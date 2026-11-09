Aproape unul din cinci americani înlocuiți de inteligența artificială a primit ulterior o ofertă de revenire. Cei care se întorc cer o mărire de salariu

Aproape unul din cinci angajați americani care și-au pierdut locul de muncă după ce au fost înlocuiți de inteligența artificială a primit ulterior o propunere de revenire în companie. Cei care acceptă să se întoarcă negociază însă condiții diferite de cele pe care le aveau înainte: salarii mai mari, garanții privind siguranța locului de muncă și mai multă transparență în privința utilizării tehnologiei.

Potrivit publicației Fortune, un sondaj realizat de compania SHL în lunile iunie și iulie arată că 19,1% dintre respondenții din Statele Unite au trecut personal printr-o astfel de situație: au fost înlocuiți de AI, iar ulterior angajatorul le-a propus să revină. În rândul participanților din Statele Unite și Marea Britanie, proporția a fost de 16%.

Angajații care au acceptat revenirea au formulat însă noi cerințe:

-51% au solicitat o majorare semnificativă a salariului;

-42% au cerut garanții scrise privind păstrarea locului de muncă;

-40% au vrut să știe în ce mod va fi folosită inteligența artificială în activitatea lor.

Companiile ar fi subestimat rolul angajaților

Reprezentanții SHL consideră că aceste rezultate indică faptul că unele companii au luat decizii pripite în privința automatizării, fără să evalueze suficient competențele și experiența angajaților.

Lucy Beaumont, vicepreședinta senior pentru produse și design la nivel global a companiei, spune că firmele renunță uneori la personal înainte de a înțelege pe deplin ce contribuție umană este necesară pentru desfășurarea activității.

„Revenirea angajaților după înlocuirea lor cu AI apare atunci când o companie automatizează un post fără să evalueze corespunzător potențialul uman necesar pentru îndeplinirea sarcinilor. Inteligența artificială nu se ridică la nivelul așteptărilor, deficiențele devin evidente, iar compania ajunge să îi reangajeze pe specialiștii pe care tocmai i-a concediat, de această dată în condiții financiare mult mai dezavantajoase pentru angajator", a explicat Beaumont.

Un sondaj realizat în iulie de firma de recrutare Robert Half a identificat o tendință similară. Dintre managerii de recrutare din Statele Unite ale căror organizații au desființat posturi în urma introducerii inteligenței artificiale, 32% au declarat că firmele au fost nevoite ulterior să reînființeze aceleași locuri de muncă sau unele similare.

Lipsa experienței interne, una dintre principalele probleme

Printre motivele pentru care companiile au revenit asupra deciziilor s-a numărat dificultatea de a înlocui cunoștințele specifice despre organizație și înțelegerea modului în care funcționează aceasta.

Aproximativ 40% dintre managerii care au raportat reînființarea unor posturi au indicat lipsa acestor cunoștințe drept un factor important. Alți 39% au menționat rolul gestionării relațiilor profesionale, în timp ce aceeași proporție a semnalat o creștere a cererii de activitate din partea companiei.

În plus, 38% au spus că anumite sarcini necesită mai multă supraveghere umană și verificări ale calității decât anticipaseră inițial.

Un exemplu este cel al producătorului auto Ford. În luna iunie, compania a reangajat și a promovat 350 de ingineri cu experiență, după ce instrumentele de control al calității bazate pe inteligență artificială nu au oferit rezultatele așteptate.

Ford a recunoscut că tehnologia a contribuit la îmbunătățirea calității, dar a subliniat că aceasta trebuie folosită împreună cu experiența echipelor de ingineri.

„Acești ingineri au acumulat o experiență valoroasă în decenii de proiectare", a declarat un reprezentant al companiei, adăugând că rezultatele dorite apar atunci când inteligența artificială este combinată cu expertiza tehnică a specialiștilor.

Inteligența artificială continuă să fie invocată în concedieri

În pofida cazurilor în care angajații concediați au fost chemați înapoi, tot mai multe companii indică inteligența artificială drept motiv pentru reducerea personalului.

Potrivit firmei de consultanță Challenger, Gray & Christmas, până la sfârșitul lunii octombrie, angajatorii au atribuit AI eliminarea a 121.401 de locuri de muncă. Cifra este de peste două ori mai mare decât totalul posturilor pentru care au fost anunțate concedieri din același motiv pe parcursul întregului an 2025, respectiv 54.836.

Printre cei mai expuși acestor schimbări se numără angajații aflați la începutul carierei. Raportul Stanford AI Index 2026 arată că inteligența artificială preia tot mai multe sarcini simple, care reprezentau în mod tradițional primul pas în parcursul profesional al tinerilor.

Unul dintre exemplele menționate este cel al dezvoltatorilor de software cu vârste între 22 și 25 de ani, categorie în care ocuparea forței de muncă a scăzut cu aproape 20%.