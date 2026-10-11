Stare de alertă la nivel mondial, după incidentele din laboratorul din Siberia: OMS recunoaște că nu a reușit să afle ce s-a întâmplat cu adevărat

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat sâmbătă că încă nu ştie ce a cauzat pneumonia care a dus, în această lună, la decesul unei angajate a unui laborator rus la un centru de cercetare a ciumei din Siberia şi că deocamdată nu a fost înregistrat niciun caz de ciumă, relatează Reuters.

OMS a precizat că autoritatea de reglementare din Rusia a raportat că testele efectuate asupra laborantei şi a celor care au intrat în contact cu aceasta au fost negative pentru agenţii patogeni cu grad ridicat de pericol testaţi, că persoanele cu care a intrat în contact nu prezentau încă simptome şi că nu au fost identificate alte cazuri asociate de pneumonie severă.

„Pe baza informaţiilor furnizate... OMS nu a identificat dovezi ale unei transmiteri în curs asociate cu acest eveniment. O incertitudine majoră rămâne absenţa unui diagnostic confirmat în cazul angajatei de laborator decedate", se menţionează într-un comunicat.

Angajata s-a îmbolnăvit şi a decedat în circumstanţe necunoscute, pe 2 octombrie, determinând autorităţile să pună în carantină aproximativ 200 de persoane şi provocând temeri pe reţelele sociale legate de sănătatea publică.

Autorităţile sanitare mondiale sunt extrem de vigilente în ceea ce priveşte cazurile de pneumonie fatală cu cauză nedeterminată încă de la începutul pandemiei de COVID-19, care a debutat cu un focar de boli respiratorii fatale cu răspândire rapidă în China. Adesea, cauza cazurilor individuale de pneumonie nu poate fi determinată.

Autorităţile ruse au declarat că laboratoranta era vaccinată corespunzător şi că nu au găsit în organismul ei microorganisme legate de activitatea sa.

Joi, Rusia a anunţat că a finalizat controalele medicale asupra tuturor persoanelor cu care a intrat în contact angajata. Autorităţile afirmă că au furnizat informaţii complete Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), conform procedurilor stabilite.