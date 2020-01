Romania a avut cea de-a doua cea mai mai mare inflatie din UE, in decembrie

Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Comparativ cu situatia din luna noiembrie, rata anuala a inflatiei in luna decembrie a scazut in doar doua state membre, a ramas stabila in alte trei state si a crescut in 23 de tari membre UE, inclusiv in Romania de la 3,8% pana la 4%.

Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Ungaria (4,1%), Romania (4%), Cehia si Slovacia (ambele cu 3,2%) iar cele mai scazute in Portugalia (0,4%), Italia (0,5%) si Cipru (0,7%).

In cazul Romaniei, cifra publicata de Eurostat este identica cu cea publicata marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit caruia rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a scazut la 3,8%, de la 4,2%, prognoza de inflatie pentru finalul lui 2019 si estimeaza o inflatie de 3,1% pentru sfarsitul acestui an, a anuntat, pe 8 noiembrie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei.

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza, in Prognoza de toamna 2019 publicata pe 27 noiembrie, ca procesul de dezinflatie va continua pe fondul epuizarii excesului de cerere de consum, iar inflatia medie anuala va ajunge la 2,6% in anul 2023, de la 3,8% in 2019.

Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in sus estimarile privind preturile de consum in Romania in acest an, pana la o crestere medie anuala de 4,2%, fata de un avans de 3,3% preconizat in primavara, in timp ce in 2020 preturile ar urma sa urce cu 3,3%, fata de o majorare de 3% cat estima in primavara.