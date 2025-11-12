Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți
Postat la: 12.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Trei români au fost arestați în Spania pentru că au furat 77 de oi de la o stână. Cei trei bărbați au „vizitat" stâna de mai multe ori pentru a-și duce planul la bun sfârșit, transmite presa iberică.
Efectivele Gărzii Civile din La Rioja, în cadrul „Planului de combatere a furturilor din exploatațiile agricole și zootehnice", au arestat trei bărbați, originari din România, cu vârste cuprinse între 28 și 37 de ani, rezidenți în capitala riojană, ca presupuși autori ai trei infracțiuni de furt cu forța și una în stadiu de tentativă, toate comise în aceeași exploatație zootehnică.
Ancheta a început pe 12 mai, în urma unei plângeri depuse la postul Gărzii Civile din Santo Domingo de la Calzada, pentru furtul a 50 de miei dintr-o exploatație zootehnică.
Autorii, nemulțumiți, s-au întors pe 19 mai și au furat alte 13 animale. Pe 31 mai au acționat din nou, luând încă 14 miei. În cele din urmă, pe 1 iunie au încercat să intre din nou cu intenția de a fura alți șase miei, dar, speriați, au fugit de la fața locului fără a duce la bun sfârșit furtul.
În fața acestor fapte, agenții Echipei de Poliție Judiciară a Gărzii Civile din Haro, împreună cu efectivele Serviciului de Securitate Publică din Santo Domingo de la Calzada, au efectuat inspecțiile tehnico-oculare corespunzătoare și au colectat toate informațiile disponibile. Pe baza acestor lucrări inițiale, s-a procedat la desfășurarea unui dispozitiv operațional în zona afectată.
Datele colectate au permis concentrarea anchetei asupra unui vehicul suspect care fusese văzut în imediata apropiere a fermei înainte, în timpul și după jafuri. Prin urmare, acțiunile s-au orientat către identificarea autoturismului și a ocupanților acestuia.
În cele din urmă, analiza tuturor informațiilor colectate, împreună cu studiul minuțios al imaginilor capturate de camerele de securitate, a permis identificarea completă a autorilor furturilor.
Acești indivizi intrau în zonă în zori, la bordul unui vehicul pe care îl parcau la câțiva metri de intrarea în ferma de animale. Odată ajunși acolo, forțau închiderea perimetrului și intrau în interior, unde capturau mieii și îi transportau pe umeri sau târându-i până la vehicul, înainte de a fugi de la fața locului.
În total, au furat 77 de miei, cu o greutate aproximativă între 35 și 40 de kilograme fiecare, în valoare de aproximativ 13.660 de euro. Persoanele reținute, împreună cu actele de procedură, au fost puse la dispoziția autorității judiciare.
