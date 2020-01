Teodor Melescanu, vizat de o ancheta declansata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului s-a autosesizat si a declansat o investigatie vizandu-l pe Teodor Melescanu si faptul ca in decembrie 1989 acesta ar fi indus in eroare reprezentantii diplomatici cu privire la evenimentele de la Timisoara, prezentand informatiile referitoare la reactia autoritatilor comuniste ca "zvonuri colportate in scopuri dusmanoase" si "stiri de presa neconfirmate".

Institutul precizeaza ca, in cazul in care vor fi identificate indicii concrete privind savarsirea unor fapte de natura penala, IICCMER poate notifica organele competente.

"Avand in vedere informatiile aparute in presa, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) s-a sesizat din oficiu cu privire la imprejurarile si conditiile in care domnul Melescanu Teodor Viorel a actionat, ca reprezentant al delegatiei romane la reuniunile de la Viena din perioada 19-20 decembrie 1989, in contextul savarsirii de infractiuni contra umanitatii de catre autoritatile regimului comunist in timpul evenimentelor de la Timisoara, soldate cu numeroase pierderi de vieti omenesti si ranirea grava a multor persoane", anunta IICCMER.

Potrivit telegramelor diplomatice, Viorel Melescanu ar fi participat, in calitate oficiala, la dezinformarea si diversiunea exercitate de regimul totalitar comunist, prin inducerea in eroare a reprezentantilor diplomatici prezenti la eveniment cu privire la crimele si abuzurile savarsite la Timisoara, plasand infractiunile comise de reprezentantii comunisti in categoria "zvonurilor colportate in scopuri dusmanoase" si a "stirilor de presa neconfirmate".

"Analizand faptele cu posibile consecinte penale savarsite de domnul Melescanu Teodor Viorel, IICCMER a declansat procedura de investigatie specifica. In cauza au fost dispuse cercetari ale documentelor de arhiva si identificare de martori, urmand a fi administrate probe si derulate alte activitati specifice activitatii de investigatii a IICCMER.

In cazul in care vor fi identificate indicii concrete privind savarsirea unor fapte de natura penala, IICCMER poate notifica organele competente, urmand sa transmita Ministerului Public toate datele si probele rezultate in urma cercetarilor", precizeaza Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.

Potrivit cadrului legal de functionare, Institutul este abilitat sa efectueze investigatii stiintifice cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului pe intreaga durata a regimului comunist in Romania, precum si sesizarea organelor in drept in acele cazuri in care sunt depistate situatii de incalcare a legii.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc are incepand de joi un nou presedinte executiv, Alexandra Toader, fost membru al Colegiului CNSAS.