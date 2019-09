Sorin Alexandrescu, fostul şef al Antena Group, eliberat condiţionat. A beneficiat de prevederile recursului compensatoriu

Sorin Alexandrescu, fostul şef al Antena Group, condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare pentru şantaj, a fost eliberat condiţionat. Procurorii nu au contestat decizia de liberare conditionata, din 19 iunie 2019, a Judecatoriei Sectorului 5, potrivit portalului instantelor.

Sorin Alexandrescu a fost incarcerat in iunie 2017, ca urmare a condamnarii sale de catre Inalta Curte la 4 ani si 6 luni de inchisoare, pentru ca in 2013 l-a amenintat si santajat pe administratorul companiei RCS&RDS cu o campanie media negativa. In acelasi dosar, Camelia Voiculescu a fost condamnata la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, iar Dan Voiculescu a fost achitat.