Robert Stredie conduce Liga Studenților Români din Străinătate: ”Majoritatea tinerilor care se întorc in România nu regreta decizia!”

Robert Stredie are doar 21 de ani și a reușit să se facă remarcat până la această vârstă, grație numeroaselor acțiuni de voluntariat în care s-a implicat și care i-au adus numirea ca președinte al Ligii Studenților Români din Străinătate.

Curajos și dornic să se afirme, Robert Stredie a renunțat la orășelul mic în care a studiat - Botoșani - și a plecat să studieze peste hotare. Mai exact, el a ajuns să studieze Management, la University of Manchester, iar între timp s-a făcut remarcat în urma acțiunilor de voluntariat la care a luat parte. La începutul anului, însă, munca lui a fost încoronată, fiind ales în fruntea Ligii Studenților din Străinătate. Chiar dacă studiază în străinătate, Robert plănuiește să vină în țară, pentru a aduce "motiviația și energia lui în România, care are un potențial fantastic în zona de start-up și antreprenoriat".

Robert, ești student la Universitatea din Manchester și președinte al LSRS. Cum arată o zi din viața ta?

Acum sunt în vacanță, dar activitatea din LSRS și alte câteva proiecte personale îmi ocupă cam toată ziua. O zi normală în timpul anului academic este mult mai încărcată, mai ales că ultimul an de universitate este cel mai greu și cel mai important. Nu m-am considerat niciodată tobă de carte, dar Dumnezeu m-a binecuvântat și cu prieteni valoroși care mă sprijină și mă ajută să nu uit de universitate și angajamentul meu de a fi student. Când nu mă ocup de LSRS, învățat sau voluntariat la facultate, ziua depinde foarte mult de starea de spirit pe care o am. Sunt o persoană introvertită și nu am încercat niciodată să ascund lucrul acesta, doar că datorită funcției pe care o dețin sunt perceput adesea ca fiind extrovertit. Prietenii glumesc pe seama mea și spun că sunt un "introvertit adaptat". De obicei tind să petrec mult timp doar cu mine, dar am noroc de oamenii din jurul meu care mă mai scot din rutină.

Nu lipsești de la evenimentele dedicate românilor din străinătate. Povestește-mi despre tine, cum ai ajuns președinte al LSRS?

În anul I de facultate m-am implicat foarte mult pe partea de voluntariat și în comunitatea locală. Am fost reprezentantul studenților în consiliul de administrație a programului meu din facultate, am fost președintele consiliului studenților din căminul meu.

Știm că anul trecut ai plecat la studii în Manchester, iar anul acesta ai fost numit președinte. Cum ai reușit atât de repede?

Voi fi sincer. Eu consider că a fost o oportunitate si o șansă fantastică. Am fost singurul candidat pe poziția de președinte. Cred ca mai important decât a ajunge în această funcție este să dai dovada că meriți această onoare, iar acțiunile tale de pe întreaga perioadă a mandatului sa reflecte acest lucru. Dorința mea este sa duc această organizatie cât mai sus!

Știu că în această vară vei fi în România, că te pregătești de Summer Camp. Poveștește-mi despre acest event. Ce inseamna el si cum ți-a venit ideea?

Ideea de Summer Camp nu este nouă, dar este nou ce facem noi în cadrul acestui eveniment. Practic, ne-am propus să aducem în acelasi loc, studenți români de pretutindeni... Si din țară, si din străinătate. Aceasta este prima ediție și dorim să păstrăm cu tradiție acest eveniment. Menirea lui este să conectam mult mai mult studenții din străinătate cu comunitatea din România. Ne gândim ca odată cu fiecare ediție să promovam un județ diferit, anul acesta Covasna, si să cuprindem teme diferite. In acest an este vorba despre business și inovare, iar prietenii noștri de la Patriot Fest si Românian Business Leaders ne vor ajuta pe această cale.

Cine poate participa la evenimentul de la Centrul de Agrement Pădureni? Ce va cuprinde această tabără?

La eveniment poate participa orice student român. Mâncarea și cazarea sunt gratuite și vom asigura și transportul persoanelor de la Brașov la Centrul de Agrement Pădureni din Covasna dus-întors. Vom avea paneluri pentru business, pentru inovare, discuții cu instituții precum Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Fondurilor Europene, dar și jocuri, foc de tabăra. Totodată, vom purta discuții constructive asupra beneficiilor și riscurilor de a studia în străinătate, situația academică din România, dar și cum pot contribui toți cei prezenți la dezvoltarea țării.

Cum se pot înscrie?

Înscrieri se fac până la sfârșitul lunii prin link-ul specializat.

De ce ar trebui să participe tinerii? Ce le spui ca să-i convingi să ia parte la acest event?

Este un eveniment special...unic prin participanți, invitați și misiune. În cazul în care prezența ta într-o comunitate internațională de români încă nu te-a motivat, există și partea practică: sesiunile de training, vorbitorii, dar și jocurile ar putea fi ceea ce cauți.

Observ că ești un om extrem de implicat. Așa erai și în liceu? De unde motivarea pentru toate aceste activități?

Totul a începutul cu terminarea ciclului gimnazial. Eram un tip de adolescent rebel cred, nu în sensul în care aș fi încercat să ies din cuvântul părinților, altul era motivul. Fiind un județ mic și orașul în care studiam și mai mic, oamenii se cunosc între ei, mai ales cei care sunt muncitori. Tatăl meu este una dintre aceste persoane și toată lumea mă vedea ca pe băiatul "lui Marinel", dar nu ca pe Robert Stredie. Așadar am început să lucrez la asta, să mă implic și să realizez lucruri astfel încât ceilalți să mă vadă după ceea ce sunt. Motivarea vine din mai multe locuri... Sunt creștin, iar relația mea cu Dumnezeu înseamnă extrem de mult...de aici provin de altfel și principiile după care mă ghidez în viață. Familia mea, educația pe care am primit-o și exemplele părinților mei... oameni simpli, din provincie, care provin din familii numeroase, dar cu o situație mediocră. Au muncit mult pentru a mă putea sprijini și din punct de vedere financiar, dar au rămas la fel... nici banul, nici poziția nu au reușit să îi ducă într-o direcție greșită.

Care a fost motivul pentru care ai ales să pleci la studii în Anglia?

Am plecat cu un singur scop, și anume să asimilez tot ce este mai bun acolo și apoi să mă întorc pentru a implementa în țară și a contribui la dezvoltarea României. Este, din păcate, un motiv din ce în ce mai rar întâlnit.

Cum s-a schimbat viața ta acolo?

În primul rând cred că a adus un aport considerabil în maturizarea și responsabilizarea mea.

Plănuiești să te întorci în țară? Ce ți-ai dori să aduci aici, pentru ca studenții să fie mai fericiți, împliniți?

Da. Mai am doar un an de studiat și apoi plănuiesc să îmi continui activitatea în România. Aș dori în primul rând să aduc motivația și energia mea. Faptul că până acum nu am fost atins de nicio dezamăgire majoră în viață... este un avantaj. Astfel, sper să pot convinge pe cât mai mulți să își aducă aportul la dezvoltarea României, dar mai ales la cultivarea identității și mândriei de a fi român.

Interacționezi frecvent cu studenții plecați în străinătate. Cum sunt priviți? Cum sunt aceștia față de studentii din România?

Studenții români din străinătate sunt primiți cu brațele deschise de toate universitățile. Nu este de mirare că tot mai multe universități străine vin în România pentru a se promova și încerca să atragă tinerii noștri. Asemenea celor din străinătate, studenții din România au un potențial fantastic, dar nimeni nu trebuie să uite că fără muncă, indiferent de locul în care trăiești sau studiezi, nu poți reuși.

Ce planuri de viitor ai? E mai tentant pentru tine să pleci din România sau să rămâi în țară?

Pentru mine este mult mai tentant să rămân în țară. Un bun prieten îmi spunea că România este un popor vechi, dar un stat tânăr. Fiind în curs de dezvoltarea, poți face diferența, poți inova, poți să îi ajuți pe cei din jur și să simți cu adevărat că ești valoros. Totodată, față de majoritatea țărilor din Europa, România este printre cele mai sigure țări, fără mișcări extremiste, cu oameni care încă dau dovadă de foarte mult bun simț, iar lucrurile acestea nu le spun eu, le spun mulți străini care vizitează țara și se întorc pentru a retrăi experiențele de aici.

Ai un sfat pentru cei mai mici decât tine, care se gândesc să lase România în urmă și să plece la studii în afară?

Da. Mama mea avea o vorbă... "Decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș.". Lucrul acesta este valabil și pentru România. În țară este mult mai ușor față de alte țări, nu doar să ieși în evidență, ci și să faci lucruri care să aibă un impact pentru comunitatea ta. Aud tot mai des că în sectorul public și privat deopotrivă, este nevoie de cât mai mulți tineri. Tineri care să aibă valori puternice, să fie onești și motivați. Există un potențial fantastic în zona de start-up și antreprenoriat. Nu mă interesează câtuși de puțin să rămân în altă țară.

Ce șanse crezi că sunt pentru un tânăr care imediat după liceu pleacă la studii într-o altă țară și își începe acolo cariera, să se mai întoarcă în România?

Depinde foarte mult de experiența acestuia cu România, dacă are familia deja stabilită în străinătate, de cât de mult se identifică ca a fi român... Cred că lucrurile se rezumă foarte mult la identitate... dacă pe un tânăr, la finalul liceului nu îl leagă nimic de România - tradiție, obiceiuri, locul natal, prieteni etc - șansa de a lua în considerarea întoarcerea în țară este mică.

Cum arată viitorul României văzut de tinerii din diaspora care învață în străînătate?

Chiar dacă reprezint o comunitate destul de importantă din diaspora, m-as feri sa spun ca studenții ar avea doar o singura viziunea, comuna, despre viitorul in Romania. Unii cred ca viitorul României e foarte întunecat... Au in vedere toate nedreptățitile care se produc in țară, in mare parte din cauza clasei politice. Pe de altă parte, sunt si studenți care stiu că România este o țară cu multe oportunități și cu un potențial uriaș! Ce este interesant este că majoritatea tinerilor care se întorc in România, nu regreta decizia.

Crezi că îi preocupă mai mult viitorul țării de unde au plecat sau sunt preocupați mai mult de integrarea în nouă societate în care locuiesc?

Eu am o teorie, pe care încerc să mi-o confirm la fiecare discuție cu un român din străinătate. Consider că, atâta vreme cât tu te identifici ca a fi român - și depinde de cât de mult o faci - o sa te intereseze țara ta si vei avea mereu o dorință in suflet de a te întoarce acasă.

Cum ar trebui să fie România sau ce ar trebui să se schimbe că să devină o țară din care talentele nu mai pleacă?

Romania este o țara grozavă! Ce ar trebui să conștientizeze cât mai multe persoane este că nu suntem singuri. Aici mă adresez fiecărei persoane care încearcă și dorește să contribuie la o societate românească puternică. Statul trebuie sa investească cât mai mult în tineri - astfel încât toți să își poată construi o identitate puternică de a fi român și să ofere șanse tinerilor de a-și pune în valoare potențialul, după merit, după motivație și valori; nu după tradiționalul PCR ( pile, cunoștințe, relații). România este pe drumul cel bun, sunt multe orașe în țară care au început să își dea seama de importanța tinerilor și lucrează la politici locale prin care să îi atragă pe aceștia.