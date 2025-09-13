Profesori, pompieri şi militari au fost concediați, după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk
Postat la: 13.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice, deşi administraţia Trump pledează în general pentru libertatea de exprimare. Printre cei care au fost concediaţi, suspendaţi sau cenzuraţi în ultimele zile pentru opiniile lor se numără profesori, pompieri, jurnalişti, politicieni, un angajat al Secret Service şi un angajat al unei echipe importante din NFL, liga de fotbal american.
Concedierile au loc în contextul în care administraţia lui Donald Trump promite să ia măsuri împotriva cetăţenilor străini care vor lăuda, judeca sau minimaliza uciderea lui Charlie Kirk, el însuşi un fervent susţinător al libertăţii de exprimare.
Pete Hegseth, secretarul apărării, a ordonat între timp personalului său „să găsească şi să identifice membrii armatei şi orice persoană asociată cu Pentagonul care au batjocorit sau au părut să tolereze uciderea lui Charlie Kirk", a informat vineri NBC News. Citând doi oficiali ai Departamentului Apărării, NBC News susţine că mai mulţi membri ai armatei au fost eliberaţi din funcţie din cauza postărilor pe reţelele sociale şi că „zeci" de alte persoane, inclusiv angajaţi civili ai Pentagonului, au fost „chemate la ordine".
Pe lângă eforturile guvernului de a lua măsuri drastice, o serie de personalităţi şi grupuri conservatoare încearcă să colecteze şi să expună exemple de comentarii considerate inacceptabile.
Laura Loomer, o loială susţinătoare a lui Trump, a postat pe X: „Pregătiţi-vă să vă vedeţi ruinate toate aspiraţiile profesionale viitoare dacă sunteţi suficient de bolnavi încât să celebraţi moartea lui. O să vă fac să vă doriţi să nu fi deschis niciodată gura", a ameninţat ea.
Scott Presler, un activist de dreapta cu 2,3 milioane de urmăritori pe X, a cerut sfaturi despre profesorii care „se bucură de moartea lui Kirk" - şi a distribuit postări şi profiluri de social media ale presupuşilor vinovaţi, inclusiv detalii despre locurile lor de muncă, a relatat revista Time.
În Florida, consiliul de educaţie al statului a emis un memorandum proactiv în care avertizează în mod specific angajaţii şcolilor să nu posteze opinii personale care „ar putea submina încrederea elevilor şi a familiilor pe care le deservesc". Două cadre didactice din comitatul Clay au fost îndepărtate din sălile de clasă şi supuse unei anchete a statului, joi, unul dintre ei fiind un profesor de şcoală elementară care a postat pe contul său personal de social media un articol despre incidentul din Utah şi comentariul: „Poate că nu este necrologul pe care speram cu toţii să-l vedem când ne trezim, dar pentru mine este pe locul al doilea".
Celălalt, un consilier de liceu, a făcut aluzie într-o postare la poziţia lui Kirk, exprimată în 2023, că „merită" să existe „câteva decese prin împuşcare în fiecare an" pentru a proteja „dreptul dat de Dumnezeu" de a deţine arme. Consilierul a scris: „37 de ani în învăţământul public, gata să încasez un glonţ pentru copiii mei. Nu, nu vărs o lacrimă, el a ales să se sacrifice pentru drepturile (de a) fi protejat. Karma!". Comentariile au fost „flagrante" şi „pline de ură", a declarat Jennifer Bradley, senatoare republicană, într-un comunicat.
Probabil cea mai proeminentă persoană care şi-a pierdut locul de muncă a fost Matthew Dowd, un analist politic veteran concediat de MSNBC pentru că a sugerat în direct că retorica radicală a lui Kirk ar fi putut contribui la violenţa care l-a ucis. „Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care apoi duc la acţiuni pline de ură", a spus Dowd, adăugând: „Nu poţi să te opreşti din a avea astfel de gânduri îngrozitoare şi apoi să spui aceste cuvinte îngrozitoare şi să nu te aştepţi ca acţiuni îngrozitoare să aibă loc".
Reţeaua de televiziune şi Dowd au emis scuze separate. Dar într-un articol pe Substack publicat vineri, Dowd a spus că a fost victima unei „prese de dreapta", iar cuvintele sale au fost interpretate greşit, deoarece a vorbit înainte de a şti că Kirk era ţinta.
Cu toate acestea, majoritatea celor care au fost concediaţi sau suspendaţi sunt persoane cu locuri de muncă obişnuite, ale căror comentarii au nemulţumit angajatorii sau au fost expuse într-un alt fel. Printre aceştia se numără un agent al Secret Service care a spus că Kirk „a împrăştiat ură şi rasism în emisiunea sa" şi „nu poţi ocoli karma".
Carolina Panthers, o echipă de fotbal american, a concediat un coordonator de comunicare care a întrebat pe Instagram: „De ce sunteţi cu toţii trişti? Omul vostru a spus că a meritat", o altă referire la comentariile anterioare ale lui Kirk in legătură cu al doilea amendament al Constituţiei, care garantează americanilor dreptul de a purta arme.
Un reporter care acoperea evoluţia echipEI de baschet profesionist Phoenix Suns şi-a pierdut locul de muncă pentru că a postat comentarii precum: „Sincer, nu-mi pasă dacă credeţi că este insensibil sau nepotrivit să refuzi să respecţi un om rău care a murit".
O femeie pompier din New Orleans ar fi fost mustrată de către angajatorul ei după ce a postat - şi apoi a şters - un comentariu pe reţelele sociale în care numea glonţul care l-a lovit pe Kirk „un dar de la Dumnezeu".
The Hill a dat numeroase alte exemple de angajaţi, inclusiv asistente medicale, angajaţi ai universităţilor şi alţii, concediaţi sau sancţionaţi pentru comentariile lor. Un profesor din Oregon, se spune, şi-a pierdut slujba pentru că a spus că moartea lui Kirk „i-a înveselit ziua".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Maramureșean reținut de Poliție după ce i-a incendiat casa unui vecin în direct pe TikTok. "Te-am răbdat atâția ani de zile. Nu mai suport!"
Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna maramureșeana Barsana i-a incendiat gospodaria unui vecin, l-a amenințat cu ...
-
Jeff Bezos investește trei miliarde de dolari într-o companie care urmărește să încetinească îmbătrânirea
Compania de biotehnologie Altos Labs, fondata in 2022 și finanțata cu aproximativ 3 miliarde de dolari, exploreaza modal ...
-
Polonezii se pregătesc pentru o eventuală agresiune rusă - Mii de oamenii se înscriu pentru antrenamente militare voluntare
Mii de polonezi se inscriu pentru antrenamente militare voluntare, in timp ce armata poloneza incearca sa-si completeze ...
-
Debut spectaculos pentru Gemini - Capitalizare de miliarde pe piața Nasdaq
Bursa americana a primit vineri un nou jucator important din sectorul cripto: Gemini, platforma de tranzactionare fondat ...
-
Discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk: "Nu aveţi idee ce foc aţi aprins"
Vaduva lui Charlie Kirk, Erika, a tinut un discurs emotionant in care le-a multumit salvatorilor pentru ca au incercat s ...
-
Meteorologii dau alerta pentru weekend! Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Prognoza pentru București
Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vant pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și N ...
-
Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe
Asasinul lui Charlie Kirk a fost prins, a confirmat FBI. Este vorba de un tanar de 22 de ani, Tyler Robinson, din Utah, ...
-
Invitata AUR care a intrat cu cuțite în Parlament rupe tăcerea: Am uitat de ele!
Invitata AUR care a intrat cu șase cuțite in Parlament spune ca pentru ea e ceva firesc sa aiba arme albe asupra ei, ba ...
-
Scenariul din 2023 s-ar putea repeta: Grevă generală în școli, chiar în timpul examenelor - varianta luată în calcul de sindicate
Laviniu Lacusta, liderul USLIP Iași, a declarat intr-un interviu ca in interiorul organizațiilor sindicale exista un cur ...
-
ANAF a descins peste marii comercianți din București și Ilfov: Inspectorii au căutat două lucruri!
Agentia Nationala de Administrarea Fiscala (ANAF) verifica, incepand din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifrauda, ...
-
Scandalul 'cărților de vizită cu foiță de aur' - Camera Deputaților vine cu explicații după acuzațiile USR
Camera Deputaților susține ca nu deconteaza „carți de vizita cu foița de aur", ci cu folie aurie, un procedeu tipo ...
-
Hidrologii au emis Cod Galben de inundații pe râuri din 14 județe
Hidrologii anunta, vineri, risc de viituri pe rauri din 14 judete, fiind emisa o avertizare cod galben. "Avand in vedere ...
-
Specialiștii FMI mai dau și vești bune, după întâlnirea cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria: Sunt măsuri esențiale pentru reducerea deficitului bugetar
Premierul Ilie Bolojan a avut o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), la Palatul Victoria. Specia ...
-
Bursele sociale, în ceață: În noua hotărâre NU se specifică modul în care vor fi verificate veniturile părinților, după renunțarea la PatrimVen
Pentru anul școlar 2025-2026, metodologia de acordare a burselor sociale aduce o schimbare majora: școlile nu mai sunt o ...
-
Rabla 2025 începe cu scandal! Producătorii și importatorii de automobile tună și fulgeră: 'Se dorește un program de succes sau doar bifarea unui exercițiu birocratic?'
Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critica dur modul in care Ministerul Mediului a gestiona ...
-
Criza care pune în pericol marile industrii ale UE - Peste 100 de europarlamentari cer intervenția rapidă a Comisiei Europene
Economia UE e in pericol! Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene masuri ferme pentru salvarea industriei oț ...
-
TikTok elimină materialele grafice privind asasinarea activistului Charlie Kirk
TikTok a anunțat ca va elimina videoclipurile care arata in detaliu impușcarea lui Charlie Kirk, incident petrecut mierc ...
-
Albania a numit primul ministru din lume construit cu inteligență artificială. Ce portofoliu a primit Diella ("soare" în albaneză)
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat joi, 11 septembrie, numirea unui ministru generat de inteligența artificiala ( ...
-
400 de camere inteligente pe șoselele României: șoferii vitezomani, urmăriți pas cu pas. DN1, supravegheat de la un capăt la altul
CNAIR anunța un proiect de amploare pentru reducerea accidentelor rutiere. Peste 400 de camere video vor fi montate pe d ...
-
Descoperire spectaculoasă din spațiu: un astronaut a zărit o uriașă tablă de șah pe Pământ. Ce este și unde a fost localizată
Un astronaut, privind de sus la vastitatea terestra, a surprins recent o imagine ce a starnit curiozitatea multora: o po ...
-
Donald Trump a prezentat primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk
Președintele Donald Trump a prezentat pe rețelele sociale primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk, des ...
-
Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
La doar trei luni de la prabușirea tragica a unui zbor Air India, soldata cu pierderea a 260 de vieți, o echipa de ingin ...
-
Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii
Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporala, iar rezultatele pot fi abso ...
-
Un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul după ce AI a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani
Timp de un deceniu, oamenii de știința de la Imperial College London au lucrat pentru a ințelege cum anumite bacterii ev ...
-
Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis: Scandal imens după ce corespondențele sale cu Epstein au fost publicate
Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii in SUA a fost demis din functie joi. În presa au aparut detalii intime ...
-
NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale / „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră"
NASA a inceput sa interzica cetațenilor chinezi cu vize valabile sa participe la programele sale, pe fondul escaladarii ...
-
Cele mai bogate țări ale UE organizează o reuniune secretă la Viena, în contextul negocierilor privind viitorul buget de 1.800 miliarde euro
Țarile din Europa de Nord se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun inaintea celor doi ani de negocieri inte ...
-
S-a aflat cum se creează iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se află
A fost dezvaluita metoda prin care se creeaza iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se afla, informea ...
-
NASA face anunțul care împarte comunitatea științifică: semne clare că Marte a găzduit viață în trecut
Roverul Perseverance, aflat pe Marte din 2021, a trimis pe Pamant mostre ce ar putea constitui „cea mai solida dov ...
-
Un detector ultra perfomant a reușit să demonstreze celebra teorie a lui Stephen Hawking
O echipa internaționala de cercetatori a folosit detectoarele observatorului LIGO pentru a confirma experimental teorema ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu