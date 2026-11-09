O voce împotriva globalismului e redusa la tacere: Actorul și comedianul Russell Brand va sta zece ani la închisoare
Postat la: 09.11.2026 |
Actorul și comedianul britanic Russell Brand a fost condamnat luni la 10 ani și șase luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violarea unei femei și agresarea sexuală a altor trei. Faptele au fost comise între 2004 și 2009. Comedianul a negat acuzațiile și a susținut că toate relațiile sexuale au fost consensuale.
Sentința a fost pronunțată de judecătorul Joel Bennathan, la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra. Magistratul a afirmat că Brand a manifestat un „dispreț arogant și lipsit de considerație" față de femei și a făcut referire la ascensiunea sa în lumea divertismentului.
În ultimii ani s-a îndepărtat de televiziunea tradițională, s-a mutat în Florida și și-a construit o comunitate numeroasă în mediul online, unde a publicat materiale despre religie, stil de viață și teorii ale conspirației. El a fost din timpul pandemiei si pana azi o voce impotriva curentul globalist, a neo-marxismului progresist, un sustinator al curentului MAGA initiat de Donald Trump (de care, mai apoi, s-a dezis).
„În urmă cu aproximativ 20 de ani, Russell Brand, deveneai celebru. Erai inteligent și, în ochii multora, amuzant și carismatic. Deveniseși, de asemenea, un prădător sexual", i-a transmis judecătorul în timpul pronunțării sentinței, potrivit Associated Press.
În vârstă de 51 de ani, Brand a asistat la ședința de judecată îmbrăcat într-un costum gri și ținând în mână un crucifix. Acesta a manifestat puține emoții în momentul pronunțării sentinței, iar înainte de a fi condus de agenții penitenciari s-a întors către soția sa, Laura, căreia i-a transmis fără cuvinte: „O să fie bine".
Un juriu format din opt bărbați și patru femei l-a găsit vinovat pe Russell Brand de patru infracțiuni, comise asupra a patru femei. Printre acestea se numără un viol și trei agresiuni sexuale.
Actorul a fost achitat de alte două acuzații de viol și de o tentativă de agresiune indecentă. Faptele pentru care a fost condamnat datează din perioada 2004-2009.
Procurorul Riel Karmy-Jones a susținut că Brand a folosit influența și notorietatea dobândite în industria divertismentului pentru a avea acces la femei și pentru a comite infracțiunile.
Avocatul apărării, Ian Winter, a cerut instanței să țină cont de comportamentul anterior al clientului său și de activitățile caritabile desfășurate de acesta. Brand avea o singură condamnare anterioară, pentru posesie de marijuana, din 1995.
În timpul audierii pentru pronunțarea sentinței, victimele au transmis declarații despre impactul pe care infracțiunile l-au avut asupra vieților lor.
Una dintre femeile agresate sexual în timpul unei petreceri organizate într-un bar din Londra, în 2004, a spus că incidentul a lăsat-o în stare de șoc și i-a afectat profund încrederea în sine.
Aceasta a povestit că i-a fost dificil să îl vadă pe Brand celebrat în continuare în mass-media pentru comportamentele sale față de femei, pe care le-a descris drept degradante.
O altă victimă, care îl întâlnise în culisele unuia dintre spectacolele sale de comedie, a spus că faima și influența acestuia au făcut-o să se simtă lipsită de putere.
„Am simțit că, dacă îl reclam, nimeni nu mă va crede. Faima, averea și influența lui au creat un dezechilibru de putere care m-a făcut să mă simt neputincioasă", a transmis femeia, printr-o declarație citită în instanță.
O a treia victimă a povestit că agresiunea suferită la sediul unui post de radio din Londra, în 2004 sau 2005, a continuat să o afecteze ani la rând.
Cea de-a patra condamnare a vizat o femeie care a reclamat că, în timpul înregistrării unei reclame, în 2009, actorul i-a cerut un masaj și și-a apăsat fața în zona intimă.
Acuzațiile împotriva lui Russell Brand au devenit publice în urma unei investigații realizate de publicația The Times și postul Channel 4, în 2023. Mai multe femei au relatat atunci experiențe de abuz sexual și comportamente degradante din partea comedianului.
Brand a devenit cunoscut la începutul anilor 2000, prin spectacolele sale de comedie și aparițiile la televiziune și radio. A jucat ulterior în producții cinematografice de la Hollywood, printre care „Forgetting Sarah Marshall" și „Get Him to the Greek", și a fost căsătorit pentru o scurtă perioadă cu artista Katy Perry.
Russell Brand a fost pus în libertate pe durata procesului, dar a fost plasat în arest după ce juriul l-a găsit vinovat, joi, înainte de pronunțarea sentinței de luni.
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