S-a descoperit ce a facut atacatorul din El Paso inainte sa inceapa sa traga

Anchetatorii americani au refacut drumul criminalului catre locul masacrului din El Paso. Astfel, Patrick Crusius, autorul atacului de la El Paso, a ajuns in oras dupa un drum de 10-11 ore si a luat o gustare la Walmart inainte a deschide focul asupra clientilor magazinului, a informat luni politia, potrivit dpa. 'I-au luat 10 pana la 11 ore sa ajunga din Allen pana in El Paso', a declarat seful politiei din oras, Greg Allen, intr-un briefing de luni dupa-amiaza.

Atacatorul a ajuns, 's-a pierdut in cartier' si a venit la Walmart pentru ca ii era foame. 'A mancat?', a intrebat un reporter. 'Asta credem acum ca a facut', a spus Allen, precizand ca Crusius a cooperat cu politia dupa ce a fost capturat sambata. 'A oferit de buna voie majoritatea dovezilor pe care am putut sa le utilizam pana acum. Pare sa se afle intr-o stare de soc si de confuzie', a mai spus Allen. Crusius a verificat situatia din Walmart inainte de a se intoarce cu arma, au declarat autoritatile pentru ABC News, evaluand numarul de clienti si de mexicani, despre care se crede ca au fost principalele sale tinte. Apoi s-a intors cu protectie pentru urechi, ochelari de protectie si o pusca de asalt de mare putere, relateaza ABC News, citand supravegherea video din magazin.

Dupa ce a luat o gustare, Crusius, de 21 de ani, a trecut la atac. El este retinut fara dreptul de a fi eliberat pe cautiune, fiind acuzat de crime majore, iar guvernul federal a anuntat ca va investiga atacul ca 'terorism intern'. Bilantul mortilor este in prezent de 22, dupa ce doi oameni au murit duminica si luni. Cincisprezece oameni sunt in spital, dintre care doi in stare critica, a spus Allen, dupa ce noua persoane au fost externate. In total s-au inregistrat 27 de raniti, dintre doua persoane 'au venit din proprie initiativa la spital si au plecat singure', a precizat el. Printre raniti se afla si un copil cu oasele rupte si un altul care a fost ranit in timp ce incerca sa fuga de la locul atacului.