Salariul astronomic al unui medic primar de la cel mai mare spital din Moldova. Câştigă cât preşedintele României

După majorările salariale din sistemul bugetar, lefurile cadrelor medicale de la Spitalul „Sfântul Spiridon" din Iaşi au crescut vertiginos. Astfel, un medic şef la Anatomie Patologică ia în mână aproape 20.000 de lei.

Cel mai mare salariu brut de la Spitalul „Sfântul Spiridon", conform unui tabel cu salarizarea personalului medical pe luna septembrie a acestui an, publicat de directorul unităţii spitaliceşti, este al medicului primar şef de secţie la Anatomie Patologică, care este şi şef de lucrări la UMF Iaşi. Acesta are un salariu brut de 21.249 de lei/lună, la care se adaugă un spor privind condiţiile de muncă de 55%, adică un plus de 11.687 de lei. Altfel spus, în portofelul acestuia intră 19.267 de lei.

O leafă ce rivalizează cu cea a preşedintelui României, Klaus Iohannis, care în luna ianuarie avea un salariu de aproximativ 25.000 de lei brut. Dacă un medic primar de la această secţie câştigă în medie 20.237 de lei brut, unul cu acelaşi grad, dar de la Anestezie şi Terapie Intensivă, are pe fluturaş 16.611 lei, la care se adaugă acelaşi spor de 55% pentru condiţii de muncă deosebite. Pe lângă sporuriile privind condiţiile de muncă, un avantaj îl constituie şi doctoratul în specialitatea în care profesează. Acesta înseamnă un plus de 950 de lei în ziua de leafă. Într-un top al salariilor brute de la Spitalul „Sfântul Spiridon" intră şi cel al managerului spitalului, Ioan Bârliba, care în grila de salarizare apare cu 18.407 lei brut.