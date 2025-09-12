Scenariul din 2023 s-ar putea repeta: Grevă generală în școli, chiar în timpul examenelor - varianta luată în calcul de sindicate

Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași, a declarat într-un interviu că în interiorul organizațiilor sindicale există un curent care susține declanșarea unei greve generale chiar în perioada examenelor naționale din 2026, după modelul protestului din 2023.

„Deocamdată, este o problemă de oportunitate, legată de momentul cel mai potrivit în care am putea declanșa această formă de consultare. Există două curente: unul, pe care îl susțin și eu, ar viza demararea consultării imediat, spre sfârșitul lunii septembrie - începutul lui octombrie. Al doilea curent propune consultarea în aprilie-mai, pentru a declanșa greva la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, similar cu anul 2023", a explicat Lăcustă într-un interviu pentru Radio România Iași.

Liderul sindical a adăugat că sunt numeroase aspecte care pot fi corectate rapid în sistem, printre care și anularea majorării normei didactice. „Nu ar fi nicio problemă să revenim la norma de până în iulie, pentru că diferența de ore ar putea fi plătită la plata cu ora. Din punct de vedere organizatoric, ar ajuta foarte mult, mai ales pentru colegii care au fost nevoiți să-și completeze norma didactică în alte unități de învățământ", a precizat acesta.

Sindicatele urmează să decidă în perioada următoare calendarul acțiunilor de protest, în funcție și de negocierile cu autoritățile.