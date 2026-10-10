SUA amenință Kievul cu oprirea schimbului de informații din cauza atacurilor asupra rafinăriilor rusești
Postat la: 10.10.2026 |
Administrația președintelui american Donald Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, avertizând că ar putea suspenda schimbul de informații esențiale cu Kievul.
Mesajul a fost transmis în timpul unei întâlniri de aproape opt ore, desfășurată la Miami între echipa lui Volodimir Zelenski și emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.
Discuțiile urmăreau găsirea unor soluții pentru încheierea războiului, însă au fost tensionate de anunțul lui Trump privind un acord cu Vladimir Putin pentru revenirea motorinei rusești pe piața mondială. Oficialii ucraineni au considerat nedreaptă solicitarea ca Ucraina să oprească unilateral atacurile, fără ca Moscovei să i se ceară același lucru.
Ucraina folosește informații furnizate de SUA pentru unele lovituri asupra infrastructurii petroliere rusești, pe care o consideră o sursă importantă de finanțare a războiului. Un oficial ucrainean a transmis că atacurile vor continua, iar ulterior forțele Kievului au lovit un terminal petrolier din Rostov-pe-Don.
Zelenski a criticat acordul privind motorina, susținând că veniturile suplimentare obținute de Rusia din exporturi ar putea sprijini producția de armament și prelungirea conflictului.
În ciuda tensiunilor, reprezentanții americani au descris discuțiile de la Miami drept productive și au anunțat continuarea eforturilor diplomatice.
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