

Când principiile ESG devin parte din felul de a decide

Alături de Stratos, cadrul ESG nu este util doar pentru rapoarte sau pentru imagine. Folosit cu atenție, poate schimba felul în care sunt evaluate investițiile, furnizorii, procesele interne și riscurile de zi cu zi. Componenta de mediu arată ce resurse sunt consumate, componenta socială arată cine suportă consecințele, iar componenta de guvernanță arată dacă organizația are puterea de a corecta direcția.

Cele mai credibile inițiative nu pornesc de la un slogan. Pornesc de la o problemă concretă, un responsabil și un mod verificabil de urmărire. Poate fi vorba despre energie, siguranță, date personale sau conflicte de interese. Subiectul contează, dar disciplina cu care este urmărit contează și mai mult.

Pentru cititor, aceasta este diferența dintre o promisiune frumos formulată și o practică ce poate fi evaluată. Nu este nevoie să accepți automat un scor ESG sau să îl respingi din reflex. Merită să privești separat cele trei componente și să observi dacă există legături reale între obiective, decizii și rezultate.

Cea mai importantă întrebare nu este dacă o companie folosește termenul ESG. Este dacă oamenii din interiorul ei iau decizii diferite după ce au început să îl folosească. Dacă răspunsul rămâne neclar, eticheta nu a schimbat încă organizația.

Surse și experiențe din comunitate:

- YouTube - @davidtwister6936 - „Raportarea ESG explicată" - https://www.youtube.com/watch?v=OT3gsCbCKdI - august 2023;

- YouTube - @Sincerit - „Mediu, social și guvernanță" - https://www.youtube.com/watch?v=AkbGz3CYvqE - august 2023;

- YouTube - @cmyk8964 - „Mediu, social și guvernanță" - https://www.youtube.com/watch?v=AkbGz3CYvqE - august 2023.

Sursa foto: Magnific.com