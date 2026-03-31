SUA cer urgent o baterie Patriot din Polonia. Guvernul de la Varșovia refuză: "Acestea servesc la apărarea spațiului nostru aerian!"

După cum a informat luni ziarul „Rzeczpospolita", Statele Unite au sugerat ca una dintre bateriile poloneze ale sistemului Patriot de apărare-interceptare să fie transferată în Orientul Mijlociu. Washingtonul ar dori, de asemenea, ca și rachetele disponibile în Polonia pentru atac să ajungă și în zonele afectate de conflictul cu Iranul.

În discuții neoficiale cu reprezentanții Poloniei, americanii au sugerat transferul urgent al uneia dintre bateriile din sistemul Patriot din Polonia către Orientul Mijlociu. A apărut, de asemenea, o sondare privind o eventuală predare a rachetelor PAC-3 MSE, care au fost deja livrate Poloniei și sunt proprietatea Armatei Polone, care mai dispune de două baterii ale sistemului Patriot, care includ, printre altele, 16 lansatoare.

Șeful Ministerului Apărării despre sistemele Patriot: Nu intenționăm să le mutăm nicăieri

Șeful Ministerului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a abordat această chestiune. „Bateriile noastre Patriot și armamentul lor servesc la protejarea spațiului aerian polonez și a flancului estic al NATO. Nimic nu se schimbă în această privință și nu intenționăm să le mutăm nicăieri! Aliații noștri știu și înțeleg foarte bine cât de importante sunt sarcinile noastre aici. Securitatea Poloniei este o prioritate absolută", a scris el pe X.

Soldați israelieni la granița cu Libanul

În același ton s-a exprimat și viceministrul Cezary Tomczyk. „Bateriile Patriot poloneze rămân în Polonia. Au o misiune de îndeplinit în țară. Aceasta este apărarea Poloniei și a flancului estic al NATO", a scris el.

Zbigniew Bogucki, șeful Cancelariei Prezidențiale, a fost întrebat la Polsat News despre discuțiile pe această temă cu Statele Unite. - Reamintesc că suntem un aliat foarte loial al Statelor Unite, o țară de graniță a flancului estic al NATO, a frontierei de est a UE. Ne îndeplinim obligațiile de alianță în acest sens - a spus Zbigniew Bogucki. - Avem sarcini foarte mari, chiar și în ceea ce privește reînarmarea armatei poloneze, sau ceea ce se întâmplă la granița cu Belarus. Acestea sunt provocările cu care se confruntă armata poloneză. Cred că americanii văd cât de mare este angajamentul Poloniei pe flancul estic al NATO. Nu am cunoștință ca acest lucru să ne fie adresat, nicio informație oficială de acest fel nu a ajuns până acum - a adăugat Șeful Cancelariei Președintelui Republicii Polone, Zbigniew Bogucki.

La jumătatea lunii, premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia nu va trimite trupe în Iran, deoarece conflictul declanșat de SUA și Israel nu afectează în mod direct securitatea Poloniei.

- Polonia are alte sarcini în cadrul NATO. Acest lucru se referă atât la forțele noastre terestre, aeriene, cât și la cele navale, care sunt încă, aș spune, în construcție - a explicat șeful guvernului.

Războiul Statelor Unite și al Israelului cu Iranul

Pe 28 februarie, SUA și Israelul au început raiduri aeriene asupra Iranului, ceea ce a dus la atacuri de represalii ale Iranului asupra Israelului, bazelor SUA din Orientul Mijlociu, precum și asupra statelor care sunt aliate ale Washingtonului. Ca parte a acțiunilor de represalii, Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică, pentru navele legate de SUA, Israel și aliații acestora. În condiții normale, prin această strâmtoare trec aproximativ 20% din petrolul transportat pe cale maritimă și aproximativ 30% din gazul LPG transportat pe aceeași cale. Blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la o creștere bruscă a prețurilor petrolului.

Trump a făcut apel la aliații SUA să trimită nave în regiunea Orientului Mijlociu pentru a ajuta la deblocarea strâmtorii. Cu toate acestea, majoritatea statelor europene au reacționat sceptic la acest apel. Lipsa de sprijin din partea aliaților a fost întâmpinată cu o reacție agresivă din partea președintelui SUA. „Țările NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta poporul iranian nebun, acum decimat din punct de vedere militar", a scris el. „Statele Unite nu au nevoie de nimic de la NATO, dar «nu uitați niciodată» acest moment foarte important!", a declarat el.