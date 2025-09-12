TikTok elimină materialele grafice privind asasinarea activistului Charlie Kirk
Postat la: 12.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
TikTok a anunțat că va elimina videoclipurile care arată în detaliu împușcarea lui Charlie Kirk, incident petrecut miercuri la Utah Valley University, relatează CNN, citat de Medifax.
Rețeaua de socializarea TikTok a confirmat că că va elimina înregistrările ce surprind prim-planuri ale atacului armat asupra lui Charlie Kirk.
În primele ore după incident, pe pagina de căutare a aplicației au fost sugerați termeni care redirecționau către filmări explicite. Totuși, rețeaua de socializare a anunțat că filmările realizate de la distanță, care nu conțin imagini grafice vor fi în continuare vizibile pe platformă.
Un purtător de cuvânt al platformei a anunțat:
„Aceste acte violente nu își au locul în societatea noastră. Ne menținem angajamentul de a aplica în mod proactiv Regulile noastre comunitare și am implementat măsuri de siguranță suplimentare pentru a împiedica oamenii să vizioneze în mod neașteptat filmări care încalcă regulile noastre".
În paralel, Meta a anunțat că aplică măsuri de avertizare pentru astfel de materiale și restricționează accesul la ele pentru utilizatorii sub 18 ani. De asemenea, compania va elimina materialele care glorifică atacul sau îl sprijină pe autor.
Sicriul lui Charlie Kirk va fi transportat cu Air Force Two
Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment de la campusul universitar din Utah.
Rămășițele lui Charlie Kirk vor fi transportate joi cu Air Force Two din Utah la Phoenix, Arizona, unde a locuit.
Vicepreședintele JD Vance, care a avut o relație strânsă cu Kirk, și soția sa Usha Vance au zburat în Utah pentru a se ocupa de organizarea transportului oficial.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Criza care pune în pericol marile industrii ale UE - Peste 100 de europarlamentari cer intervenția rapidă a Comisiei Europene
Economia UE e in pericol! Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene masuri ferme pentru salvarea industriei oț ...
-
Albania a numit primul ministru din lume construit cu inteligență artificială. Ce portofoliu a primit Diella ("soare" în albaneză)
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat joi, 11 septembrie, numirea unui ministru generat de inteligența artificiala ( ...
-
400 de camere inteligente pe șoselele României: șoferii vitezomani, urmăriți pas cu pas. DN1, supravegheat de la un capăt la altul
CNAIR anunța un proiect de amploare pentru reducerea accidentelor rutiere. Peste 400 de camere video vor fi montate pe d ...
-
Descoperire spectaculoasă din spațiu: un astronaut a zărit o uriașă tablă de șah pe Pământ. Ce este și unde a fost localizată
Un astronaut, privind de sus la vastitatea terestra, a surprins recent o imagine ce a starnit curiozitatea multora: o po ...
-
Donald Trump a prezentat primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk
Președintele Donald Trump a prezentat pe rețelele sociale primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk, des ...
-
Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
La doar trei luni de la prabușirea tragica a unui zbor Air India, soldata cu pierderea a 260 de vieți, o echipa de ingin ...
-
Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii
Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporala, iar rezultatele pot fi abso ...
-
Un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul după ce AI a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani
Timp de un deceniu, oamenii de știința de la Imperial College London au lucrat pentru a ințelege cum anumite bacterii ev ...
-
Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis: Scandal imens după ce corespondențele sale cu Epstein au fost publicate
Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii in SUA a fost demis din functie joi. În presa au aparut detalii intime ...
-
NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale / „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră"
NASA a inceput sa interzica cetațenilor chinezi cu vize valabile sa participe la programele sale, pe fondul escaladarii ...
-
Cele mai bogate țări ale UE organizează o reuniune secretă la Viena, în contextul negocierilor privind viitorul buget de 1.800 miliarde euro
Țarile din Europa de Nord se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun inaintea celor doi ani de negocieri inte ...
-
S-a aflat cum se creează iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se află
A fost dezvaluita metoda prin care se creeaza iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se afla, informea ...
-
NASA face anunțul care împarte comunitatea științifică: semne clare că Marte a găzduit viață în trecut
Roverul Perseverance, aflat pe Marte din 2021, a trimis pe Pamant mostre ce ar putea constitui „cea mai solida dov ...
-
Un detector ultra perfomant a reușit să demonstreze celebra teorie a lui Stephen Hawking
O echipa internaționala de cercetatori a folosit detectoarele observatorului LIGO pentru a confirma experimental teorema ...
-
A apărut prima ipoteză în cazul tragediei din Drobeta Turnu Severin: Mama și-ar fi ucis fiul, apoi s-a spânzurat
Autoritatile din Mehedinti au declansat o ampla ancheta in cazul profesoarei care a fost gasita spanzurata, alaturi de c ...
-
Ce trebuie sa stii despre licentele ONJN clasa I
Daca ai cochetat pana acum cu cazinourile online, probabil ai observat deja ca pe platforma online a operatorului sau pe ...
-
De ce nu se îngrașă asiaticii, deși mănâncă zilnic orez și carne? Diferența dintre mâncarea autentică și cea „americanizată"
Pe forumurile internaționale circula de ani buni aceeași intrebare: cum reușesc asiaticii sa ramana supli, in timp ce me ...
-
Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă"
Papa Leon al XVI-lea, care de obicei se abtine sa vorbeasca spontan, si-a exprimat marti deosebit de puternic ingrijorar ...
-
Un expert dezvăluie adevărul de la Casa Albă: Eroarea istorică a lui Trump în confruntarea cu Putin
Au trecut 42 de zile de cand președintele Donald Trump a dat Rusiei un ultimatum de 10 pana la 12 zile pentru a accepta ...
-
Scade numărul românilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro. Care sunt posibilele expicații
Numarul romanilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro a scazut cu peste 4.100 fața de finalul lui 2024, ajun ...
-
Momente de panică în conferința de presă - Ministra suedeză a sănătății s-a prăbușit chiar în timp ce era prezentată
Elisabet Lann, noul ministru al sanatații din Suedia, a leșinat și s-a prabușit marți, in timp ce era prezentata la o co ...
-
România, a doua cea mai mare alocare din UE în programul SAFE - Împrumuturi pentru armament și industria de apărare
Uniunea Europeana a anunțat astazi distribuirea sumelor in cadrul noului program SAFE (Securing the EU Defence Industria ...
-
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi" într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei
Fizicienii din Viena au reușit ceea ce pana acum parea doar un scenariu de science-fiction. Au inversat timpul pentru o ...
-
Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru
Google a ajuns sa confirme ceea ce mulți editori și specialiști observau deja: internetul deschis intra intr-un declin a ...
-
Donald Trump afirmă că violenţa domestică este o infracţiune „mai puţin gravă"
Donald Trump a fost acuzat luni ca minimalizeaza gravitatea violentei domestice, dupa ce a declarat intr-un discurs ca a ...
-
Un melc a terorizat locatarii unui bloc, la miezul nopții. Aceștia au chemat și poliția
Un bloc din Bavaria a fost trezit in toiul noptii de o sonerie care nu mai contenea, iar locatarii, convinsi ca sunt vic ...
-
Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert" în resuscitare. 12 oameni au murit
Un fost anestezist din Franța este judecat dupa ce și-a otravit intenționat 30 de pacienți ca sa-și arate abilitațile de ...
-
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Dupa ce a susținut pachetul doi de masuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus in Parlament doua proiecte de lege ...
-
Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Un barbat, in varsta de 47 de ani, cercetat pentru tradare prin transmitere de informații secrete de stat in forma conti ...
-
Limitele inteligenței artificiale: chipul unui acuzat de crimă, folosit ca model Shein
Chipul lui Luigi Mangione, barbat acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, a devenit in ultimele luni un fenomen vi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu