Scandalos! Mai multe minore au fost obligate sa faca sex cu soldatii americani

Un nou set de informatii vin sa faca lumina asupra situatiei existente in Caracal de ani buni. Este vorba despre un numar impresionant de minore care erau obligate sa faca lucruri de neimaginat.

Tragedia de la Caracal este departe de a se fi incheiat iar la lumina incep sa iasa informatii ultuitoare. Jurnalistii de la Libertatea au dezvaluit ca un numar de 16 minore din Caracal ar fi fost fortate sa faca intretina relatii sexuale cu romani, manageri austrieci si soldati americani. Sursa citata explica ca, in dosarul celor 16 minore traficate la Caracal, judecat intre 2012 si 2017, DIICOT i-a iertat pe barbatii care au cumparat de la traficanti serviciile fetelor obligate sa se prostitueze.

Sursa citata a intrat in contact cu una dintre victimele din 2012 care a relatat cum le spunea clientilor ca e minora si se ruga sa faca ceva, dar acestia "isi faceau treaba, plateau si plecau".

Cel care a anchetat cazul in 2012 a fost comisarul Nicolae Alexe, ca politist pentru DIICOT. „El i-a audiat pe managerii si angajatii austrieci ai firmei Bauschutz Gmbh & Go, care lucrau pentru hidrocentrala de pe Olt, dar pe soldatii americani de la Deveselu, DIICOT nici macar nu i-a chemat, sa-i vada la fata. Alexe a fost avansat, a devenit in 2019 adjunctul IPJ Olt si a coordonat operatiunea esuatade salvare a Alexandrei, colaborand cu interlopii", sustine sursa citata. Jurnalistii amintesc ca in 2014, intr-un alt dosar, DIICOT Olt a inculpat 17 barbati, cetateni romani, care au intretinut relatii sexuale cu minorele exploatate, unii find condamnati la inchisoare cu suspendare.