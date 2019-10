Scandal în CSM pe legea ANI: Mai mulți magistrați se delimitează de pozițiile Liei Savonea și acuză că n-au văzut forma finală a proiectului

Mai mulți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au cerut președintelui instituției să prezinte documentul prin care se propune modificarea legii de funcționare a Agenției Naționale de Integritate. Surse din CSM au declarat pentru mainnews.ro că există suspiciuni cu privire la faptul că propunerea de modificare a legii care a fost agreată în Comisia de Specialitate nu este aceeași cu cea care s-a trimis Senatului.

CSM a transmis, miercuri, un comunicat de presă în care prezintă corespondența cu mai multe instanțe și parchete privind modificarea legii ANI, însă fără a prezenta proiectul transmis Senatului. Șefa CSM acuză, în comunicatul menționat, mass-media de dezinformare, însă mai mulți magistrați din CSM se delimitează de această reacție. Unii dintre judecătorii și procurorii din Consiliu susțin că nu au văzut nici până acum propunerea legislativă care a ajuns la Senat.

"Noi acum, după comunicatul de ieri al CSM, care nu a fost aprobat de noi, am început să facem mici investigații. Și o să vă comunicăm rezultatul, să vedem dacă ce s-a trimis la colegi, se pare că nu s-a trimis toată formă. La colegi cred că s-au trimis propunerile inițiale formulate de doamna judecător Simona Marcu care erau benigne, dar nu bag mâna în foc, am făcut azi o cerere să ne comunice toate documentele: ce s-a trimis la colegi, să ne comunice minuta, tot ce s-a discutat în 3 iulie - au fost mai multe ședințe.

Am cerut și procesele verbale pentru că parte din colegi susțin că au formulat opinii separate. S-a cerut restituirea propunerilor, atât cea cu avocatul dar și cea cu separația averii, lucru care nu apare în minuta Comisiei. Am cerut copii după documentele respective să vedem dacă ce scrie în comunicat - cu care noi nu am fost de acord- e real sau nu", declară o sursă din CSM.

Mainnews.ro a publicat informația referitoare la existența proiectului de modificare a legii ANI, inițiativa fiind confirmată ulterior și de conducerea CSM, însă fără a prezenta propunerile. Șefa CSM neagă că ar fi direct interesată și acuză presă de dezinformare. „Regimul separației bunurilor"- dorit de șefa CSM a ajuns la Senat dar nu se regăsește în proiectul inițial dezbătut de magistrați Una dintre modificările controversate ale Legii incompatibilităților care apare în proiectul transmis Senatului este cea privind regimul separației bunurilor.

"La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Dacă persoana a cărei avere este evaluată este căsătorită ori dacă are copii în întreţinere, evaluarea se va extinde şi asupra averii soţului/soţiei, în situaţia în care nu s-a optat pentru regimul matrimonial al separaţiei de bunuri şi, după caz, asupra averii copiilor aflaţi în întreţinere."

Propunerea nu s-a regăsit în proiectul inițial transmis instanțelor și parchetelor, însă exista în cel final, trimis Comisiei Juridice a Senatului. Surse judiciare susțin însă că subiectul a fost dezbătut în ședința Comisiei 1, din 3 iulie, în care s-a discutat modificarea legii ANI. Potrivit documentelor prezentate de CSM, modificarea articolului ar fi fost propusă de Corina Corbu, actualul șef al ÎCCJ, în perioada în care era șef al Secției Contencios Administrativ a instanței supreme.

Potrivit unor surse judiciare, Lia Savonea, șefa CSM, ar făcut separația de bunuri. Legea spune că regimul separației de bunuri este un regim matrimonial ce permite fiecăruia dintre cei doi soți să fie proprietar exclusiv al bunurilor dobândite înainte de căsătorie, dar și al celor dobândite în nume propriu pe parcursul mariajului. Averea președintelui CSM este verificată de ANI, după ce instituția a fost sesizată de o persoană fizică. În forma actuală, legea ANI nu vorbește despre vreo excepție privind separarea de bunuri între soți.

În propunerea de modificare a legii 176/2010 care a fost făcută de judecătorul Simona Marcu și trimisă instanțelor și parchetelor nu apare solicitarea controversată privind separația bunurilor între soți, deși aceasta se află în proiectul de la Senat. Simona Marcu propune însă "anonimizarea datelor cu caracter personal ale terților care nu ocupă o funcție publică și nu au obligația să își publice averea și a altor date identificarea persoanei fizice, alta decât declarantul".

Proiectul Simonei Marcu cere garanții privind asigurarea independenței magistraților în procedura de evaluare a averii. Ea consideră că legea instituie o procedură admnistrativă desfășurată exclusiv de ANI care ar putea determina, în absența unor garanții procedurale, o afectare a independenței magistratului. Actuala procedură nu prevede un termen limită de efectuare a verificărilor și cere clarificări în acest sens.