Când uitarea devine un semnal de alarmă. Interviu cu Helene Radu - inspector de specialitate în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Alzheimer
Postat la: 01.10.2026 |
Seniorii din Sectorul 1 pot beneficia în luna octombrie de evaluări cognitive orientative și își pot verifica tensiunea arterială, glicemia și saturația oxigenului. Serviciile sunt gratuite și fac parte din „Octombrie MOV", campanie derulată de DGASPC Sector 1 prin Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Alzheimer.
Nu vor fi doar evaluări. Sunt programate activități, întâlniri și ieșiri în comunitate. Despre memorie, despre oamenii care vin la centru și despre ce se întâmplă atunci când familia începe să observe că ceva s-a schimbat am vorbit cu Helene Radu, inspector de specialitate în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Alzheimer.
- Centrul este unic în țară. Ce faceți aici, concret?
- Lucrăm cu persoane care au tulburări cognitive. Avem stimulare cognitivă, socializare, activități prin care încercăm să păstrăm deprinderile pe care persoana încă le are. Serviciile sunt gratuite. Și lucrăm mult cu familia. Nu prea ai cum altfel. Familia este cea care rămâne cu el acasă, vede ce se întâmplă de dimineață până seara, observă schimbările.
- Astăzi este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ce le lipsește cel mai mult seniorilor pe care îi întâlniți?
- Compania, de multe ori. Să aibă cu cine să vorbească, să iasă din casă, să facă ceva. Sunt oameni care ajung să stea foarte mult singuri. Iar când există și o problemă cognitivă, izolarea nu ajută deloc.
- Dar cu memoria când ar trebui să începem să ne punem întrebări? Cu toții uităm.
- Sigur că da. Faptul că ai uitat ceva nu înseamnă că ai Alzheimer. Problema este când lucrurile încep să se repete. Întreabă același lucru, uită ceva ce înainte făcea fără nicio problemă, se dezorientează. Familia vede de obicei prima că nu mai este chiar ca înainte.
- Și ce face familia?
- Nu pune diagnosticul acasă. Dar nici nu așteaptă la nesfârșit. Dacă schimbările continuă, trebuie cerută o evaluare.
- În „Octombrie MOV" aveți chiar o acțiune numită „Testează-ți memoria". Ce testați?
- Este un chestionar orientativ. Atât. Nu punem diagnostic prin el. Chestionarul este în format tipărit la centru și se completează cu sprijinul echipei. Dacă apar anumite lucruri care ridică semne de întrebare, atunci discutăm cu persoana despre ce ar trebui să facă mai departe.
- Deci nu pleacă nimeni de aici cu diagnosticul de Alzheimer după un chestionar.
- Nu. Categoric nu. Dacă este cazul, persoana este îndrumată către o evaluare de specialitate.
- Ce mai pot face seniorii în „Octombrie MOV"?
- Pot veni pentru evaluarea cognitivă orientativă și pot să își verifice tensiunea arterială, glicemia și saturația oxigenului. Gratuit. Mai avem informare, activități, socializare, ieșiri. Campania nu este făcută numai pentru cei care au deja o problemă.
- De ce tensiune și glicemie într-o campanie în care vorbiți atât de mult despre memorie?
- Pentru că vorbim despre sănătatea unui om, nu numai despre memorie. Sunt niște verificări simple. Dacă apare o valoare care trebuie urmărită, omul află și știe că trebuie să meargă mai departe.
- Campania are patru cuvinte: demnitate, participare, respect și sprijin. De ce participare?
- Pentru că seniorii trebuie să rămână în comunitate. Să iasă, să întâlnească oameni, să participe la lucruri care le fac plăcere. Nu vrem să îi ținem doar între pereții centrului. Astăzi chiar au ieșit. Au fost la lansarea volumului „Memorii în Cuvinte Povești care rămân". Da. Și le-a făcut plăcere. Au fost la Hub-ul deGalben, în Piața Amzei. Au întâlnit oameni, au stat de vorbă, au participat la eveniment. Pare un lucru obișnuit, dar pentru unii seniori astfel de ieșiri contează foarte mult.
- Iar cartea este tot despre seniori și amintirile lor.
- Da. Volumul adună povești și experiențe de viață ale seniorilor bucureșteni.
- Cât de mult contează socializarea când deja există probleme cognitive?
- Mult. Nu trebuie să îl scoți pe om din viața lui pentru că are un diagnostic. Poate că nu mai poate face tot ce făcea înainte. Dar poate să facă alte lucruri. Poate să stea de vorbă, să asculte muzică, să participe la o activitate, să iasă.
- Familia cum duce toate schimbările acestea?
- Nu ușor. Aparținătorul este acolo în fiecare zi. Uneori obosește, alteori nu înțelege de ce persoana face un anumit lucru. Își mai pierde și răbdarea. E firesc să aibă nevoie de informații și de ajutor.
- Ce facem greșit cu un om care începe să uite?
- Îl corectăm. Foarte mult. Dacă întreabă iar același lucru, îi spunem imediat: „Dar ți-am spus". Numai că el nu face asta ca să ne enerveze.
- Există teamă de testarea memoriei?
- Da. Pentru că unii oameni aud „test de memorie" și se gândesc imediat la Alzheimer. Dar nu orice problemă de memorie este Alzheimer. Tocmai de aceea verificăm și, dacă este nevoie, omul merge mai departe la specialist.
- Ce le spuneți seniorilor din Sectorul 1 despre luna aceasta?
- Să vină. Să întrebe. Nu trebuie să aștepte să aibă neapărat o problemă. Serviciile sunt gratuite, pot participa la activități, pot face evaluarea orientativă și pot primi informații.
- Dumneavoastră ce ați învățat de la oamenii cu care lucrați aici?
- Răbdare, în primul rând. Și să nu mă uit doar la ce nu mai poate face un om. De multe ori sunt încă multe lucruri pe care le poate face. Doar că trebuie să ai timp să le vezi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Acest deget robotic este acoperit cu piele din tesut uman si care se vindecă la fel ca la om
Ce s-ar intampla daca un robot nu doar ar parea ca are piele, ci ar purta efectiv piele umana vie? Cercetatorii de la U ...
-
Scandal mare cât DIICOT: Susținătoare a lui Călin Georgescu, săltată de polițiști și dusă la Obregia
Arestarea pentru 30 de zile a lui Calin Georgescu, acuzat ca ar fi inșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, ...
-
Senzația unică a nisipului fin și a apei turcoaz exact ca în fotografiile de prezentare din Thailanda
Ai ales un sejur in Republica Dominicana pentru plaja aceea deschisa la culoare, apa limpede și palmierii care par așeza ...
-
După urși, și lupii amenință orașele Văii Jiului. Haitele pun stăpânire pe fostele zone miniere și atacă gospodăriile
Peste 100 de lupi traiesc in padurile din jurul celor șase orașe din Valea Jiului. Unele animale salbatice au ajuns pe s ...
-
Mașina ta știe mai multe despre tine decât crezi. Cercetătorii spun că nu mai poți cumpăra una nouă care să nu te urmărească
Mașinile conectate nu mai colecteaza doar informații tehnice despre motor, baterie sau trasee. Un nou studiu realizat de ...
-
Capsulele cu cofeină comandate pe internet i-au adus moartea unui tânăr de 25 de ani. Înainte de a ajunge la spital, fost găsit desculț și în delir pe stradă
Un tanar de 25 de ani din Marea Britanie a murit dupa ce a luat o cantitate mare de cofeina sub forma de capsule cumpara ...
-
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Susținatorii lui Calin Georgescu s-au intors miercuri seara in fața Arestului Central din București, unii dintre ei cu c ...
-
Mărturia pasagerului care a imobilizat copilotul atacator și a preluat manșa avionului: „Am văzut documentarul «Dezastre în aer»"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit miercuri, pe aeroportul Ben Gurion, cu pasagerii avionului flydubai ...
-
Al treilea femicid în ultimele 10 zile: încă o femeie a fost ucisă de soț, în Neamț. Bărbatul ar fi ascuns cuțitul și a prezentat anchetatorilor o altă versiune
O femeie in varsta de 57 de ani, din localitatea Dumbrava Roșie, a fost injunghiata mortal de soț, a informat, joi, 1 oc ...
-
Călin Georgescu ar urma să fie scos din arest. Ce urmăresc procurorii să afle în dosarul în care este acuzat de înșelăciune
Calin Georgescu ar urma sa fie scos din centrul de detenție, pentru a participa la perchezițiile informatice ce urmeaza ...
-
Lovitură de 400.000 de euro. Cristian Rizea, executat silit în Republica Moldova. Sechestru pe casa din Chișinău
Fostul deputat PSD Cristian Rizea este urmarit silit in Republica Moldova pentru recuperarea sumei de 300.000 de euro, c ...
-
Inteligența artificială a ajuns să le arate hackerilor cine are cei mai mulți bani în cont
Un malware bancar pentru Android folosește Gemini nu doar ca instrument tehnic, ci și pentru a decide ce victime merita ...
-
Pârnaie pentru Inteligenta Artificială: Nvidia construiește practic o "cușcă" pentru agenții AI ca aceștia să nu poată face lucruri periculoase pentru om
NVIDIA a lansat Open Agent Safety Platform, o soluție de securitate conceputa pentru agenții AI capabili sa execute sing ...
-
Semnele vitale ale Pământului sunt pe roșu: Șapte sisteme ale vieții au fost „sparte"
Un nou raport realizat de catre Laboratorul științific „Planetary Boundaries" de la Institutul din Potsdam pentru ...
-
Prima execuție a unei femei din ultimii 200 de ani, în Tennessee, a eșuat. A fost transportată la spital după administrarea injecției letale
Execuția Christei Pike, 50 de ani, in statul american Tennessee pare sa fi eșuat, potrivit martorilor și avocaților cond ...
-
Cursa Flydubai: Netanyahu spune că pilotul care și-ar fi înjunghiat copilotul și ar fi încercat să prăbușească aeronava a fost arestat
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca pilotul unei curse de la Dubai catre Israel, care ar fi fo ...
-
Pilotul unui zbor Dubai-Israel a vrut să prăbușească intenționat avionul. Celălalt pilot l-a înjunghiat ca să îl oprească. Unul era rus, celălalt era ucrainean
Un zbor Flydubai de la Dubai spre Israel a fost deviat miercuri, 30 septembrie, catre Arabia Saudita, dupa ce piloții ae ...
-
Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite, vândute drept noi
O rețea investigata de Parchetul European ar fi vandut pe platforme online peste un milion de telefoane prezentate drept ...
-
Măsuri de protecție ca în pandemie pentru ca Vladimir Putin să nu răcească. Oficialii cu teste pozitive la gripă sunt trimiși în concediu medical
Administrația prezidențiala a Rusiei se confrunta cu o alerta medicala. Șeful de cabinet Anton Vaino și adjunctul sau, S ...
-
Chipul nevăzut al lui Donald Trump: Cum este președintele SUA în privat, potrivit dezvăluirilor făcute de omul care îi păzește viața
Un agent al Serviciului Secret american care l-ar fi protejat pe fostul președinte Donald Trump ar fi facut o declarație ...
-
Au furat cocaină din depozitul de probe al Poliției și au înlocuit-o cu făină - Drogurile ar valora 15 milioane de dolari
Miercuri, anchetatorii analizau pistele in urma unui jaf de proporții din insula Fiji, cautand zeci de colete cu cocaina ...
-
Motivul pentru care polițiștii te vor opri în trafic în următoarele săptămâni: Întrebările la care conducătorii auto trebuie să răspundă
Conducatorii auto din Romania vor fi opriți pe șosele de catre autoritați și vor fi intrebați despre traseul urmat și de ...
-
Lăsat inițial în libertate, arestat de CAB. Cum a motivat Tribunalul București decizia în cazul Călin Georgescu
Judecatorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a respins inițial cererea DIICOT de arestare preventiva a lui Cali ...
-
Susținătorii lui Georgescu fac chetă de 1.100.000 de euro, ca să îl elibereze: Legea nu permite eliberarea dacă se achită prejudiciul
Susținatorii lui Calin Georgescu fac cheta ca sa achite prejudiciul de 1.100.000 de euro de care este acuzat in cel mai ...
-
Analiză terifiantă despre evoluția conflictelor globale: "Duelul ar putea degenera rapid într-unul nuclear"
Cunoscutul editorialist Ted Carpenter, a strans din mass-media occidentale atacurile in "zona gri" care sunt atribuite R ...
-
"Căpitanul taților": Un militar american a plătit 37.000 de euro pentru o operațiune în România pentru a-și recupera copilul răpit de către soție
Nicholas DauSchmidt a devenit „capitanul taților", foști soți carora li s-au luat copiii și au fost duși in strain ...
-
Un judecător din Teleorman "cântărește" de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune. A amânat verdictul de peste 180 de ori
O avocata din Giurgiu, Angelica David, a sarbatorit luni un eveniment profesional deosebit: s-au implinit 5 (cinci) ani ...
-
Financial Times a confirmat din surse sigure declarația lui Kimberly Guilfoyle referitoare la căderea Guvernului Bolojan: „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici"
Prestigiosul cotidian de afaceri Financial Times a confirmat, din surse independente, dialogul dintre ambasadoarea SUA i ...
-
Descoperă avantajele unei case smart, de la confort la eficiență
Te-ai intrebat vreodata cum ar fi sa ai control deplin asupra tuturor echipamentelor din locuința, economisind timp și r ...
-
Câte cuvinte înțelege, de fapt, un câine. Numărul i-a surprins chiar și pe cercetători
Cainii pot reacționa imediat cand aud termeni precum „plimbare", „mancare" sau „afara", insa vocabular ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu