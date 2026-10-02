Regulă nouă la bancomatele din România: Cum vei putea retrage banii după noua decizie din Parlament

O modificare majoră privind funcționarea bancomatelor din România a primit undă verde. Potrivit noului proiect de lege adoptat de parlamentari, posesorii de carduri vor avea libertatea să retragă de la ATM exact suma de bani de care au nevoie, fără a mai fi limitați la valorile standard afișate de obicei pe ecran.

Noile reguli se vor aplica în mod egal atât clienților băncii deținătoare, cât și celor care efectuează retrageri de la alte instituții de credit (în regim interbancar). Inițiativa urmează să fie supusă dezbaterii și votului final în Camera Deputaților. În prezent, cele mai multe bancomate din România oferă doar câteva opțiuni prestabilite la retragere, de regulă 50, 100, 200, 500 sau 1.000 de lei.

În cazul în care un client are nevoie de o sumă intermediară, de exemplu 150 sau 350 de lei, trebuie să aleagă fie o valoare mai mare, fie să facă două retrageri separate. Această limitare este percepută drept inconfortabilă și, în multe cazuri, duce la comisioane suplimentare.

Inițiativa obligă operatorii de bancomate să permite introducerea unei sume personalizate de către client. Acesta va putea tasta orice valoare în limitele disponibile în cont și ale capacității tehnice a ATM-ului. Spre exemplu, cineva care are nevoie de 170 de lei va putea introduce exact această sumă, iar bancomatul va elibera bancnotele corespunzătoare, scrie romaniatv.net.

Proiectul menționează explicit că această facilitate trebuie să fie disponibilă și pentru clienții altor bănci. Schimbarea vizează toate bancomatele aflate în funcțiune pe teritoriul României, indiferent că aparțin unor bănci comerciale, unor cooperative de credit sau unor operatori inependenți. Băncile vor fi obligate să actualizeze software-ul ATM-urilor și să adapteze sistemele de gestionare a numerarului. Termenul propus pentru implementare este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii.