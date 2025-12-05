Moțiunea de cenzură inițiată de extremiști a fost depusă la Parlament

Postat la: 05.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Moțiunea de cenzură inițiată de extremiști a fost depusă la Parlament

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", prin care se cere demisia „Guvernului progresist" condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers „pentru a scăpa de progresişti". El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn".

Potrivit lui Ninel Peia, moţiunea a fost semnată de 118 parlamentari, de la AUR, PACE - Întâi România şi neafiliaţi. Peia apreciază că moţiunea ar putea fi prezentată luni în plenul Parlamentului şi dezbătută şi votată marţi.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Moțiunea de cenzură inițiată de extremiști a fost depusă la Parlament

Postat la: 05.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", prin care se cere demisia „Guvernului progresist" condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers „pentru a scăpa de progresişti". El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn".

Potrivit lui Ninel Peia, moţiunea a fost semnată de 118 parlamentari, de la AUR, PACE - Întâi România şi neafiliaţi. Peia apreciază că moţiunea ar putea fi prezentată luni în plenul Parlamentului şi dezbătută şi votată marţi.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE