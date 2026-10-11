Structuri ciudate au fost descoperite în sângele persoanelor cu COVID de lungă durată
Postat la: 11.10.2026 |
Oamenii de știință au găsit mici aglomerări de proteine de coagulare încurcate cu material celular imun în probe de sânge de la persoanele cu COVID de lungă durată.
Descoperirea oferă un posibil indiciu pentru o boală care poate lăsa oamenii cu oboseală, confuzie mentală și alte simptome mult timp după infecția inițială.
Cercetătorii au comparat probe de sânge de la 50 de persoane cu COVID de lungă durată și 38 de voluntari sănătoși. Grupul cu long COVID avea un număr median de microcheaguri de aproximativ 20 de ori mai mare, iar aglomerările erau, de asemenea, mai mari.
Aceste „microcheaguri” sunt grupuri anormale de proteine de coagulare a sângelui. Echipa le-a examinat folosind tehnici care combină imagistica detaliată cu măsurători ale particulelor din probele de sânge.
De asemenea, au investigat capcanele extracelulare ale neutrofilelor, sau NET-uri: pânze lipicioase de ADN și enzime eliberate de anumite celule albe din sânge pentru a prinde microbii invadatori.
Aceste rețele ajută la apărarea corpului, dar formarea excesivă sau persistentă a NET-urilor poate contribui la inflamație și probleme de coagulare.
Imaginile la microscop au arătat material NET asociat cu microcheagurile. Această conexiune a apărut și în probele sănătoase, dar a fost mult mai pronunțată în probele de la persoanele cu COVID de lungă durată.
Cercetătorii sugerează că această interacțiune ar putea ajuta microcheagurile să reziste procesului normal de descompunere al corpului. Dacă acest lucru contribuie direct la simptomele pacienților rămâne incert.
Un model de învățare automată a distins cele două grupuri cu o acuratețe de aproximativ 91% în cadrul studiului. Cu toate acestea, acesta nu este încă un test de diagnostic validat.
Studiul a fost mic și observațional și nu a avut grupuri de comparație cu alte boli care pot produce schimbări similare în sânge. Sunt necesare studii mai mari pentru a stabili cât de specifice sunt aceste descoperiri pentru long COVID și dacă țintirea lor ajută pacienții.
Sursa: Thierry et al., „Microcheaguri circulante sunt asociate structural cu capcanele extracelulare ale neutrofilelor și cantitățile lor sunt crescute la pacienții cu Long COVID,” Journal of Medical Virology.
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