Sorina Matei arunca bomba: Judecator in spatele caruia se afla o ampla retea de clanuri interlope. E vorba despre Tudoran de la Sectia I-a Penala a Curtii de Apel Bucuresti?!

Dezvaluiri teribile ale jurnalistei Sorina Matei: "Clanurile se enerveaza, le apuca toate spumele, incep sa-l fileze, intregistreze, fotografieze pe judecator, si il dau in primire cu absolut tot... Fi'su era o alta frauda teribila, folosita tot in Justitie, judecatorul a incasat bani cu nemiluita, avere, case de lux pe naspa de la interlopii care il plateau... Intra in panica rau de tot, isi da brusc demisia din magistratura. Se interneaza la spitalul de nebuni".

Jurnalista Sorina Matei face dezvaluiri teribile despre un important judecator din Romania, de la o mare instanta. Un judecator care ani de zile a judecat spete importante, fara sa se stie ca in realitate lucra pentru doua clanuri de interlopi, fiind "creierul lor" in materie de proceduri, legislatie, Justitie si chiar contabilitate.

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Sorina Matei dezvaluie ca judecatorul in cauza ar fi fost denuntat pe coruptie, fiind in prealabil filat, inregistrat si fotografiat de interlopi, dupa ce acestia ar fi aflat ca magistratul ii tragea pe sfoara. Despre acelasi judecator, Sorina Matei sustine ca ar fi incasat bani cu nemiluita, ajungand sa faca avere si sa detina case de lux primite chiar de la interlopii care il plateau. Mai mult, inclusiv fiul magistratului ar fi fost folosit in acest mecanism. In cele din urma, relateaza Sorina Matei, afland despre faptul ca a fost infundat de interlopi, judecatorul a intrat in panica, si-a dat brusc demisia din magistratura si s-ar fi internat la un spital de psihiatrie, scrie si luju.ro.

Sorina Matei nu ofera numele judecatorului, insa datele prezentate ne fac sa ne intrebam daca nu cumva este vorba despre judecatorul Corneliu Bogdan Ion-Tudoran (foto). Caci, dupa cum bine se stie, judecatorul Ion-Tudoran si-a dat demisia recent din magistratura, pe neasteptate, desi anterior facuse cerere de pensionare care ii fusese acceptata de CSM. Acelasi judecator Corneliu Bogdan Ion-Tudoran ar fi in prezent urmarit penal de SIIJ, dosarul privind fapte de fals in declaratii, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale si trafic de influenta. Iar cauza de la SIIJ se refera inclusiv modul in care judecatorul ar fi trecut pe numele fiului sau Tudor Ion-Tudoran o locuinta de 100.000 de lire sterline, achizitia acesteia ridicand mari semne de intrebare in conditiile in care nici el, nici baiatul sau nu ar fi avut potenta financiara pentru a o cumpara. Si ca tabloul sa fie complet, despre judecatorul Ion-Tudoran se aude ca s-ar fi internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, imediat dupa ce SIIJ ar fi inceput ancheta impotriva sa.

Iata dezvaluirile facute de Sorina Matei:

"Justitia in Romania. Fiti atenti aici. Un judecator important dintr-o instanta mare din Romania pe care o stie toata lumea- judeca de-a lungul anilor spete importante, unele chiar de rasunet. Nimeni din exterior ani buni de zile nu banuieste absolut nimic. Omul e cam agresiv si taios asa. Intr-o buna zi, judecatorul important este denuntat pe corruption. De cine? Fix de 2 clanuri interlope. Judecatorul lucra de amar de vreme pentru interlopi, era cumva 'creierul lor' in materie de proceduri, legislatie, Justitie, contabilitate, tot. Ce se intamplase? Unul dintre clanurile interlope era format din 2 frati. Fratii s-au certat, s-au certat si cu ceilalti din celalalt clan, si au aflat toti ca judecatorul nostru luase bani de la toti si ii tragea pe sfoara separat. Clanurile se enerveaza, le apuca toate spumele, incep sa-l fileze, intregistreze, fotografieze pe judecator, si il dau in primire cu absolut tot. Se descopera ca in spatele judecatorului era o imensa panza de paianjen a coruptiei si infractiunilor. Ceva absolut urias. Fi'su era o alta frauda teribila, folosita tot in Justitie, judecatorul a incasat bani cu nemiluita, avere, case de lux pe naspa de la interlopii care il plateau. Ca doar era coordonatorul lor pe parte juridica. Judecatorul afla ca l-au ingropat clanurile. Intra in panica rau de tot, isi da brusc demisia din magistratura si nu se mai duce acasa. Se interneaza la spitalul de nebuni. Practic, se da nebun.

Realizati ca un personaj ca asta a impartit ani buni dreptatea in Romania, a infaptuit actul de Justitie si aplicarea si respectarea legii. Omul a judecat cazuri importante dar era un mega mega infractor si tranzactiona grosier justitia pentru interlopi intru imbogatirea sa. Dupa care, dat in fapt, s-a declarat nebun. Ce voiam sa va intreb: puscarie pe viata pentru astia ar fi putin?"