Proiectul secret de la Groom Lake: motorul de fuziune „organic"

David Adair un fost inginer a povestit cum, la începutul anilor '70, a fost implicat într-un proiect experimental legat de un dispozitiv de conținere a fuziunii nucleare. Inițial, el nu lucra la o rachetă, ci la un nou tip de centrală de fuziune, capabilă să alimenteze orașe întregi cu energie. Însă armata americană a văzut în invenția lui un potențial pentru aplicații militare și spațiale.

După un test la White Sands, proiectul a fost preluat de Arthur Rudolph, fost inginer german adus în SUA prin Operațiunea Paperclip. Inginerul susține că a fost dus la Groom Lake, Nevada - cunoscut astăzi sub numele de Area 51. Acolo, într-un hangar uriaș dotat cu un lift subteran masiv, a văzut ceva ce nu părea să aparțină tehnologiei umane. Coborând sute de metri sub pământ, a descoperit o rețea de hangare și laboratoare unde erau depozitate aeronave cu forme bizare: aparate în formă de picătură, săgeți aerodinamice și chiar un uriaș avion triunghiular asemănător cu prototipul XB-70.

Dar cea mai șocantă descoperire a fost un motor de fuziune de peste 60 de metri lungime, descris ca o combinație între tehnologie și biologie. Inginerul a relatat că structura părea vie: suprafața metalică semăna cu țesut organic, iar atunci când a atins-o, motorul a reacționat cu unde luminoase albastre, ca și cum ar fi răspuns la atingere.

Mai mult, în interiorul său a observat „fibre" prin care curgea un lichid fluorescent, aproape ca sângele într-un organism. Totul semăna cu o mașinărie organică, o tehnologie care depășea cu mult nivelul uman al vremii. Mărturia lui ridică întrebări tulburătoare: era vorba despre o invenție terestră ultra-secretă sau despre o tehnologie extraterestră recuperată și studiată în adâncurile Nevadei?