Acest deget robotic este acoperit cu piele din tesut uman si care se vindecă la fel ca la om

Ce s-ar întâmpla dacă un robot nu doar ar părea că are piele, ci ar purta efectiv piele umană vie? Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au demonstrat un deget robotic acoperit cu țesut realizat din celule umane. Degetul cu trei articulații a fost învelit într-un echivalent al pielii format dintr-o strat dermic asemănător și o epidermă exterioară, permițând acoperirii biologice să se miște împreună cu articulațiile robotului.

Cercetătorii au testat apoi ceva ce învelișurile obișnuite ale roboților nu pot face cu ușurință: repararea biologică. Au creat o rană în dermul cultivat și au plasat o foaie de colagen deasupra acesteia. În aproximativ șapte zile, celulele din țesutul înconjurător au migrat în plasturele de colagen și s-au integrat cu acesta. Cercetătorii au confirmat repararea folosind teste de laborator, demonstrând că pielea cultivată ar putea să se recupereze după deteriorare, în loc să fie pur și simplu aruncată și înlocuită.

Există încă limitări majore. Țesutul nu are circulația completă, nervii și capacitățile senzoriale ale pielii umane reale și trebuie menținut în condiții care să păstreze celulele vii. Cercetătorii speră ca versiunile viitoare să poată încorpora funcții senzoriale și structuri biologice mai sofisticate. Experimentul ridică o întrebare fascinantă despre viitorul roboticii: dacă mașinile pot în cele din urmă să-și dezvolte propria piele, cât de uman ar trebui să devină un robot?