Testul SpaceX a fost un succes: A simulat ejectarea de urgenta a unor astronauti dintr-o racheta

Compania spatiala SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, a distrus controlat o racheta, duminica, in cadrul unor teste care au avut scopul de a verifica sistemul de salvare al capsulei Dragon, ce va fi folosita pentru transportul de oameni, astronauti sau turisti, potrivit nytimes.com.

Testul de duminica a fost crucial pentru verificarea sistemelor de securitate ale capsulei Crew Dragon si a presupus lansarea vehiculului, fara echipaj uman la bord, cu ajutorul unei rachete Falcon 9.

Lansarea, de la Centrul Spatial J. F. Kennedy din Cape Canaveral, Florida, a fost intrerupta intentionat, prin intermediul unui program de anulare a misiunii, care a dus la separarea capsulei Crew Dragon de racheta dupa aproximativ un minut si jumatate.

Dupa cum a fost planificat, capsula Dragon a folosit cele opt motoare Super Draco cu care este echipata pentru a se muta de pe traiectoria rachetei. Intr-o misiune reala, gestul ar asigura securitatea astronautilor, in cazul in care racheta s-ar defecta.

Capsula Crew Dragon si-a desfacut parasutele dupa ce a ajuns la o distanta sigura de racheta, apoi a coborat in Oceanul Atlantic, echipele de specialisti ai SpaceX fiind in proces de a o recupera.

Intr-o situatie reala, o echipa din aviatia militara americana s-ar deplasa cat mai rapid pentru a salva pasagerii.

Racheta Falcon 9 a fost folosita deja pentru trei misiuni spatiale si a explodat in aer asa cum a fost planificat.

Capsula Dragon a fost testata in spatiu anul trecut, fiind trimisa spre Statia Spatiala Internationala, la care s-a conectat, revenind apoi in siguranta pe Terra. Capsula va fi testata cu un astronaut la bord, spre sfarsitul acestui an, inainte de a fi folosita in scopuri comerciale.