SUA cer urgent o baterie Patriot din Polonia. Guvernul de la Varșovia refuză: "Acestea servesc la apărarea spațiului nostru aerian!"
Postat la: 31.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
După cum a informat luni ziarul „Rzeczpospolita", Statele Unite au sugerat ca una dintre bateriile poloneze ale sistemului Patriot de apărare-interceptare să fie transferată în Orientul Mijlociu. Washingtonul ar dori, de asemenea, ca și rachetele disponibile în Polonia pentru atac să ajungă și în zonele afectate de conflictul cu Iranul.
În discuții neoficiale cu reprezentanții Poloniei, americanii au sugerat transferul urgent al uneia dintre bateriile din sistemul Patriot din Polonia către Orientul Mijlociu. A apărut, de asemenea, o sondare privind o eventuală predare a rachetelor PAC-3 MSE, care au fost deja livrate Poloniei și sunt proprietatea Armatei Polone, care mai dispune de două baterii ale sistemului Patriot, care includ, printre altele, 16 lansatoare.
Șeful Ministerului Apărării despre sistemele Patriot: Nu intenționăm să le mutăm nicăieri
Șeful Ministerului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a abordat această chestiune. „Bateriile noastre Patriot și armamentul lor servesc la protejarea spațiului aerian polonez și a flancului estic al NATO. Nimic nu se schimbă în această privință și nu intenționăm să le mutăm nicăieri! Aliații noștri știu și înțeleg foarte bine cât de importante sunt sarcinile noastre aici. Securitatea Poloniei este o prioritate absolută", a scris el pe X.
Soldați israelieni la granița cu Libanul
În același ton s-a exprimat și viceministrul Cezary Tomczyk. „Bateriile Patriot poloneze rămân în Polonia. Au o misiune de îndeplinit în țară. Aceasta este apărarea Poloniei și a flancului estic al NATO", a scris el.
Zbigniew Bogucki, șeful Cancelariei Prezidențiale, a fost întrebat la Polsat News despre discuțiile pe această temă cu Statele Unite. - Reamintesc că suntem un aliat foarte loial al Statelor Unite, o țară de graniță a flancului estic al NATO, a frontierei de est a UE. Ne îndeplinim obligațiile de alianță în acest sens - a spus Zbigniew Bogucki. - Avem sarcini foarte mari, chiar și în ceea ce privește reînarmarea armatei poloneze, sau ceea ce se întâmplă la granița cu Belarus. Acestea sunt provocările cu care se confruntă armata poloneză. Cred că americanii văd cât de mare este angajamentul Poloniei pe flancul estic al NATO. Nu am cunoștință ca acest lucru să ne fie adresat, nicio informație oficială de acest fel nu a ajuns până acum - a adăugat Șeful Cancelariei Președintelui Republicii Polone, Zbigniew Bogucki.
La jumătatea lunii, premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia nu va trimite trupe în Iran, deoarece conflictul declanșat de SUA și Israel nu afectează în mod direct securitatea Poloniei.
- Polonia are alte sarcini în cadrul NATO. Acest lucru se referă atât la forțele noastre terestre, aeriene, cât și la cele navale, care sunt încă, aș spune, în construcție - a explicat șeful guvernului.
Războiul Statelor Unite și al Israelului cu Iranul
Pe 28 februarie, SUA și Israelul au început raiduri aeriene asupra Iranului, ceea ce a dus la atacuri de represalii ale Iranului asupra Israelului, bazelor SUA din Orientul Mijlociu, precum și asupra statelor care sunt aliate ale Washingtonului. Ca parte a acțiunilor de represalii, Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică, pentru navele legate de SUA, Israel și aliații acestora. În condiții normale, prin această strâmtoare trec aproximativ 20% din petrolul transportat pe cale maritimă și aproximativ 30% din gazul LPG transportat pe aceeași cale. Blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la o creștere bruscă a prețurilor petrolului.
Trump a făcut apel la aliații SUA să trimită nave în regiunea Orientului Mijlociu pentru a ajuta la deblocarea strâmtorii. Cu toate acestea, majoritatea statelor europene au reacționat sceptic la acest apel. Lipsa de sprijin din partea aliaților a fost întâmpinată cu o reacție agresivă din partea președintelui SUA. „Țările NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta poporul iranian nebun, acum decimat din punct de vedere militar", a scris el. „Statele Unite nu au nevoie de nimic de la NATO, dar «nu uitați niciodată» acest moment foarte important!", a declarat el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Interes uriaș pentru site-ul de licitatii al ANAF: Peste 5 milioane de vizualizări pentru autoturisme de senzație. Toate bunurile confiscate vor fi valorificate online
Noua platforma digitala dedicata vanzarii la licitația bunurilor confiscate de ANAF, platforma care este deja disponibil ...
-
Examenul Cambridge: pasul care îi oferă copilului tău încredere și oportunități reale
Daca te gandești la viitorul copilului tau, probabil ai luat deja in calcul importanța limbii engleze. Nu mai este doar ...
-
Idei memorabile de cadouri pentru grupul tău de prieteni
Secretul unui cadou reușit pentru prieteni nu sta neaparat in valoarea sa materiala, ci in capacitatea de a transmite me ...
-
Ce ascunde planul de pace al lui Donald Trump pentru Iran
Razboaiele din Iran și Ucraina nu se vor incheia prea curand. Planul de pace in 15 puncte pe care SUA l-au transmis Iran ...
-
Am fost, sau n-am fost acolo?! NASA amână sau anulează pe bandă misiunile spațiale pe Lună: "Se va ajunge și la aselenizare, dar cu pași mici, nu prin salturi tehnologice"
Începand cu decembrie 2025, NASA are un nou administrator, in persoana miliardarului Jared Isaacman - care este și ...
-
Trump construieste o adevarata retea de bunkere subterane in jurul Casei Albe ca pentru o Apocalipsă
Acțiunile recente și declarațiile publice ale administrației Trump din martie 2026 confirma o concentrare strategica pe ...
-
Israel a trecut legea pedepsei cu moartea prin spânzurare pentru palestinienii condamnați pentru atacuri letale
Parlamentul Israelului a adoptat luni o lege care face din spanzurare pedeapsa standard pentru palestinienii condamnați ...
-
Experimentul CERN care înfioară comunitățile științifice: Cercetătorii au reușit să transporte antimaterie cu camionul
Nu intr-un film SF, nu intr-un scenariu apocaliptic, ci intr-un camion real, pe drumurile unui complex științific. &Icir ...
-
România a lansat al treila satelit experimental pe orbită cu o rachetă Space X a lui Elon Musk
O racheta Falcon 9 a SpaceX a decolat de la Vandenberg Space Force Base, California, in misiunea Transporter-16 - 119 sa ...
-
Bruxelles-ul a găsit soluția: Europenii sunt îndemnați să călătorească mai puțin pentru a evita criza energetică
Comisia Europeana le cere statelor membre sa ia in calcul reducerea consumului de petrol și gaz, in special in sectorul ...
-
Donald Trump spune că a câștigat războiul cu Iranul dar trimite mii de parașutiști americani pe front
Mii de soldati din Divizia de elita 82 Aeropurtata a armatei SUA au inceput sa soseasca in Orientul Mijlociu, au declara ...
-
Raport: Numărul cazurilor de hărţuire a creştinilor în Israel a crescut cu 63% în 2025
Numarul incidentelor de hartuire impotriva populatiei crestine din Israel, de la scuipaturi pana la violenta fizica sau ...
-
În China se interzice utilizarea apartamentelor drept locuri de veci. Blocuri întregi sunt folosite drept cimitire
China interzice utilizarea apartamentelor ca locuri de veci. Masura se va aplica incepand de marți. Numeroși chinezi cum ...
-
Podgoria "Dealurile Chimiei": În România se comercializează cele mai periculoase vinuri din UE care n-au "vazut" niciodata boaba de strugure
În urma unui control realizat de UE in mai multe țari comunitare privind vinurile care se comercializeaza pe piața ...
-
Operațiune Top-secret - Rusia infiltrează rețelele de spioni în Europa: "Colaborezi sau faci 15 ani de închisoare"
Mesaje și inregistrari obținute de jurnaliști ofera o imagine rara asupra modului in care serviciile de informații ruse ...
-
Cum afectează cataracta congenitală dezvoltarea copilului și cum poate fi gestionată
Cataracta congenitala, deși mai puțin cunoscuta, reprezinta o afecțiune oculara care poate influența foarte mult dezvolt ...
-
Ce se întâmplă cu o casă fără termoizolație corectă după 5–10 ani
La prima vedere, o casa noua pare solida și bine pusa la punct. Pereții sunt proaspat finisați, ferestrele sunt moderne, ...
-
O nouă strâmtoare, la un pas de a fi blocată, după ce rebelii Houthi s-au alăturat Iranului în războiul din Golf. Consecințele ar fi catastrofale pentru întreaga lume
Razboiul din Iran amenința comerțul global, riscul blocarii stramtorii Bab el-Mandeb ar putea paraliza transporturile ma ...
-
Se apropie un război nuclear apocaliptic. Donald Trump își face un mega-bunker sub noua sală de bal de la Casa Albă
Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca armata americana construieste un "complex mare" sub monumentala sala de bal ...
-
Viitorul lui Elon Musk e ca-n Brave New World: revoluție spațială, dominația inteligenței artificiale și spectrul șomajului global
Într-un interviu amplu acordat pe YouTube, Elon Musk a schițat o viziune ambițioasa - pentru unii, chiar radicala ...
-
NASA trimite în această săptămână astronauți pe Lună. De ce nu va avea loc o aselenizare VIDEO
NASA se pregatește sa trimita din nou astronauți spre Luna, dupa mai bine de 50 de ani, prin misiunea Artemis 2, program ...
-
Atenție la ce cod Qr scanezi. Noua înșelătorie care te lasă fără bani după ce plătești cu telefonul
Escrocheriile cu coduri Qr, cunoscute drept „quishing", profita de graba și increderea utilizatorilor pentru a le ...
-
Cerul Australiei s-a colorat într-un roșu aprins, făcând totul să arate ca într-un film despre sfârșitul lumii
Recent, mai multe zone din Australia au fost martorele unui spectacol neobișnuit care a impanzit internetul: cerul s-a c ...
-
Rusia încurajează furturile auto din Europa - inclusiv România: o mașină furată de oriunde din Occident poate deveni una cu acte în regulă pe drumurile rusești
Rusia ia in calcul o masura destul de controversata care a pus deja Europa pe jar: legalizarea mașinilor furate din Occi ...
-
Criză energetică fără precedent: Romgaz nu mai are gaze pentru clienții casnici cel putin până în aprilie 2027
În ciuda mult-așteptatei oferte de gaze ieftine pentru populație, reglementarea prețurilor care incepe de la 1 apr ...
-
Se adevereşte cel mai sumbru scenariu prinvind soarta gheţii din Arctica din Apocalipsa Climatică
Suprafața gheții marine din Arctica a atins in aceasta iarna cel mai scazut nivel maxim inregistrat vreodata, potrivit d ...
-
Românii intră în foame cruntă: expiră plafonarea prețului alimentelor de bază, iar scumpirile se anunță în lanț dupa scumpirea carburantilor
Dupa creșterile semnificative ale prețurilor la carburanți și gaze, consumatorii din Romania se confrunta cu un nou val ...
-
Piața semiconductorilor se va prăbuși din cauza războiului din Iran: Rusia poate deveni un jucător cheie
Piața semiconductorilor se prabușește din cauza razboiului din Iran. Rusia, prin resursele ei, poate deveni un jucator c ...
-
Politia israeliana impiedica slujba de Florii a Patriarhului Latin al Iersulalimului pentru prima data in ultimele sute de ani
Poliția israeliana a impiedicat Patriarhul Latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, precum și un preo ...
-
Un astronaut a devenit mut și medicii nu au nicio explicație. Un incident din spațiu a dat NASA peste cap
Un incident petrecut in spațiu a bagat NASA in alerta. Medicii nu au nicio explicație și acum experții de la NASA iși pu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu