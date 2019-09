Starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu s-a agravat in ultimele 12 ore

Vesti delicate de la medicii care se ocupa de fiul lui Gino Iorgulescu! Starea de sanatate a lui tanarului s-a agravat in ultimele 12 ore. Recent, doctorii de la Spitalul Elias au anuntat noi amanunte despre cum este Mario Iorgulescu.

Purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, dr. Silvius Negoita, a facut public un comunicat in care este dezvaluit faptul ca starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu s-a inrautatit in ultimele 12 ore, iar medicii care se il ingrijesc au luat noi masuri ca sa-l tina in viata.

"Referitor la starea pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul Elias, va precizam ca aceasta a suferit o agravare in ultimele 12 ore, necesitand intensificarea masurilor de suport a functiilor vitale.

Reamintim ca acesta a fost prezentat la UPU al SUU ELIAS de un echipaj SMURD, in data de 08 septembrie a.c., in jurul orelor 04:00, ca victima a unui grav accident rutier. Bilantul lezional de la prezentare a stabilit necesitatea interventiei chirurgicale imediate, pentru urmatoarele diagnostice:

1.Hemoperitoneu masiv prin ruptura de mezosigmoid si mezenter distal cu ischemie secundara de sigmoid si ileon distal

2.Contuzie pulmonara bilaterala severa

3.Fracturi costale bilaterale.

Intraoperator s-au practicat manevre de hemostaza chirurgicala si rezectiile intestinale dictate de leziunile descrise anterior.

Leziunile post traumatice extra abdominale, care nu beneficiaza de tratament chirurgical au ramas sa fie urmarite si tratate conservator. Intregul complex lezionar continua sa prezinte un potential evolutiv foarte grav, inclusiv cu risc vital", a anuntat dr. Silvius Negoita, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias.