Cumpăra speciala, una din cele mai de succes funcții la sloturi online
Postat la: 24.09.2026 |
Posibilitatea de a cumpăra specială (Buy Bonus) la sloturi online este o funcție implementată în urmă cu câțiva ani, care se bucură de un succes considerabil în universul sloturilor online. Tot mai multe jocuri lansate în ultima perioadă au această posibilitate, iar răspunsul la întrebarea din titlu este foarte simplu: pentru că publicul apreciază această funcție.
Implementată în urmă cu câțiva ani, funcția a fost preluată ulterior de toți providerii de conținut pentru casino. Așa se face că, în prezent, numărul jocurilor la care poți cumpăra speciale este mare. Pe Cool Casino online(L1234061W001484, 18+), utilizatorii pot accesa o categorie specială numită Buy Bonus Zone, în care se află peste 1000 de jocuri la care pot cumpăra specială. Temele sunt variate, de la jocuri simple la unele inspirate din mitologia egipteană ori animale.
De ce este populară această funcție? Unii jucători își doresc să se distreze mai repede și nu așteaptă cursul firesc al slotului. În mod natural, speciala intră în momentul în care pe ecran apar anumite simboluri și formează o combinație, în funcție de regulile jocului. Pentru mulți jucători, runda bonus este cel mai special moment al slotului respectiv, dar nu întotdeauna ai norocul să se declanșeze. Așa că dezvoltatorii au introdus posibilitatea de a cumpăra speciala.
De obicei, se achită o taxă de 100x miza, iar runda specială începe automat. Pentru mulți utilizatori, gradul de distracție crește instantaneu, iar adrenalina este și ea mai mare. Așa că aleg să achite această taxă pentru a se bucura de ceea ce are mai special slotul respectiv de oferit.
Unii preferă ritm de joc mai rapid
Mulți utilizatori caută jocuri care se desfășoară rapid și care au cât mai multe elemente interactive. Un slot în care runda bonus poate fi cumpărată oferă o experiență diferită față de unul în care jucătorul trebuie să aștepte activarea acesteia. Furnizorii au observat acest comportament și au început să includă opțiunea în tot mai multe titluri.
În același timp, furnizorii se bazează și pe faptul că aceasta este o funcție care și-a dovedit succesul. Este ușor de implementat, așa că eforturile sunt minime. Practic, ei nu au nimic de pierdut dacă integrează această funcție. Trebuie doar să adauge un buton în plus în designul jocului, care nu încurcă până la urmă cu nimic.
Inclusiv jocurile de top, cum este Burning Hot, au versiuni în care utilizatorii pot cumpăra specială. Iar această funcție este atât de apreciată încât dezvoltatorul a scos-o în evidență încă din titlu. Astfel, jocul la care se poate cumpăra specială se numește 20 Burning Hot Buy Bonus. Pentru acest joc, mai sunt variante BuyBonus și cu 5 și 40 de linii de plată. Încă din titlu, utilizatorii știu la ce să se aștepte. Și nu este singurul caz, deoarece și alte titluri de succes au preluat rețeta, cum ar fi Book of Ra Deluxe 10 Buy Bonus, 100 Extra Crown Buy Bonus și 10 Shining Crown Buy Bonus.
Cumpărarea bonusului nu garantează un rezultat
Este esențială și o diferență care poate fi ușor trecută cu vederea. Cumpărarea unei runde speciale înseamnă acces direct la bonus. Nu înseamnă însă că rezultatul bonusului este garantat, iar acest lucru este vital de înțeles. Ca orice altă rundă dintr-un slot bazat pe noroc, rezultatul poate varia.
O rundă bonus poate produce un rezultat lăudabil sau poate să nu recupereze costul plătit pentru accesul la ea. De aceea, funcția trebuie privită ca o metodă de distracție, nu ca o metodă prin care rezultatul poate fi anticipat. De asemenea trebuie folosită cu moderație, având în vedere că se achită o taxă considerabilă pentru a fi activată.
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