Revoltator! Un medic cu accident vascular, plimbat intre trei spitale

Un medic care a suferit un accident vascular cerebral a fost plimbat intre trei spitale ca sa ii fie facuta o tomografie si sa ii fie administrat tratamentul. S-a intamplat la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, unde tomograful nu functioneaza, desi este nou.

Georgeta Mercut, medic oftalmolog in cadrul Spitalului Militar Craiova, a descris pe pagina ei de Facebook intamplarea pe care a trait-o dupa ce sotul ei, tot doctor, a suferit un accident vascular cerebral si a fost plimbat cateva ore pana sa ajunga la terapia salvatoare. Femeia spune ca sotul ei a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, unde el lucreaza de peste 25 de ani, si unde tomograful nu functioneaza. Asa ca medicii l-au trimis la o clinica privata, unde i s-a facut tomografia, iar apoi la Spitalul din Slatina, unde a primit tratamentul.

„Confirm intru totul experienta din spitalul in care sotul meu lucreaza de peste 25 de ani, unde pentru o tomografie au fost necesare trei ore si plimbari intre spitale cu lipsuri de tot felul. De asemenea, am constatat lipsa de empatie a colegilor care stiau ca terapia care ii putea salva viata se face la Slatina si nu au spus. In aceeasi masura, nu am cuvinte suficiente de multumire fata de colegii slatineni foarte competenti care au venit la spital in miezul noptii pentru a-i administra, in ultimele minute, terapia salvatoare. Aici, tomografia s-a facut in cinci minute. A fost o cursa contra cronometru in care am inteles ca in Craiova se poate muri cu zile pentru ca medicii ocupa posturi nemeritate", a scris femeia pe reteaua de socializare.

Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean din Craiova, medicul Cristina Geormaneanu, spune ca unitatea are un computer tomograf nou, dar care nu functioneaza.

„Computerul tomograf din urgenta este nou, dar nu functioneaza de o luna sau doua luni. Acest aparat a cedat pentru ca au fost foarte multe solicitari. Vin pacienti din toate judetele Olteniei. In aceste conditii, pentru ca pacientii sa faca CT, spitalul a incheiat un contract cu o clinica privata si sunt trimisi acolo cu o ambulanta de la SAJ si un medic. Depindem astfel de Serviciul de Ambulanta, dar si de cei de la acea clinica, de aceea dureaza ceva timp. Colegii mei au facut tot ce era necesar in cazul medicului Mercut si ne-am incadrat in timpul necesar ca tromobiliza sa il salveze si azi este teafar. A fost trimis de la Craiova cu ambulanta la Slatina. Si la Craiova au fost incepute procedurile pentru a repara computerul, dar este de durata", a spus medicul Cristina Geormaneanu.

Din cauza faptul ca tomograful nu functioneaza, la Craova nu se poate face nici tromboliza, .

„Daca nu functioneaza computerul tomograf, nu puteam sa fim nici in programul national pentru tromoboliza. Dupa ce se va rezolva problema cu computerul tomograf se vor face demersurile si cu tromboliza", a precizat medicul Cristina Geormaneanu. Doctorul care a fost de garda in noaptea in care medicul Mercut a ajuns la spitalul din Craiova spune ca a facut tot ce i-a stat in putinta ca sa salveze viata colegului sau. El si-a chemat colegii neurologi si cardiologi, care au evaluat starea pacientului, iar acesta a fost trimis la clinica privata pentru tomografie.

„Impreuna cu medicul sef UPU am analizat cele doua variante de a se efectua tromboliza pacientului: Spitalul Universitar Bucuresti si Spitalul Slatina. Din cauza faptului ca exista limita de timp impusa de tromboliza am decis sa fie trimis echipajul SMURD la Slatina, indata ce a sosit rezultatul examenului tomografic. S-a continuat evaluarea neurologica, cardiologica si tratamenul hipotensor necesar trombolizei. Echipajul SMURD a „zburat" literalmente la Slatina pentru a se incadra in timp", a spus medicul Alin Macovei. Directorul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, unde pacientul a fost tratat, a precizat ca a avut cinci cazuri de accident vascular cerebral in care s-a facut tromoboliza de cand a inceput programul national si ca din cele cinci cazuri numai unul a fost din Craiova.

„Programul national pentru tromobilza a inceput la 1 august. Am avut cinci cazuri. A fost un singur caz de la Craiova si patru din Olt. Tratam toti pacientii care vin la noi", a declarat Catalin Rotea, directorul Spitalului Judetean Slatina.