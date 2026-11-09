Vocea din găleata neomarxismului absolut: Friedrich Merz amenință că Germania va bloca bugetul Uniunii Europene dacă statele membre nu finanțează Ucraina

Vocea din găleata neomarxismului absolut: Friedrich "Engels" Merz amenință că Germania va bloca bugetul Uniunii Europene dacă statele membre nu finanțează Ucraina
Postat la: 09.11.2026 |
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că va bloca următorul buget al UE, care se întinde pe șapte ani, dacă toate statele membre nu se angajează să ofere sprijin financiar Ucrainei în 2027 și în anii următori.
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că va bloca următorul buget al UE, care se întinde pe șapte ani, dacă toate statele membre nu se angajează să ofere sprijin financiar Ucrainei în 2027 și în anii următori.
Într-o scrisoare trimisă președintelui Consiliului European, António Costa, consultată de Financial Times, Merz condiționează sprijinul său pentru bugetul blocului comunitar pentru perioada 2028-2034 de acordul tuturor țărilor UE privind finanțarea Ucrainei, devastată de război, care se confruntă anul viitor cu un deficit de finanțare de 70 de miliarde de euro.
„Un angajament colectiv, prin care toți, fără excepție, vom contribui în mod echitabil la acoperirea acestui deficit de finanțare al Ucrainei, este o condiție esențială pentru rezolvarea acestei probleme și pentru discutarea oricăror alte chestiuni, în special a celor cu implicații financiare", a scris Merz.
Ultimatumul vine înaintea reuniunii liderilor UE de la Dublin, de joi și vineri, unde Merz a cerut ca deficitul de finanțare al Kievului să fie abordat.
În decembrie anul trecut, liderii UE au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, însă amploarea agresiunii militare a Rusiei împotriva țării vecine este atât de mare încât Kievul a anunțat că va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în finanțare anul viitor, un deficit recunoscut de aliații Ucrainei.
UE s-a angajat să acopere două treimi din această sumă, adică aproximativ 45 de miliarde de euro. Comisia Europeană lucrează la identificarea unor variante pentru îndeplinirea acestui angajament, inclusiv prin emiterea de noi datorii comune, în speranța că liderii vor putea ajunge la un acord până la sfârșitul anului.
Însă patru țări din UE - Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia - au semnalat că nu vor contribui la acordarea unui sprijin financiar suplimentar Kievului. Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut anul trecut o derogare de la contribuția la plata dobânzilor aferente împrumutului de 90 de miliarde de euro.
Merz a subliniat în scrisoare că „trebuie apoi să găsim o soluție susținută de toate statele membre, care să asigure o perspectivă de finanțare solidă și multianuală pentru Ucraina începând din 2028", inclusiv pentru plata dobânzilor aferente datoriei restante legate de această țară.
Marine Le Pen, care conduce sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, din aprilie, a declarat, de asemenea, că, dacă va câștiga cursa pentru a-i succeda lui Emmanuel Macron, va pune capăt sprijinului acordat Kievului, cu excepția unei anumite forme de asistență operațională și a instruirii soldaților ucraineni.
Discuțiile UE privind finanțarea Ucrainei au loc în același timp cu negocierile dificile privind bugetul blocului comunitar începând din 2028.
Germania este cel mai mare contributor net la bugetul UE, în timp ce cele patru țări care încearcă să evite o contribuție suplimentară la finanțarea Ucrainei sunt beneficiare nete ale fondurilor europene.
Prin folosirea influenței Germaniei în negocierile bugetare, Merz încearcă să asigure finanțarea Kievului atât pentru anul viitor, cât și pentru perioada următoare.
Alegerile care urmează în mai multe țări din UE, inclusiv în Italia și Polonia, ar putea face tot mai dificilă finanțarea Ucrainei prin consens.
Berlinul încearcă, de asemenea, să se asigure că, pe viitor, finanțarea va necesita doar sprijinul unei majorități calificate a țărilor UE, în locul consensului cerut în prezent, pentru a evita eventuale veto-uri.
„Nevoile financiare ale Ucrainei trebuie rezolvate în cadrul următorului [buget al UE]. Sprijinul financiar pentru Ucraina din partea tuturor statelor membre ale UE este esențial pentru încheierea cu succes a [negocierilor bugetare ale UE]", a declarat un oficial al guvernului german.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Comunitatea de informații a SUA poate fi aruncată la gunoi
În august 2020, Brian Hook, reprezentantul special pentru Iran in primul mandat al lui Trump, a fost forțat sa dem ...
-
Bărbatul care a făcut dezvăluiri despre fostul prinț Andrew și Jeffrey Epstein a fost găsit mort în Thailanda
Simon Andriesz, un fost bancher britanic care facuse dezvaluiri despre presupuse legaturi financiare dintre fostul prinț ...
-
Bătrânețe în sărăcie. Pensiile vor fi atât de mici raportate la salarii încât se va muri de foame și de frig
Criza sistemului de pensii se acutizeaza, pe masura ce Romania inregistreaza tot mai mulți pensionari și o populație act ...
-
Alerta unui cunoscut scriitor francez care a făcut testul: Inteligența Artificială e gata să apese butonul nuclear!
Scriitorul francez Samuel Fitoussi a testat mai multe servicii de inteligența artificiala (AI): Claude, GPT, Grok, Mistr ...
-
Cum alegi corect accesoriile pentru distribuitorul de încălzire în pardoseală: 7 aspecte de verificat
Atunci cand trebuie sa inlocuiești un debitmetru, un ventil sau un actuator de pe distribuitorul de incalzire in pardose ...
-
Antonio Guterres dă semnalul global pentru noi crize: "Lumea intră într-o epocă a extremelor climatice"
Lumea intra intr-o noua realitate in care extremele climatice devin norma, avertizeaza șeful Națiunilor Unite, Antonio G ...
-
OBEZHEIMER: Cercetătorii au monitorizat 8.200 de adulți timp de 24 de ani și au concluzionat: Kilogramele în plus accelerează declinul cognitiv și deteriorarea memoriei
Greutatea corporala in exces poate sa afecteze mai mult decat sanatatea fizica. Un studiu recent, realizat de Universita ...
-
ANM anunță întoarcerea temperaturilor de peste 20 de grade. Când scăpăm de frigul care a pus stăpânire pe țara noastră
Romania se confrunta cu un episod de vreme rece, in care temperaturile vor cobori sub 6 grade Celsius pe timpul zilei, i ...
-
Negocierile lui Donald Trump cu Rusia: "Ucraina va ieşi din război cu o configuraţie teritorială puţin diferită"
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca Ucraina va iesi din razboiul cu Rusia cu o alta configuratie teritoriala, ...
-
Serviciile secrete ale SUA oferă prima imagine clară a navei spațiale misterioase care eliberează obiecte pe orbită și se apropie de alți sateliți
O agenție americana de informații a facut publica o fotografie de o claritate fara precedent a unei nave spațiale chinez ...
-
Crimă cu bestialitate în Caraș-Severin. Un tânăr de 21 de ani a fost ucis de tatăl vitreg, iar mama lui a fost înjunghiată de moarte
O crima șocanta a avut loc in Caraș-Severin. Un tanar de 21 de ani a fost ucis, iar mama lui a ajuns la spital in stare ...
-
Ce ascunde ecusonul găsit pe echipamentul atacatorului din Cracovia. Simbolul are o istorie controversată și un mesaj macabru
Un detaliu de pe echipamentul atacatorului care a provocat masacrul din Cracovia a atras atenția dupa publicarea unor fo ...
-
Lex Fridman l-a șocat pe Joe Rogan cu răspunsul sincer la întrebarea ce crede că se întâmplă când murim
Cercetatorul de la MIT, Lex Fridman, a dat un raspuns simplu atunci cand a fost intrebat ce se intampla dupa moarte. Se ...
-
Profeția lui Thoth. Ziua Tăcerii și Marele Cutremur al Lumii
Despre rabdarea zeilor, surzenia omului și ziua in care adevarul va acoperi glasurile lumii. I. Rabdarea zeilor Asculta, ...
-
Un "Cernobîl digital" ar putea paraliza lumea. Avertismentul unui laureat Nobel despre riscurile inteligenței artificiale
Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale și laureat al Premiului Nobel, avertizeaza ca tehnologia ...
-
De la ION la GROK - Tehnocrația transumanista se va face fară clasa politică: "Nu Trump conduce Statele Unite, ci inteligența artificială"
Autor: Valentin Katasonov Inteligența artificiala (IA) se implica din ce in ce mai activ in viața oamenilor. Este utili ...
-
Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu
Romania are un nou Guvern de aproape doua saptamani. Executivul condus de independentul Luca Niculescu a fost construit ...
-
Alertă în Rusia: Epidemia de HIV se extinde rapid în zeci de regiuni
Rusia se confrunta cu o epidemie generalizata de HIV in 27 de regiuni, unde virusul nu mai circula doar in randul grupur ...
-
Analiștii spulberă bucuria celor care au răs de Trump: rezultatul alegerilor nu-l afectează aproape deloc
Pierderile categorice suferite de Partidul Republican la alegerile din aceasta saptamana l-au lasat pe presedintele Dona ...
-
Noapte de coșmar în Masivul Retezat: Turist căzut de pe creastă, căutat cu drona și câini de salvare
Salvamontiștii hunedoreni au intervenit in Masivul Retezat pentru salvarea unui turist care ar fi alunecat pe gheața și ...
-
Prognoza meteo până pe 7 decembrie: cum va fi prima săptămână de iarnă calendaristică
Meteorologii au emis, vineri, prognoza pentru perioada 9 noiembrie -7 decembrie si anunta temperaturi usor mai scazute d ...
-
Schemă frauduloasă prin care s-au furat 11,6 milioane de lei de la bugetul statului! Metoda incredibilă la care s-au gândit trei femei din Bacău
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau acuza trei angajate ale unei firme de transport rutier in ...
-
Ies la iveală detalii despre atacatorul din Cracovia și legăturile sale cu extrema dreaptă
Barbatul responsabil pentru atacul din centrul Cracoviei, in urma caruia șase persoane au fost ucise și alte 16 ranite, ...
-
CERN a obținut un rezultat istoric după 42 de ani de căutări. Ce au descoperit fizicienii despre o lume necunoscută a Universului
Dupa mai bine de patru decenii de cercetari, fizicienii de la CERN au obținut primele dovezi experimentale pentru unul d ...
-
Sigiliul Uman: Cum devin oamenii obiecte de venerație, ură și dorință în era digitală și cum să rupem vraja VIDEO
Dr. Heather Lynn Robin Leach incheia fiecare episod din Lifestyles of the Rich and Famous dorindu-le telespectatorilor & ...
-
Cinci metode eficiente și economice de a avea mai multă căldură în casă fără să umbli la termostat
Creșterea temperaturii la termostat pare cea mai simpla soluție pentru a face mai cald in locuința in sezonul rece, insa ...
-
Nouă tentativă de asasinare la adresa lui Donald Trump. Venezuelean cu mașina plină de arme, reținut lângă Casa Albă: „Vocile din cap" i-au cerut uciderea președintelui SUA
Un cetațean venezuelean a fost reținut de catre serviciul de securitate american. Barbatul intenționa sa-l ucida pe Dona ...
-
Cristela Georgescu răbufnește după apariția motivării prelungirii arestului preventiv: Avocații noștri nu au primit documentul oficial!
Cristela Georgescu izbucnește dupa ce in presa a aparut motivarea prelungirii arestului preventiv pentru soțul sau. Soți ...
-
Război psihologic în Europa: După aeroporturi, televiziunile sunt amenințate cu bombă: "Vrem ca toată lumea să afle de noi"
Mai multe televiziuni din Europa, intre care RTÉ din Irlanda, Sky din Marea Britanie și Nova TV din Bulgaria, au ...
-
Dintr-o dată totul a devenit ciudat: Cercetătorii au folosit un "psihomanteu" pentru a invoca întâlniri cu fantome
O femeie a simțit pe cineva mangaindu-i parul. Pentru ea, era o persoana draga care murise. Alți participanți au descri ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu