S-a mai descoperit un efect al fumatului, de aceasta data asupra creierului

De zeci de ani medicii avertizeaza cu privire la efectele nocive ale fumatului. Daca pana acum s-a vorbit despre cancer pulmonar, boli de inima, presiune arteriala mare si bebelusi nascuti cu greutate mica, pe lista problemelor intra si depresia.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Evreiasca din Ierusalim, in colaborare cu cei de la Universitatea din Belgrad, au descoperit ca fumatorii au un risc mult mai mare de a suferi de depresie - de doua-trei ori mai mare decat nefumatorii, arata Medical Xpress.

Studiul, realizat pe 2.000 de studenti sarbi, a aratat ca fumatorii sufereau de depresie in proportie de 14%, fata de doar 4%, cat era procentul in cazul celor care nu aveau acest viciu.

De fapt, intreaga sanatate mintala are de suferit in cazul fumatorilor, acestia fiind afectati inclusiv in ceea ce priveste vitalitatea, mai arata studiul publicat de jurnalul Plos One.

"Studiul nostru vine cu dovezi in sprijinul faptului ca fumatul si depresia se afla in stransa legatura", a declarat Hagai Levine, de la Universitatea Evreiasca din Ierusalim, unul dintre oamenii de stiinta implicati in cercetare.