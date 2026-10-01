Călin Georgescu ar urma să fie scos din arest. Ce urmăresc procurorii să afle în dosarul în care este acuzat de înșelăciune

Călin Georgescu ar urma să fie scos din centrul de detenție, pentru a participa la perchezițiile informatice ce urmează să aibă loc în dosarul în care este acuzat că, împreună cu alte persoane, ar fi prejudiciat o persoană cu peste un milion de euro. Anchetatorii vor să afle ce s-a întâmplat cu banii și care a fost traseul acestora.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în dosarul în care, împreună cu Ionel Rusen, este acuzat că l-ar fi înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu, de la care ar fi luat 1,1 milioane de euro pentru care i-ar fi promis deschiderea unei linii de finanțare de la o bancă străină. Avocații lui Georgescu au contestat măsura dispusă de autorități, dar un prim termen pentru soluționarea contestației ar fi fost stabilit pentru 17 octombrie.

Vă reamintim că, în acest moment, Călin Georgescu are două dosare în faza de inculpare. Unul dintre acestea are termen pe 12 ianuarie și conține acuzații privind o tentativă de lovitură de stat, iar pe 13 ianuarie judecătorii urmează să analizeze, în primul termen, dosarul în care Georgescu este cercetat pentru presupuse fapte legate de propagandă legionară.