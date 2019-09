S-a aflat: ce intrebari va primi Gheorghe Dinca la testul poligraf

In cursul zilei de duminica Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, a fost adus in Bucuresti pentru a realiza testul poligraf.

El se afla in prezent intr-o celula din Arestul Central al Politiei si urmeaza sa fie supus unei expertize psihologice, pentru a se stabili daca are sau nu discernamant.Ulterior Gheorghe Dinca va fi supus unui test poligraf, care va stabili daca minte sau nu in legatura cu crimele de care este suspectat.

Expertul-poligraf Liviu Chesnoiu a dezvaluit care este procedura in astfel de cazuri, respectiv la ce intrebari raspund cei care sunt supusi unui test poligraf.

„Dinca va fi intrebat daca doreste sa faca testul. Se va constata inainte daca este apt pentru a fi testat, iar procurul de caz va decide ce va fi intrebat.

„Testul are de regula 10 intrebari. Trei intrebari vizeaza cazul in sine, iar restul sunt neutre si de control. Procurul de caz ordona ce intrebari se pun. Un test daca se aplica dureaza vreo 5 minute cu pauza intre teste si se aduna.

„Eu, in general, aloc o ora inainte de testare, o ora testarea si o ora analiza poligraf si scrierea expertizei", a declarat expertul-poligraf Liviu Chesnoiu.