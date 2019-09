Trooper lansează clipul piesei "Strigăt" - varianta inclusă pe albumul "Strigăt: Best of 2002 - 2019"

Single-ul „Strigăt" a fost lansat în 2002, cu doar câteva luni înainte de apariția albumului „Trooper I". „Strigăt" a rămas de atunci una dintre piesele etalon din discografia Trooper. Pentru lansarea materialului „Best of", piesa a fost reînregistrată. De masterizare s-a ocupat Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Revocation). Începând de astăzi, „Strigăt" are și videoclip. La videoclip a lucrat o echipă formată din Radu Vișan, Ionuț Marius și Alexandru Mocioi.

După nouă albume de studio lansate în decursul a 17 ani, Trooper pregăteste lansarea unui material „best of". „Strigăt: Best of 2002 - 2019" va apărea în format dublu CD, dublu vinil și digital. Cele 17 piese alese sunt remixate și remasterizate de celebrul inginer american Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Revocation) în studioul în care a fost lucrat și „Ștefan cel Mare - Poemele Moldovei". Majoritatea materialului a fost reimprimat, pentru a avea uniformitate și o calitate superioară a sunetului. Coperta albumului este lucrarea „The vision of death" a lui Gustave Doré, gravură realizată în 1868. Trooper a obținut toate drepturile pentru folosirea imaginii.

Disc 1

TARI CA MUNȚII

OLD SCHOOL, BABY

DOUĂ ROȚI

SOLII TURCI

CORUPȚIA UCIDE

VLAD ȚEPEȘ

DOAR A MEA

TREC ANII

O VIAȚĂ ESTE PREA MULT

Disc 2

DESTIN

STRIGĂT

ÎN ZIUA A OPTA

ANUL ȘARPELUI

VOODOO

JUDECATA

LICEUL CIMITIR

NU MAI CONTEAZĂ

AMINTIRI

Coiotu' a declarat: „Am lansat primul album în 2002. De atunci am traversat anii prin mai multe generații de ascultători. O generație se schimbă cam la șapte ani. Prin urmare, am considerat că a sosit momentul să lansam o colecție „best of", așa cum o vedem noi după atâta vreme. Nouă albume de studio înseamnă ceva. Ne-am pus pe remixat și remasterizat, pentru a le oferi prietenilor formației un material de colecție. Chiar asta o sa fie: un material de colecție. Esența a tot ce este mai bun în discografia Trooper. Nu vreau să spun cât de greu a fost să alegem doar 17 piese din peste 100. Însă important este ca am ajuns toți șase la un numitor comun. Unele piese au fost reînregistrate în întregime, întrucât sursele inițiale au fost pierdute."

În luna septembrie Trooper pornesc turneul „Strigăt: Best of 2002 - 2019". Peste 40 de orașe se află pe listă. Momentan, sunt anunțate primele 12 date. Cele mai iubite piese Trooper vor răsuna în fiecare oraș: de la „Strigăt", „Tari ca munții" și „Amintiri", trecând prin „O viață este prea mult" și „Trec anii", până la „Două roți" și „Destin".

20 septembrie - Buzău

27 septembrie - Reșița

11 octombrie - Iași

12 octombrie - Suceava

26 octombrie - Constanța

01 noiembrie - Sibiu

02 noiembrie - Cluj

08 noiembrie - Băicoi

09 noiembrie - Rm. Vâlcea

15 noiembrie - Ploiești

16 noiembrie - Alba Iulia

21 decembrie - București

În cei peste 20 de ani de activitate, Trooper a lansat nouă albume de studio, a cântat pentru mai mult de 600.000 de oameni, în peste 750 de concerte, și a urcat pe scenă alături de Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Deep Purple, Whitesnake, Europe, Manowar, Nazareth, WASP etc.

