Senatorul Rand Paul (R-Ky.) a declarat pentru The Post că un angajat de lungă durată al CIA va susține o conspirație „deep state" în curs de desfășurare pentru a acoperi originile COVID-19 în timpul unei audieri publice.

Veteranul de două decenii al CIA a fost detașat la Biroul Directorului Național de Informații (ODNI), unde a lucrat la un „grup de inițiativă al directorului" recent desființat, care a studiat cum a început pandemia în Wuhan, China, a declarat Paul într-un interviu.

„El crede că există încă oameni în cadrul CIA care încercau să ascundă adevărul, să rețină documente, și va depune mărturie că CIA de fapt spiona grupul său și asculta grupul său", a spus Paul. Nu este clar când a spionat CIA, în mod presupus, grupul de revizuire ODNI sau ce dovezi ar putea fi prezentate.

Martorul este, de asemenea, așteptat să depună mărturie că conducerea CIA în 2021 a respins o evaluare de expert care sugera că COVID-19 a scăpat probabil dintr-un laborator din Wuhan - rezultând în faptul că agenția de spionaj nu a ajuns la această concluzie până anul trecut, mult după ce interesul public a scăzut.

„Cred că era șase la unu că virusul, credeau ei, provenea din laborator. Concluzia lor a fost apoi anulată de persoane de nivel mediu sau superior," a spus Paul. „La două dimineața, concluziile documentului au fost schimbate." Paul nu a dezvăluit numele bărbatului, iar The Post nu a putut verifica acuzațiile sale, pe care senatorul din Kentucky le-a rezumat înainte de audierea Comitetului pentru Securitate Internă al Senatului, pe care îl conduce.

Purtătorii de cuvânt ai CIA și ODNI nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale The Post. „Are un palmares și o reputație impecabile", a spus Paul despre viitorul personaj public. „Este greu să depui mărturie public din comunitatea de informații pentru că nu o iau foarte bine." Așa că se prezintă cu un mare risc pentru cariera sa."

Audierea a avut loc chiar în timp ce președintele Trump s-a aflat în vizită în China, locul unde a început pandemia. Pandemia de COVID-19 a dus la peste 1 milion de decese în rândul americanilor după ce a apărut la sfârșitul anului 2019 în Wuhan, China, unde guvernul american a ajutat la finanțarea unor cercetări riscante de „câștig de funcție" care au modificat genetic coronavirusele de lilieci.

„Comunitatea de informații este foarte implicată în această cercetare," a declarat Paul pentru The Post. „Cred că statul profund încă exercită o mare putere, indiferent cine este președintele, și că statul profund încă ascunde originile acestui virus." Paul a spus că a fost frustrat în încercările sale de a obține documente despre pandemie, în ciuda unei legi din 2023 care autorizează declasificarea înregistrărilor.

Paul a spus că nu vede prea multe speranțe ca Trump să-l poată convinge pe președintele chinez Xi Jinping să ofere o transparență mai mare asupra originilor pandemiei atunci când se vor întâlni la Beijing. „Cred că există foarte puține lucruri la care chinezii vor admite vreodată," a spus Paul. „Cred că în acest moment, nu vor dezvălui niciodată, cu excepția unui dezertor care a ieșit cu dovezi."