Schimbări radicale împotriva înșelătoriilor din magazine: Produsele 'eco', 'bio' sau 'verzi' nu mai pot fi promovate prin afirmații generale și imposibil de verificat

Avertisment dur pentru comercianți: produsele prezentate drept „eco", „verzi" sau „prietenoase cu mediul" nu mai pot fi promovate prin afirmații generale și imposibil de verificat. Noile reglementări îi obligă pe vânzători să aducă dovezi clare pentru orice afirmație privind impactul asupra mediului și restricționează dur folosirea etichetelor sau mesajelor care pot induce în eroare consumatorii cu privire la sustenabilitatea reală a unui produs.

Producătorii și magazinele sunt obligați să acorde o atenție sporită modului în care își promovează marfa. De la afirmațiile ecologice până la posibilitatea de reparare, garanțiile oferite sau actualizările de software, normele s-au schimbat oficial începând cu data de 27 septembrie 2026.

Un produs nu mai poate fi prezentat pur și simplu ca „eco", „durabil" sau „prietenos cu mediul" fără ca afirmațiile comerciantului să poată fi susținute. Noile reguli aplicabile în România introduc cerințe suplimentare privind informațiile oferite consumatorilor și combat o serie de practici comerciale considerate înșelătoare.

Modificările sunt prevăzute de OUG nr. 18/2026 și vizează, printre altele, Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor. Una dintre cele mai importante schimbări privește afirmațiile despre mediu. Un comerciant care spune că un produs este „verde", „eco" sau are un impact redus asupra mediului trebuie să poată susține afirmația respectivă. Nu mai este suficientă o formulare atractivă pe ambalaj sau într-o reclamă.

Regulile vizează și situațiile în care o caracteristică de mediu este atribuită întregului produs, deși ea se referă doar la o anumită componentă. De asemenea, sunt vizate afirmațiile potrivit cărora un produs are un impact „neutru", „redus" sau „pozitiv" asupra mediului atunci când acest lucru este susținut prin compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu alte cuvinte, o promisiune ecologică trebuie să aibă în spate informații care să o susțină.

Și etichetele prin care un produs este prezentat drept „durabil" intră sub incidența noilor reguli. Utilizarea unei etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau care nu este stabilită de o autoritate publică este inclusă în categoria practicilor comerciale înșelătoare. Pentru cumpărător, diferența este importantă. O siglă sau o etichetă care sugerează că un produs este mai sustenabil nu reprezintă, prin ea însăși, o dovadă că produsul respectă un anumit standard.

Noile reguli pun accent și pe repararea produselor. În funcție de produs și de informațiile disponibile, consumatorii trebuie să poată afla dacă acesta poate fi reparat, dacă există piese de schimb și cum pot fi comandate. Pot deveni relevante inclusiv informații privind costul estimat al pieselor, precum și instrucțiunile pentru repararea și întreținerea produsului. Acolo unde există un punctaj de reparabilitate, acesta trebuie comunicat. Un comerciant nu poate însă să prezinte un produs ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat.

Noile reguli vizează și practicile prin care consumatorul este determinat să înlocuiască sau să reîncarce anumite consumabile mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic. În plus, cumpărătorul trebuie informat atunci când folosirea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționarea produsului. Regula poate avea consecințe practice pentru numeroase produse pe care românii le folosesc zilnic, de la electrocasnice și imprimante până la electronice.

O altă schimbare importantă este legată de informațiile privind garanțiile. Comercianții trebuie să informeze consumatorii despre existența și principalele elemente ale garanției legale de conformitate. Trebuie comunicate, după caz, și informații despre garanțiile comerciale de durabilitate, serviciile postvânzare și alte garanții comerciale. Sunt vizate și produsele digitale. Consumatorii trebuie informați cu privire la existența garanției legale de conformitate pentru conținutul digital și serviciile digitale.

Pentru produsele cu elemente digitale, perioada pentru care sunt furnizate actualizări software poate deveni o informație importantă înainte de cumpărare. Atunci când această informație este pusă la dispoziția comerciantului, consumatorul trebuie să poată afla perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizările. Este un detaliu care poate conta atunci când două produse au caracteristici și prețuri apropiate, dar beneficiază de perioade diferite de suport software.

Noile reguli schimbă și modul în care consumatorul poate privi o ofertă. Înainte de a cumpăra un produs, merită urmărite nu doar prețul și caracteristicile tehnice, ci și informațiile privind:

durabilitatea;

reparabilitatea;

piesele de schimb;

întreținerea;

garanția legală de conformitate;

eventualele garanții comerciale;

serviciile postvânzare;

actualizările software, în cazul produselor digitale.

Pentru comercianți, mesajul este unul clar: afirmațiile despre mediu, durabilitate și reparabilitate trebuie să fie corecte și verificabile. Pentru consumatori, schimbarea ar trebui să însemne acces la mai multe informații înainte de a lua o decizie de cumpărare. Noile prevederi românești fac parte dintr-o cadru european mai larg. Directiva (UE) 2024/825 urmărește să consolideze protecția consumatorilor împotriva practicilor comerciale înșelătoare legate de mediu și să îmbunătățească informațiile despre durabilitatea și reparabilitatea produselor.