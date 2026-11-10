Unii își ascund pașapoartele și le cer copiilor să nu vorbească în public. Val tot mai puternic de violențe și discriminare la adresa turiștilor israelieni aflați în străinătate

Tot mai mulți turiști israelieni reclamă agresiuni, amenințări și discriminări în timpul călătoriilor în străinătate. De la incidente în Viena, Barcelona și Budapesta până la atacuri în Thailanda și refuzuri de cazare în Italia, relatările arată că unii oameni au ajuns să își schimbe inclusiv comportamentul pentru a evita conflictele.

Ministerul israelian de Externe a înregistrat un număr record de solicitări de ajutor din partea călătorilor, iar noi platforme digitale încearcă să identifice destinațiile considerate mai sigure.

A crescut numărul incidentelor antisemite din străinătate. Număr record de solicitări de ajutor

Problemele întâmpinate de turiștii israelieni nu sunt izolate, iar datele prezentate de mai multe organizații internaționale indică menținerea unui nivel ridicat al incidentelor antisemite după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023.

Un raport pentru anul 2025, realizat de Centrul pentru Studiul Evreilor Europeni Contemporani din cadrul Universității Tel Aviv, arată că numărul incidentelor antisemite din lume a rămas mult peste nivelul înregistrat înaintea războiului.

În mai multe țări, printre care Canada, Marea Britanie și Italia, numărul incidentelor a fost mai mare în 2025 decât în anul precedent. Raportul atrage atenția și asupra faptului că, inclusiv în statele unde numărul total al incidentelor a scăzut, agresiunile fizice împotriva evreilor au devenit mai frecvente, scrie cst.tau.ac.il

Peste 1.900 de incidente antisemite în Marea Britanie în prima jumătate a anului 2026

Organizația britanică Community Security Trust (CST), care monitorizează incidentele antisemite, a înregistrat 1.926 de astfel de cazuri în primele șase luni ale anului 2026.

Numărul este cu 21% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025, când au fost raportate 1.598 de incidente.

Potrivit organizației, acesta este al doilea cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în prima jumătate a unui an, după cele 2.019 incidente din ianuarie-iunie 2024.

Situații îngrijorătoare au fost raportate și în Franța și Statele Unite.

În Franța, au fost înregistrate 126 de agresiuni fizice antisemite în 2025, comparativ cu 108 în 2024, potrivit statisticilor Serviciului pentru Protecția Comunității Evreiești (SPCJ).

În Statele Unite, Liga Antidefăimare (ADL) a raportat 203 de agresiuni fizice antisemite în 2025, cu 4% mai multe decât în 2024. Organizația consideră că nivelul reprezintă un record pentru seria sa de monitorizare a incidentelor.

45 de solicitări de ajutor primite de Ministerul israelian de Externe

Ministerul israelian de Externe a anunțat că a primit 45 de solicitări de ajutor din partea unor călători care au întâmpinat ostilitate în străinătate, în intervalul iulie 2025 - 2026. Acesta a fost cel mai mare număr de sesizări de acest fel înregistrat de instituție.

Printre situațiile raportate s-au numărat agresiuni fizice, amenințări, insulte, refuzul prestării unor servicii și evacuarea unor turiști din hoteluri sau restaurante.

Specialiștii atrag însă atenția că numărul sesizărilor nu reflectă întreaga amploare a fenomenului. Nu toate persoanele care trec prin asemenea experiențe aleg să anunțe autoritățile.

Dr. Liram Koblentz-Stenzler, cercetătoare la Institutul Internațional pentru Combaterea Terorismului din cadrul Universității Reichman, explică faptul că există și persoane care nu raportează incidentele, dar își schimbă comportamentul deoarece se tem că ar putea deveni ținte.

„Raportarea insuficientă este o problemă bine cunoscută", explică cercetătoarea, scrie The Insider.

Peste jumătate dintre israelieni țin cont de antisemitism atunci când își aleg destinația de vacanță

Un sondaj realizat în ianuarie 2026 de Institutul pentru Libertate și Responsabilitate al Universității Reichman, pe un eșantion reprezentativ de 810 persoane, arată cât de mult influențează aceste temeri planurile de călătorie.

Peste jumătate dintre respondenți au declarat că iau în considerare nivelul antisemitismului atunci când decid unde să își petreacă vacanța.

De asemenea, 86% consideră că ura împotriva evreilor este în creștere la nivel mondial. Aproape jumătate dintre participanți asociază această evoluție atât cu ostilitatea față de evrei, cât și cu criticile la adresa politicilor Israelului.

Franța, Marea Britanie și Spania se numără printre țările considerate de respondenți drept destinații în care israelienii ar putea întâmpina probleme.

Un aspect important subliniat de specialiști este diferența dintre criticarea politicilor guvernului israelian, care reprezintă o formă legitimă de exprimare, și atacarea unei persoane doar pentru că este evreică sau israeliană.

Rachel Sass, reprezentantă a Centrului pentru Combaterea Extremismului din cadrul ADL, atrage atenția că simplul fapt că cineva vorbește ebraică, poartă kippah sau spune că vine din Israel poate deveni motiv pentru manifestări antisemite.

De la Viena la Thailanda. Turiști israelieni au relatat agresiuni și amenințări în timpul vacanțelor

Incidentele prezentate de The Insider arată că experiențele neplăcute pot apărea în situații obișnuite: la intrarea într-un apartament închiriat, într-un camping, în apropierea unei cascade sau în timpul unei plimbări printr-un oraș turistic.

Unele dintre relatări au fost însoțite de înregistrări video și au determinat intervenția autorităților locale. În alte situații, victimele au spus că nu au primit ajutorul pe care îl așteptau.

Un cuplu israelian a fost hărțuit la ușa apartamentului închiriat din Viena

În a doua jumătate a lunii octombrie 2026, Hen și Adar Berti, un cuplu din Ashkelon, Israel, au plecat în vacanță la Viena.

Cei doi închiriaseră un apartament prin Airbnb, în cartierul Leopoldstadt, în apropierea unei sinagogi.

Într-o seară, cineva a început să bată insistent la ușa locuinței și să sune în mod repetat. Cuplul nu aștepta niciun vizitator, iar situația i-a neliniștit.

Când au încercat să afle ce dorește persoana respectivă, bărbatul i-a întrebat dacă sunt sioniști.

Hen Berti a povestit că s-a prefăcut că nu înțelege întrebarea, însă reacția necunoscutului a devenit și mai agresivă. Acesta i-a numit „ocupanți sioniști", după care a coborât în fața clădirii și a rămas în zonă aproximativ o oră.

Cuplul a chemat poliția, însă, potrivit relatării victimelor, agenții nu au intervenit, considerând că situația implica insulte, nu amenințări directe.

Cei doi au fost deranjați și de faptul că persoana respectivă știa unde erau cazați.

În cele din urmă, au decis să părăsească apartamentul. Membrii unei comunități online locale de israelieni i-au ajutat să găsească o altă cazare și chiar i-au însoțit până la noua locație.

Șase israelieni atacați într-un camping din Mongolia

Un alt incident relatat de The Insider s-a petrecut în Mongolia, unde șase israelieni care călătoreau cu autorulotele au fost atacați într-un camping.

Potrivit relatărilor preluate de presa israeliană, agresorii erau localnici de origine kazahă. Aceștia ar fi folosit cuțite și un topor, au scandat mesaje antisemite și le-au cerut turiștilor să părăsească zona.

Israelienii au încercat să se apere, însă unul dintre ei a suferit o rană gravă la nivelul feței.

Mamă și fiică bătute pe insula Phangan din Thailanda

Un caz deosebit de grav a fost înregistrat pe insula Koh Phangan din Thailanda.

O femeie israeliană în vârstă de 62 de ani și fiica sa, de 23 de ani, au fost atacate de un cetățean francez pe care îl întâlniseră în timp ce se îndreptau către o cascadă.

Potrivit relatării victimei, bărbatul a aflat că cele două sunt din Israel și a spus că nu este de acord cu ceea ce face această țară în Gaza.

Femeia i-a explicat că se află în vacanță și că nu dorește să discute despre conflict. Inițial, bărbatul a afirmat că este împotriva violenței, dar ulterior s-a întors și a început să le lovească.

Mama și fiica au fost transportate la spital cu răni grave la cap. Ambele au avut nevoie de intervenții chirurgicale, iar femeia în vârstă de 62 de ani a rămas internată în perioada în care a fost publicată relatarea.

„Credeam că aici este sigur", a povestit aceasta despre experiența trăită în Thailanda.

Agresorul a fugit de la locul incidentului cu motocicleta. Câteva zile mai târziu, a fost reținut în legătură cu un alt eveniment, însă ulterior a fost eliberat pe cauțiune, stabilită la aproximativ 3.200 de dolari.

La momentul publicării informației, bărbatul se afla din nou în libertate, în zona insulelor Koh Phangan sau Koh Samui.

Israelieni acuzați de crime de război în Muntenegru, după ce localnicii i-au auzit vorbind ebraică

Un alt episod a avut loc în orașul Plav din nord-estul Muntenegrului.

Un grup de turiști israelieni a fost hărțuit după ce localnicii i-au auzit vorbind ebraică. În imaginile ajunse în presa israeliană se vede cum un bărbat îi acuză de crime de război și genocid.

Turiștii au încercat să evite escaladarea conflictului și le-au cerut celor care îi filmau să îi lase în pace.

„Nu vorbiți cu noi. Nu ne cunoașteți", a fost mesajul transmis de unul dintre membrii grupului.

Cu toate acestea, acuzațiile au continuat, inclusiv prin folosirea expresiei „ucigași de copii".

Șapte evrei francezi urmăriți și scuipați de o mulțime în Barcelona

În vara anului 2026, șapte turiști evrei din Franța au relatat că au fost agresați și urmăriți în zona portului din Barcelona.

Potrivit unuia dintre membrii grupului, incidentul a durat aproximativ 40 de minute, timp în care sute de persoane i-au insultat și au scuipat asupra lor.

Totul ar fi început după ce o femeie care purta simboluri pro-palestiniene a observat că membrii grupului sunt evrei și a început să strige mesaje politice.

Alți trecători s-au alăturat conflictului, iar turiștii au fost urmăriți până aproape de hotelul la care erau cazați.

Unul dintre ei a încercat să explice că este francez, nu israelian, însă acest lucru nu a oprit hărțuirea.

Printre mesajele strigate de agresori s-au numărat „evreii nu sunt bineveniți aici" și „Moarte Israelului".

Un irlandez a amenințat un cuplu evreu într-un supermarket din Franța

Un alt incident care a avut un deznodământ în instanță s-a petrecut într-un supermarket din zona orașului Avignon, în august 2026.

Victimele au fost doi turiști evrei din Australia, care au intrat într-o discuție cu un cetățean irlandez. O conversație despre fotbal a degenerat într-o dispută politică, iar bărbatul a făcut remarci antisemite și a amenințat-o pe femeie.

Printre afirmațiile atribuite acestuia s-a numărat și: „Îmi pare rău că Hitler n-a terminat treaba".

După ce femeia a început să filmeze incidentul, bărbatul a amenințat-o cu moartea.

Înregistrarea a devenit virală, iar doi miniștri francezi, Serge Papin și Aurore Bergé, au condamnat public incidentul, subliniind că niciun turist nu ar trebui amenințat sau discriminat din cauza identității ori convingerilor sale.

Patrick O'Brien, în vârstă de 60 de ani, a fost ulterior arestat și trimis în judecată. La sfârșitul lunii octombrie 2026, instanța l-a condamnat pentru justificarea crimelor împotriva umanității și amenințări cu moartea agravate de caracterul antisemit.

A primit o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare și obligația de a plăti despăgubiri: 500 de euro fiecărei victime și câte 300 de euro către două organizații evreiești.

Un turist israelian suspectează că telefonul i-a fost furat din cauza unui steag

The Insider prezintă și cazul unui bărbat israelian identificat sub numele de Roman, aflat în vacanță în stațiunea cipriotă Ayia Napa.

Acesta participase împreună cu soția la o excursie de cinci ore cu barca. Femeia luase cu ea un steag israelian pentru câteva fotografii, iar Roman i-a făcut mai multe imagini cu telefonul.

La una dintre opririle ambarcațiunii, pasagerii au coborât pentru a înota. La întoarcere, bărbatul a constatat că telefonul său dispăruse.

După ce a anunțat că îl caută, căpitanul a cerut prin difuzoare ca dispozitivul să fie returnat dacă fusese luat din greșeală.

Aproximativ o oră mai târziu, un pasager i-a spus că a găsit un telefon într-o toaletă pentru bărbați. Roman l-a recuperat și a constatat că era ud, fiind găsit în spatele capacului vasului de toaletă.

El a considerat că telefonul fusese luat intenționat, însă nu a putut identifica persoana responsabilă.

La întoarcerea în port, un alt pasager l-a întrebat din ce țară provine. După ce a răspuns că este din Israel, o tânără din apropiere a spus ironic că „Israelul nu există, este Palestina". Între cei doi a izbucnit apoi o dispută verbală.

Roman a rămas convins că dispariția temporară a telefonului avea legătură cu fotografiile realizate cu steagul israelian, fără să poată demonstra cine îl luase.

Refuzuri de cazare, restaurante și alte servicii. Turiștii israelieni spun că au fost discriminați din cauza naționalității

Pe lângă agresiunile fizice și verbale, investigația The Insider prezintă și situații în care israelienii au fost refuzați de persoane sau companii care oferă servicii turistice.

Aceste cazuri sunt diferite de conflictele spontane de pe stradă: unele presupun decizii explicite de a nu primi clienți pe baza cetățeniei sau a originii lor.

În Italia a apărut un formular pentru identificarea turiștilor considerați sioniști

În iulie 2026, publicația italiană La Repubblica a relatat despre apariția unui formular anonim distribuit pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie.

Utilizatorii erau invitați să semnaleze unde observă turiști evrei și israelieni: în hoteluri, locuințe închiriate, restaurante sau alte spații comerciale.

Inițiativa era prezentată ca o încercare de a realiza o hartă a așa-numitului „turism sionist" și a prezenței israeliene în Italia.

În descriere se susținea că datele urmau să fie transmise către Global Sumud Movement, o mișcare asociată cu inițiativele Flotilei Libertății pentru Gaza.

Reprezentanții mișcării au negat însă orice implicare în realizarea formularului.

Inițiativa a stârnit reacții puternice din partea comunității evreiești și a unor politicieni italieni. Formularul a dispărut de pe internet după numai câteva ore.

Un restaurant din Germania a afișat un anunț prin care refuza clienții israelieni

În septembrie 2025, un restaurant din orașul german Fürth, Pizza Zulu, a afișat un mesaj potrivit căruia cetățenii israelieni nu erau bineveniți în local.

Textul începea prin a afirma că restaurantul primește oameni indiferent de originea lor, dar continua prin a explica faptul că proprietarii nu vor să rămână indiferenți față de situația din Gaza.

În final, mesajul preciza că israelienii nu sunt acceptați în restaurant până când nu își schimbă atitudinea.

Anunțul a fost îndepărtat după aproximativ două-trei ore, însă a provocat reacții puternice din partea comunității evreiești locale și a organizațiilor civice.

Proprietarul restaurantului a susținut că protestul său nu era antisemit și că textul nu conținea insulte.

Mai multe persoane au depus plângeri la procuratură. Ancheta a fost însă închisă, iar procurorii au concluzionat că textul nu întrunea condițiile necesare pentru o acuzație penală de incitare la ură, potrivit relatărilor publicației Nordbayern.

O familie israeliană cu doi copii ar fi fost exclusă dintr-o grădină zoologică din Thailanda

Un alt incident a fost reclamat în august 2026, la Samui Exotic Park, pe insula Koh Samui din Thailanda.

O familie israeliană aflată în vacanță, cu două fete în vârstă de 6 și 9 ani, a susținut că angajații au refuzat să îi permită accesul după ce au aflat naționalitatea părinților.

Potrivit relatării familiei, un angajat ar fi intervenit ulterior și l-ar fi lovit pe tată cu capul în zona gâtului, în fața copiilor.

Poliția turistică din Thailanda a început verificarea împrejurărilor incidentului.

După apariția cazului, proprietarul parcului a publicat pe rețelele sociale materiale cu un steag israelian peste care era suprapus un semn de interdicție, alături de o țintă.

The Insider a mai relatat că un cont anonim de pe platforma X, specializat în monitorizarea antisemitismului, a semnalat declarații antisemite anterioare atribuite unuia dintre coproprietari, cetățean francez. Aceste afirmații trebuie privite ca informații atribuite contului respectiv, nu ca o constatare oficială.

Un cuplu israelian a fost dat afară dintr-un bar din Atena

În septembrie 2026, un cuplu israelian aflat în vacanță în capitala Greciei a fost dat afară dintr-un bar după ce managerul localului a aflat de unde provin.

Cei doi se aflau la o masă în exterior, iar bărbatul a intrat la un moment dat în interior pentru a folosi toaleta. Atunci, managerul l-a întrebat de unde este.

După ce a aflat că este israelian, acesta a început să țipe la partenera sa, cerându-le să plece și avertizându-i să nu se mai apropie de local.

Femeia a povestit ulterior incidentul într-un grup online dedicat turiștilor din Atena. Mai mulți israelieni au publicat recenzii negative despre restaurant pe Google.

Proprietarii au reacționat printr-un mesaj pe Facebook în care au susținut că nu primesc persoane care comit sau susțin genocidul din Palestina. Postarea a fost ulterior ștearsă.

Probleme și cu rezervările făcute prin Booking.com în Italia

Două cazuri prezentate în investigație vizează turiști israelieni care rezervaseră cazare în Italia prin intermediul platformei Booking.com.

Primul s-a petrecut în aprilie 2026, la Bologna, unde o femeie identificată drept Margarita a rezervat un apartament.

Chiar înainte de check-in, când se afla deja în autobuz, proprietarul a sunat-o și i-a cerut să anuleze rezervarea, promițând că îi va restitui banii.

Femeia a refuzat, deoarece nu mai avea timp să găsească o altă cazare. În cele din urmă, proprietarul a anulat el însuși rezervarea și i-a transmis un mesaj ofensator, în care a inclus expresia „Free Gaza".

Booking.com i-a oferit un voucher de 22 de euro drept compensație.

Margarita a publicat o recenzie negativă despre experiență, dar aceasta a fost ulterior eliminată. Femeia a susținut că, în urma mai multor reclamații, serviciul de asistență i-a transmis că platforma decide singură ce recenzii păstrează.

Un al doilea caz a fost raportat la începutul lunii octombrie 2026, la Napoli. Simcha Goldstein avea o rezervare confirmată la un complex de apartamente, însă proprietarul i-a cerut să o anuleze, motivând că nu acceptă cetățeni ai unor țări considerate vinovate de genocid.

După ce cazul a fost reclamat platformei, Booking.com a emis un avertisment proprietarului, dar a păstrat unitatea de cazare pe site, precizând că ar putea lua măsuri suplimentare dacă situația se repetă.

O femeie a găsit un bilet cu mesajul „F**k Israel" în bagaj după un zbor spre Tel Aviv

Un alt episod a implicat-o pe Noa Sabar Dvoskin, o femeie stabilită în Israel, care revenea în țară din Seattle, împreună cu copiii.

Familia a zburat cu Alaska Airlines până la Los Angeles, unde a schimbat aeronava pentru cursa către Tel Aviv.

După sosire, în timp ce își despacheta bagajul, femeia a găsit în interior un bilet scris de mână cu mesajul „F**k Israel".

Noa a depus reclamații atât la compania aeriană, cât și la aeroporturile din Seattle și Los Angeles și la Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA (TSA).

Alaska Airlines i-a transmis că a verificat situația, a discutat cu angajații care au lucrat în ziua respectivă și a analizat înregistrările camerelor de supraveghere, fără să identifice ceva suspect.

Nici sesizarea către TSA nu a reușit să stabilească cine a introdus biletul în bagaj sau în ce moment s-a întâmplat acest lucru. Femeia a spus că nu a primit scuze și că atribuirea responsabilității unui angajat sau unei persoane din aeroport ar necesita dovezi.

Turiștii își schimbă comportamentul de teama incidentelor. Au apărut inclusiv aplicații care identifică destinațiile considerate sigure

Numărul incidentelor relatate a început să influențeze și modul în care unii israelieni își organizează vacanțele.

Alla, o persoană care însoțește grupuri de turiști israelieni vorbitori de rusă în excursii prin Europa, a povestit pentru The Insider că o parte dintre clienții săi și-au schimbat destinațiile preferate.

Unii aleg mai des țări din Europa de Est, considerând că acolo întâlnesc mai puține manifestări anti-israeliene. Alții încearcă să fie mai discreți pentru a evita situațiile neplăcute.

Potrivit acesteia, unii turiști evită să spună în ce țară locuiesc, le cer copiilor să nu vorbească ebraică în public, preferă să plătească în numerar și, în anumite situații, se cazează folosind pașapoarte diferite, de exemplu rusești.

Ghidul spune că o asemenea discreție este neplăcută și umilitoare, dar unii clienți o consideră preferabilă riscului de a se confrunta cu agresiuni.

Ce recomandă Ministerul israelian de Externe celor care călătoresc în străinătate

Eli Yifrah, director adjunct al departamentului pentru afaceri consulare din cadrul Ministerului israelian de Externe, a precizat că autoritățile nu le recomandă israelienilor să renunțe la călătorii sau să își ascundă identitatea în permanență.

În schimb, aceștia sunt sfătuiți să consulte recomandările oficiale de călătorie și să fie atenți la mediul în care se află.

Printre recomandările prezentate se numără:

Evitarea afișării simbolurilor israeliene în timpul manifestațiilor de amploare și în cartierele considerate problematice.

Evitarea disputelor politice cu persoane necunoscute.

Evitarea publicării în timp real pe rețelele sociale a locului de cazare și a itinerariului.

Consultarea periodică a avertismentelor de călătorie emise de autoritățile israeliene.

Oficialul a mai explicat că o manifestație agresivă poate apărea chiar și într-o țară considerată prietenoasă și că existența unei populații musulmane numeroase într-un stat nu înseamnă că majoritatea cetățenilor de acolo reprezintă un pericol pentru turiștii israelieni.

SafeForJews, platforma care evaluează riscurile pentru turiștii evrei și israelieni

Pe lângă recomandările oficiale, au apărut și proiecte tehnologice dezvoltate de antreprenori israelieni pentru a-i ajuta pe cei care călătoresc în străinătate.

Unul dintre acestea este SafeForJews.org, o platformă lansată în 2025, care folosește instrumente de inteligență artificială pentru a evalua destinațiile turistice din perspectiva siguranței evreilor și israelienilor.

Sistemul analizează informații provenite din mai multe surse: relatări despre incidente antisemite, proteste, măsuri luate de autorități, recomandări ale Consiliului Național de Securitate al Israelului și sesizări ale utilizatorilor.

Platforma împarte destinațiile în cinci niveluri de siguranță.

În clasificarea descrisă de The Insider la momentul publicării, cele mai multe țări se aflau în categoria „Caution" - prudență.

Categoria „Warning" includea Rusia, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia. Printre destinațiile încadrate atunci la categoria „Safe" se aflau statele baltice, Cehia, Ungaria, Albania, Coreea de Sud și Singapore.

Clasificările se pot modifica, în funcție de evoluția incidentelor și de recomandările oficiale.

OneBayit, o platformă prin care israelienii pot găsi sprijin în comunitățile evreiești din străinătate

Un alt proiect este OneBayit, al cărui nume provine din cuvântul ebraic „bayit", care înseamnă casă.

Platforma urmărește să creeze legături între israelieni și evreii din diferite țări, astfel încât turiștii să poată găsi mai ușor sprijin atunci când călătoresc.

Utilizatorii înregistrați își pot introduce datele de contact și pot preciza cum îi pot ajuta pe cei aflați în vizită.

Printre opțiuni se numără oferirea unor recomandări locale, invitația la o cină de Șabat sau punerea la dispoziție a unui loc de cazare.

Sloganul proiectului este „Where strangers become family", adică „Unde străinii devin familie".

Fondatorul, Joshua Buchalter, un sud-african emigrat în Israel, a explicat că platforma încearcă să îi conecteze pe cei care au nevoie de sprijin cu evreii din întreaga lume care sunt dispuși să îi ajute.

Antisemitismul și ostilitatea față de israelieni, o problemă care schimbă modul în care oamenii călătoresc

Cazurile prezentate arată că experiențele turiștilor israelieni în străinătate sunt foarte diferite. Unele implică agresiuni fizice, altele amenințări, insulte sau refuzul unor servicii din cauza cetățeniei.

Este important însă ca fiecare situație să fie analizată separat. Nu orice conflict în care este implicat un turist israelian are automat o motivație antisemită sau anti-israeliană. În același timp, criticarea politicilor guvernului Israelului nu justifică agresarea sau discriminarea unor persoane doar pentru că sunt evreiești ori israeliene.

Experții atrag atenția că, după 7 octombrie 2023, unii oameni au început să considere mai ușor acceptabile manifestările de ostilitate față de israelieni și evrei, atribuindu-le acestora responsabilitatea colectivă pentru deciziile autorităților israeliene.

Liram Koblentz-Stenzler, de la Institutul Internațional pentru Combaterea Terorismului, avertizează că normalizarea unor asemenea comportamente poate coborî pragul de toleranță față de agresiuni și discriminare.

În consecință, următoarea criză din Orientul Mijlociu ar putea găsi deja un teren social în care ostilitatea față de evrei și israelieni a fost normalizată în anumite medii.

Pentru turiști, consecințele sunt deja vizibile: unii își schimbă destinațiile, alții evită să vorbească ebraică în public, iar alții caută comunități și servicii care să le ofere sprijin în timpul călătoriilor.