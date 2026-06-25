Religia poate avea același efect ca și consumul de droguri: Organul din corp ce declanșează fenomenul, anunțat de Oxford
Postat la: 25.06.2026 |
O echipă de oameni de știință condusă de Departamentul de psihologie experimentală de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, a efectuat un nou studiu publicat pe 24 iunie 2026 în revista Proceedings of the Royal Society pe sute de adulți care frecventau grupuri religioase.
Experții au constatat că religia poate avea același efect ca și consumul de droguri. Ritualurile religioase declanșează un fenomen într-un organ din corp - creier - eliberarea de opioide, niște substanțe chimice care produc sentimente de ameliorare a durerii, de recompensă și plăcere.
De asemenea, opioidele sunt eliberate atunci când oamenii consumă droguri precum heroină, morfină și analgezice date pe bază de rețetă, producând „euforia" pe care mulți o asociază cu această experiență, potrivit Daily Mail.
Cercetătorii au spus că descoperirile lor susțin teoria conform căreia ritualurile religioase au evoluat ca o modalitate prin care grupuri mari de oameni se pot lega. Acestea înlocuiesc nevoia unui contact individual care ar fi putut fi necesar în mod tradițional pentru a forma conexiuni puternice.
Aceste ceremonii tind să includă cântece comunitare și mișcare colectivă, care, de asemenea, stimulează sentimentele de unitate. „Aceste descoperiri sunt în concordanță cu ideea că serviciile religioase de rutină implică în mod activ procese opioide și de inducere a legăturilor care ajută la menținerea coeziunii în cadrul congregațiilor mari", a scris echipa în revista Proceedings of the Royal Society B.
Pentru cercetarea lor, echipa a studiat 265 de adulți care frecventau 24 de grupuri religioase din Marea Britanie și Brazilia. Participanții din Marea Britanie erau toți creștini, dar din diferite confesiuni, inclusiv romano-catolică, metodistă, Biserica Anglicană, baptistă și cei care se descriau drept „evanghelici".
Deși natura exactă a conținutului ritualurilor a diferit, toate ritualurile bisericești din Marea Britanie au inclus timp petrecut rugăciune, cântat în comun atât așezat, cât și în picioare, perioade de timp în care un lider (preot sau pastor) a vorbit de la un pupitru, piedestal sau amvon, un moment de reculegere și o perioadă de timp în care enoriașii au fost încurajați să comunice între ei.
Participanții au fost evaluați atât înainte, cât și după o slujbă sau un ritual și au fost întrebați cât de conectați se simțeau cu ceilalți membri ai congregației, precum și despre starea lor de spirit. Pragul lor de durere - utilizat în mod obișnuit ca semnal indirect al activității sistemului opioid natural al organismului - a fost, de asemenea, măsurat.
Analiza a arătat că după participarea la o slujbă religioasă, oamenii au raportat că simt mai multă încredere, apropiere și conexiune cu alți membri ai comunității lor. De asemenea, au experimentat mai multe emoții pozitive și mai puține emoții negative. Și, în medie, participanții au tolerat mai multă durere după ritual decât înainte de acesta. Acest lucru sugerează o activitate crescută în sistemul care eliberează opioide în creier, au spus cercetătorii.
„Sentimentele de conectare experimentate de participanți au fost determinate de afect pozitiv, un sentiment de conexiune cu Dumnezeu și, important, o creștere a pragului de durere - un indicator al activării mu-opioidelor, substanțe chimice din creier implicate în ameliorarea durerii, recompensă și plăcere", au spus cercetătorii.
„Constatările susțin teoria conform căreia ritualul a evoluat ca un mecanism de conectare socială, permițând grupurilor mari să creeze tipurile de legături care odinioară necesitau contact unu-la-unu."
Cercetătorii conduși de către Universitatea Oxford susțin că studiul lor vine în sprijinul „Teoriei opioidelor cerebrale privind atașamentul social", care sugerează că interacțiunea cu persoanele dragi declanșează o stare ușoară și naturală de euforie provocată de opioide, care induce sentimente de căldură, siguranță și o legătură emoțională profundă. Deși studiul lor nu compară în mod direct ritualurile religioase cu consumul de droguri, consumul de substanțe recreative declanșează, la rândul său, eliberarea de opioide și de substanțe chimice asociate cu starea de bine în creier.
Drogurile precum heroina, morfina și analgezicele eliberate pe bază de rețetă se leagă direct de receptorii opioizi naturali ai creierului, producând sentimente de euforie, dar au și efecte negative dramatice. Între timp, alte substanțe care dau dependență, cum ar fi alcoolul, nicotina și canabisul, stimulează creierul să elibereze propriile opioide naturale, creând un răspuns puternic de recompensă.
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