Tot mai multa lume se intreaba: De ce sa aleg un aspirator robot?

Robotii de aspirare sunt niste aparate inovative si tot mai cautate in randul persoanelor care nu au foarte mult timp pe care sa-l dedice curateniei. Acestea au dus aspiratorul la un alt nivel si efectueaza curatari singure, dumneavoastra fiind nevoit doar sa le programati din aplicatie. Desi la aparitie au avut preturi enorme, acum au devenit destul de accesibile. Rezultatele pe care le ofera de cele mai multe ori sunt satisfacatoare, desi inca nu s-a ajuns la nivelul in care poate inlocui in totalitate atentia unei fiinte umane.

Sa ne imaginam un scenariu in care dumneavoastra sunteti la birou sau in concediu si nu aveti nici cel mai mic chef sa faceti curatenie in casa. Scoateti telefonul, intrati in aplicatie, programati robotul si cand ajungeti la domiciliu parsodelile/podeaua/covoarele sunt curatare. Un device exceptional din punct de vedere al evolutiei tehnologice.

Pe piata au inceput sa apara tot mai multe modele si producatori in aceasta industrie. Cand se intampla asta, concurenta creste iar companiile sunt nevoite sa introduca mai multe tehnologii si sa scada preturile. Astfel, cumparatorul are numai de castigat iar calitatea produselor creste considerabil. Un asemenea robot va poate scuti timp pretios pe care-l puteti petrece impreuna cu familia si facand activitati productive. Trebuie sa imbratisam tehnologia si sa acceptam toate beneficiile pe care ni le ofera.

Ca la orice produs electronic si nu numai, exista cateva criterii pe care trebuie sa le luati in considerare inainte de a face o alegere. In randurile urmatoare va prezentam criteriile cele mai importante pentru cumpararea un asemenea robot.

Pretul reprezinta cel mai important factor. Acesta variaza destul de mult in functie de brand-ul pe care-l alegeti, de tehnologiile de la bord, de autonomia bateriei si altele. In general, un robot de aspirare mai simplu pleaca de la 1200 de lei iar pentru cele mai avansate trebuie sa scoateti din buzunar chiar si peste 4000 de lei.

Tehnologiile pe care le are trebuie sa va intereseze. In general, marea majoritate a robotilor sunt total autonomi si pot efectua programe de curatenie singure sau programate. Recomandam sa le alegeti pe cele care au cele mai multe sisteme de siguranta si de preventie.

Autonomia bateriei este un alt criteriu important. In general, un robot de aspirare are o autonomie a bateriei cuprinsa intre 60 si 120 de minute, in functie de model. Daca nu aveti o casa/apartament foarte mare, puteti opta pentru modelele ce rezista 60 de minute. In schimb, daca suprafata care trebuie curatata este mai mare, va recomand sa apelati la modelele cu autonomii mai mari. Oricum, ele cand raman fara baterie se intorc singure la statia de incarcat si reiau treaba de unde au lasat-o.

Cititi review-urile si comentariile produselor pe care le cumparati. Mai ales in cazul aparatelor electronice care au preturi mai ridicate, este foarte important sa va documentati despre ele cat mai mult posibil. Citit review-uri, urmariti vidoclipuri despre ele, cititi comentariile lasate de alte persoane care le-au cumparat dupa care faceti o alegere. Aceste opinii conteaza foarte mult si va pot salva din situatia de a da o caruta de bani pe un produs de proasta calitate sau care nu functioneaza in parametrii normali.

Pentru mai multe detalii care va vor ajuta sa optati pentru robotul de asirare ideal pentru cerintele dvs va recomandam sa consultati articolul de AICI.

In concluzie, conteaza foarte mult ce asteptari si pretentii aveti de la un asemenea aspirator robot. Daca vi-l doriti pe cel mai bun aspirator robot si care ofera cele mai bune rezultate, optati de exemplu pentru iRobot. In schimb, daca nu aveti asteptari enorme si va doriti rezultate satisfacatoare, Xiaomi si Concept sunt foarte bune. Ramane la latitudinea dumenavoastra sa faceti alegerea corecta in functie de necesitatile pe care le aveti. Cert este faptul ca ele sunt cele mai bune optiuni pe care le puteti lua in considerare in momentul de fata.