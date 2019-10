Rise Project, un articol de investigație cu "Adevărul despre Dan Barna". Reacția liderului USR

"Nu am nimic de ascuns", spune Dan Barna, după ce jurnaliștii de la Rise Project au anunțat pe Facebook că urmează să publice un articol de investigație despre candidatul USR-Plus la președinție.

"Rise s-a concentrat pe câteva întreprinderi care nu au rezistat după perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finanțare europeană", a scris liderul USR pe Facebook, după ce Rise Project a anunțat că urmează un material cu "Adevărul despre Dan Barna".

"Am avut săptămâna trecută un interviu cu cei de la Rise. Am înțeles că au investigat proiecte pe care le-am desfășurat în perioada anterioară intrării în politică, când eram antreprenor și consultant în domeniul fondurilor europene. (...) Le-am răspuns deschis și onest la toate întrebările. Îl consider un exercițiu de transparență și normalitate într-o campanie electorală", spune Dan Barna.

