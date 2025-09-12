TikTok elimină materialele grafice privind asasinarea activistului Charlie Kirk

TikTok a anunțat că va elimina videoclipurile care arată în detaliu împușcarea lui Charlie Kirk, incident petrecut miercuri la Utah Valley University, relatează CNN, citat de Medifax.

Rețeaua de socializarea TikTok a confirmat că că va elimina înregistrările ce surprind prim-planuri ale atacului armat asupra lui Charlie Kirk.

În primele ore după incident, pe pagina de căutare a aplicației au fost sugerați termeni care redirecționau către filmări explicite. Totuși, rețeaua de socializare a anunțat că filmările realizate de la distanță, care nu conțin imagini grafice vor fi în continuare vizibile pe platformă.

Un purtător de cuvânt al platformei a anunțat:

„Aceste acte violente nu își au locul în societatea noastră. Ne menținem angajamentul de a aplica în mod proactiv Regulile noastre comunitare și am implementat măsuri de siguranță suplimentare pentru a împiedica oamenii să vizioneze în mod neașteptat filmări care încalcă regulile noastre".

În paralel, Meta a anunțat că aplică măsuri de avertizare pentru astfel de materiale și restricționează accesul la ele pentru utilizatorii sub 18 ani. De asemenea, compania va elimina materialele care glorifică atacul sau îl sprijină pe autor.

Sicriul lui Charlie Kirk va fi transportat cu Air Force Two

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment de la campusul universitar din Utah.

Rămășițele lui Charlie Kirk vor fi transportate joi cu Air Force Two din Utah la Phoenix, Arizona, unde a locuit.

Vicepreședintele JD Vance, care a avut o relație strânsă cu Kirk, și soția sa Usha Vance au zburat în Utah pentru a se ocupa de organizarea transportului oficial.