SUA lansează un program pilot pentru accelerarea implementării taxiurilor aeriene

Administrația Trump a anunțat un nou program pilot pentru accelerarea implementării taxiurilor aeriene, în contextul în care companiile depun eforturi pentru a depăși obstacolele legislative din calea mobilității aeriene avansate, scrie Reuters.

Administrația Federală a Aviației a declarat că programul va include cel puțin cinci proiecte din parteneriate public-privat cu guverne statale și locale și companii din sectorul privat pentru a permite operarea în condiții de siguranță a aeronavelor electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL).

Joby Aviation a lăudat programul, spunând că„aeronavele din program pot începe să opereze pe anumite piețe înainte de certificarea completă a FAA, un pas critic în pregătirea pentru serviciile comerciale la scară largă".