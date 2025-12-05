Moțiunea de cenzură inițiată de extremiști a fost depusă la Parlament

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", prin care se cere demisia „Guvernului progresist" condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers „pentru a scăpa de progresişti". El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn".

Potrivit lui Ninel Peia, moţiunea a fost semnată de 118 parlamentari, de la AUR, PACE - Întâi România şi neafiliaţi. Peia apreciază că moţiunea ar putea fi prezentată luni în plenul Parlamentului şi dezbătută şi votată marţi.