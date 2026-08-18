Scoarța terestră e din ce în ce mai instabilă: Cum explică seismologii seria neobișnuită de cutremure devastatoare din 2026 de peste 7 grade

Mai multe cutremure cu efecte distrugătoare s-au produs în anul 2026 în diferite zone ale planetei. Experții au comparat numărul și amploarea lor cu datele din alți ani pentru a stabili dacă se produce ceva neobișnuit pe planetă.

Mai multe cutremure puternice s-au produs în anul 2026 în diferite zone ale planetei. De aceea, experții Al Jazeera au încercat să afle dacă sunt mai multe decât în alți ani și dacă lumea a intrat într-un sezon al seismelor. Specialiștii au analizat datele despre cutremurele produse în ultimul deceniu.

În ultimele săptămâni, trei cutremure cu magnitudinea de 7 sau mai mare s-au produs în Indonezia, Columbia și Mexic, omorând sute de oameni. În iunie, două cutremure puternice, la interval scurt de timp, au făcut ravagii în nordul Venezuelei. Seria dezastrelor a provocat o amplă dezbatere: se cutremură Pământul mai mult decât înainte?

Cele mai mari 10 cutremure din 2026

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), la nivel global sunt înregistrate aproximativ 20.000 de cutremure în fiecare an, aproximativ 55 pe zi. Cele mai multe sunt prea slabe pentru a fi observate de oameni. Atunci când cutremurele ating magnitudinea de 6 tind să se producă daune și panică în rândul populației.

În Filipine s-a înregistrat cel mai puternic cutremur din 2026, cu magnitudinea de 7,8. Acesta a avut loc în iunie, în largul insulei Mindanao și s-a soldat cu sute de victime. Cutremurele de 7,2 și 7,5 din Venezuela, tot în iunie, au ucis mii de oameni. Cele mai recente cutremure, din Mexic în iulie și din Columbia și Indonezia în august, au avut toate magnitudinea de 7,4 sau mai mare.

Zece ani de cutremure și cum se situează anul 2026

Din 2016 până în 2025, lumea a înregistrat o medie de 133 de cutremure cu magnitudinea de 6 sau mai mare în fiecare an. Acestea au variat de la cel mai mic număr de cutremure, 99 în 2024, până la cel mai mare număr de 157 în 2021.

Până la mijlocul lunii august a acestui an, la nivel mondial au fost înregistrate 91 de cutremure cu magnitudinea de 6 sau mai mare, inclusiv 11 peste magnitudinea de 7. Ambele cifre sunt puțin peste ritmul din ultimul deceniu, dar totuși se încadrează în limitele normale. Niciunul nu a atins magnitudinea de 8 sau 9, cele mai distructive categorii.

Ceea ce face ca un cutremur să fie mai periculos are mai puțin de-a face cu magnitudinea sa decât cu locul în care se produce. Adâncimea, apropierea de orașe și rezistența clădirilor locale contează mai mult decât numărul de pe scara Richter. De altfel, cele mai distrugătoare cutremure din ultimul deceniu nu au fost cele mai mari ci cele care au lovit centrele populate.

Există „sezonul cutremurelor"?

Experții susțin că nu există așa numitul sezon al cutremurelor. Înregistrările pe termen lung arată că cutremurele au loc pe tot parcursul anului, fără un model sezonier consistent. Oamenii de știință nu au putut niciodată să prezică când va avea loc un cutremur major, deoarece stresul tectonic care se acumulează de-a lungul faliilor de-a lungul deceniilor sau secolelor nu poate fi legat de un ciclu de 12 luni.

În loc să prezică seisme, seismologii calculează probabilitatea ca un cutremur mare să lovească o anumită zonă pe o perioadă de ani. Singurele sisteme de avertizare sunt cele care alertează oamenii imediat după ce a început un cutremur.

Unde se produc cutremurele?

Cea mai activă zonă seismic din lume, reprezentând aproximativ 90% din cutremurele mondiale, este Cercul de Foc al Pacificului. Acesta formează o centură care se întinde de-a lungul Americii de Vest până în Extremul Orient rus și până în Asia de Sud-Est și Noua Zeelandă. Cercul de Foc include Japonia, Filipine și Indonezia.

Cutremurele pot lovi și în afara Cercului de Foc. Centura alpină, care se întinde de la Java prin Himalaya până la Turcia și Marea Mediterană, produce 17% din cele mai mari cutremure din lume.

Cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată a fost cel cu magnitudinea de 9,5 care a lovit Valdivia, Chile, pe 22 mai 1960, generând un tsunami la nivelul întregului Pacific.

Patru ani mai târziu, un cutremur cu magnitudinea de 9,2 a lovit regiunea Prince William Sound din Alaska, al doilea cel mai puternic înregistrat vreodată.

Pe 26 decembrie 2004, un cutremur cu magnitudinea de 9,1 până la 9,3 în largul coastei Sumatrei a declanșat un tsunami care a ucis aproximativ 228.000 de oameni în Oceanul Indian.