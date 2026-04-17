Robert F. Kennedy, secretarul sănătății din SUA: „Am tăiat penisul unui raton ucis pe șosea, gândindu-mă cât de ciudați sunt unii dintre membrii familiei mele"

Robert F. Kennedy Jr. ar fi tăiat penisul unui raton ucis pe șosea, conform unei noi cărți despre secretarul Departamentului de sănătate din SUA. Acesta este doar unui dintre multele care implică animale moarte în care a fost implicat controversatul politician.

În noua carte intitulată RFK Jr.: The Fall and Rise, publicată săptămâna aceasta, apare o mențiune din jurnalul lui Kennedy, proeminent critic al vaccinurilor și lider al mișcării „Make America healthy again" (Maha). Conform cărții, acesta povestește un incident de pe o autostradă din New York, din 11 noiembrie 2001, scrie The Guardian.

„Stăteam în fața mașinii mele parcate pe I-684 și tăiam penisul unui raton ucis pe șosea, gândindu-mă cât de ciudați s-au dovedit a fi unii dintre membrii familiei mele", a scris Kennedy în jurnal. El a adăugat: „Copiii mei au așteptat cu răbdare în mașină."

Isabel Vincent, autoarea noii cărți, a declarat pentru revista People că Kennedy a luat organele genitale ale ratonului pentru a le putea „studia mai târziu". Kennedy a avut mult timp o fascinație pentru cadavrele animalelor, în special pentru cele pe care le găsește moarte pe șosele, pe care uneori le colecționează și le studiază.

În altă parte a cărții, autorul notează că un jurnalist care a călătorit cu Kennedy în Long Island în 2001 a relatat că a fost fascinat de cadavrele de pescăruși morți. „Aș dori să adun câțiva dintre acești pescăruși morți pentru colecția mea de cranii", îl citează pe Kennedy, deși programul său din ziua respectivă nu i-a permis să-și întrerupă călătoria și să recolteze oasele.

Au existat numeroase povești care l-au implicat pe Kennedy și modul în care a tratat animalele moarte. Grupurile de mediu au fost indignate de o știre care dezvăluia că fostul candidat la președinție a tăiat odată capul unei balene decedate, aduse de valuri, cu o drujbă și l-a legat de acoperișul mașinii sale. De asemenea, el a mărturisit odată că a aruncat un pui de urs mort în Central Park din New York, încercând să facă să pară că creatura a fost ucisă de un biciclist.