Sarbatoare mare in calendarul ortodox. Crestinii sarbatoresc astazi Acoperamantul Maicii Domnului

Sarbatoare importanta pentru crestinii-ortodocsi. Biserica Ortodoxa Romana praznuieste astazi, 1 octombrie, prima mare sarbatoare din calendarul ortodox: Acoperamantul Maicii Domnului, sarbatoare religioasa de cruce rosie.

Sarbatoarea are loc in amintirea unei minuni intamplate in Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol, in timpul imparatului Leon Inteleptul (886-911), cand Maica Domnului s-a aratat Sfantului Andrei cel nebun pentru Hristos (pomenit in calendarul crestin- ortodox la 2 octombrie), ca ocrotitoare si mijlocitoare a crestinilor. Sarbatoarea aduce aminte crestinilor de faptul ca, prin rugaciune, fiecare poate primi ajutorul Maicii Domnului in momentele cele mai dificile.

Ziua de astazi este si una plina de traditii si obiceiuri. Sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului mai este cunoscuta in popor si sub denumirea de Pocroave. Potrivit traditiei populare, Acoperamantul Maicii Domnului reprezinta pregatirea ogoarelor pentru sezonul rece si acoperirea pamantului cu bruma. Fetele a caror podoaba capilara nu era prea bogata se rugau in aceasta zi Sfantului Procoava sa le acopere capul cu par.

De Procoave credinciosii tin post, fiindca astfel sunt feriti de boli, de inec sau de suparari. In plus, exista o credinta printre batranele de la tara, conform careia, daca este taiat azi, parul ramane in legatura cu corpul. Din acest motiv nu trebuie aruncat si nici ars, fiindca poate fi luat de vrajitoare sau de oamenii rai, care fac diverse farmece. Denumirea populara a Acoperamantului Maicii Domnului este de fapt un cuvant slavon care inseamna acoperirea pamantului cu bruma sau cu zapada. In unele zile se zice ca fetele care sunt impodobite astazi pentru nunta au parte de o casnicie lunga si fericita. Astazi, gospodinele isi servesc rudele si oaspetii cu placinte de post, umplute cu mere sau cu dovleci.