Scandal mare cât DIICOT: Susținătoare a lui Călin Georgescu, săltată de polițiști și dusă la Obregia

Arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Printre mesajele de susținere au apărut și amenințări la adresa autorităților, iar una dintre acestea a determinat intervenția Poliției Capitalei.

O femeie în vârstă de 27 de ani a fost depistată de polițiști după ce ar fi publicat pe o rețea de socializare un mesaj de amenințare la adresa unei instituții. Potrivit informațiilor disponibile, tânăra, susținătoare a fostului candidat la prezidențiale, ar fi dat un ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea acestuia, amenințând că, în caz contrar, „ar fi sărit geamurile de la DIICOT" în aer.

Femeia a fost dusă la secția de poliție pentru audieri, iar ulterior a ajuns la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia", unde medicii au decis internarea sa. Poliția Capitalei a transmis că incidentul a fost semnalat în seara zilei de 30 septembrie 2026, după apariția amenințării pe o rețea de socializare.

„La data de 30 septembrie 2026, în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Secției 10 au fost sesizați cu privire la faptul că pe o rețea de socializare, o femeie ar amenința cu acte de violență, o instituție. Astfel, polițiștii Secției 10 Poliție, în urma verificărilor efectuate s-au deplasat la o adresă din Sectorul 5, unde a fost depistată femeia în vârstă de 27 de ani. Aceasta a fost condusă la sediul secției pentru audieri și pentru clarificarea situației de fapt. Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Secției 24 Poliție. Întrucât femeia a prezentat un comportament recalcitrant și necooperant, aceasta a fost transportată la spitalul "Alexandru Obregia", pentru îngrijiri de specialitate, unde medicii au dispus internarea sa.

Cercetările sunt continuate de către Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Poliția Capitalei reamintește că faptele săvârșite prin intermediul rețelelor de socializare pot atrage răspunderea penală, atunci când întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni. Amenințările formulate în mediul online sunt tratate cu aceeași seriozitate ca cele comise în orice alt context, iar orice sesizare privind astfel de fapte este verificată cu celeritate de polițiști".

Cazul a fost preluat de polițiștii Secției 24, iar cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a fost publicat mesajul și eventualele măsuri legale care se impun. Incidentul vine pe fondul reacțiilor declanșate în mediul online de arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale, cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro.