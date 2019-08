Tanar declarat mort, salvat de mama! Detaliul observat de parinte te va surprinde

Un tanar de 18 ani, declarat mort de medici, a fost salvat de mama, dupa ce aceasta a observat un detaliu incredibil, inainte de a-l conduce pe ultimul drum.

Viata lui Gandham Kiran, un tanar de 18 ani din statul Telengana, India, a fost salvata in ultimul moment de mama lui. Baiatul, ajuns in spital, a intrat in coma, iar dupa ce doctorii au declarat decesul, au spus ca poate fi deconectat de la aparate, potrivit The Mirror.

Insa, mama lui nu a fost de acord si a solicitat sa fie adus acasa cu tot cu aparatele care il tineau in viata. Jelindu-l, a observat ca lui Gandham Kiran au inceput sa ii curga lacrimile. Atunci, Saidamma, mama lui, alertat rudele si impreuna au chemat un medic. Intr-adevar, peste trei zile, Gandham Kiran si-a revenit ca prin minune.