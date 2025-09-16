Turnul Babel reloaded: O structură gigantică, cât înălțimea a trei Turnuri Eiffel suprapuse, se înalță pe malul Mării Roșii. Ce se știe până acum despre proiectul care uimește planeta
Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O structură de proporții colosale se înalță treptat pe malul Mării Roșii: Jeddah Tower. Având o înălțime proiectată de peste o mie de metri, clădirea va depăși înălțimea a trei Turnuri Eiffel suprapuse și a unei clădiri de 40 de etaje.
Aceasta nu este doar o simplă construcție care va doborî recorduri; el întruchipează determinarea Arabiei Saudite de a-și moderniza economia și de a-și consolida poziția pe scena internațională. Proiectul, lansat inițial sub denumirea de Kingdom Tower, este un simbol al unei îndrăzneli tehnice și arhitecturale rar întâlnite în lume.
Adrian Smith, arhitectul de renume internațional responsabil și pentru designul Burj Khalifa, a conceput turnul inspirându-se din formele armonioase ale naturii. Structura adoptă o siluetă zveltă, în formă de Y, ce amintește de lăstarii tineri ai unei plante din deșert, îmbinând cu măiestrie estetica cu funcționalitatea.
Fiecare dintre cele trei „petale" ale sale contribuie esențial la stabilizarea impozantei clădiri în fața vânturilor puternice ce se manifestă la o asemenea altitudine.
După o întrerupere de câțiva ani, lucrările de construcție au fost reluate în 2025, iar ritmul actual al progresului sugerează o finalizare a proiectului în jurul anului 2028. Edificarea unui turn de un kilometru înălțime a impus soluții inginerești inovatoare și complexe.
Doar fundația în sine reprezintă o performanță remarcabilă: ea se sprijină pe peste 270 de piloți ancorați profund în sol, care susțin un radier de mii de metri pătrați.
Acest sistem ingenios este proiectat să distribuie sarcini colosale, limitând în același timp deplasările solului la doar câțiva centimetri. Structura principală este compusă dintr-un nucleu central realizat din beton de înaltă performanță, înconjurat de trei aripi ce asigură stabilitatea necesară, eliminând nevoia unor ranforsări complexe.
Tehnologia de pompare verticală a betonului a fost adaptată pentru a atinge înălțimi neîncercate până acum, transportând materialul până la 800 de metri de la nivelul solului.
Pentru a asigura o mobilitate fluidă a persoanelor în cadrul acestei veritabile „orașe verticale", turnul va fi echipat cu 59 de ascensoare, unele dintre ele cu etaje duble, și scări rulante. Jeddah Tower nu se limitează doar la o realizare arhitecturală spectaculoasă.
Ea va găzdui o varietate de spații, incluzând apartamente rezidențiale de lux, un hotel Four Seasons, birouri internaționale și o platformă de observație situată la peste 600 de metri înălțime, oferind o panoramă excepțională asupra Mării Roșii și a orașului.
Prin combinarea acestor funcții, turnul se integrează strategic în viziunea națională Vision 2030, care urmărește diversificarea economiei saudite, punând accent pe dezvoltarea comerțului, turismului și serviciilor.
Chiar dacă acest proiect este de o amploare uriașă, au fost integrate soluții menite să limiteze impactul său asupra mediului. Turnul utilizează vitraje performante, sisteme avansate de recuperare și reciclare a apei, precum și tehnologii eco-energetice pentru a-și reduce consumul general.
Orientarea atent studiată și forma zveltă a structurii contribuie, de asemenea, la minimizarea absorbției căldurii solare, un aspect crucial într-un climat deșertic extrem. Cu toate aceste eforturi, Jeddah Tower generează și îngrijorări semnificative.
Construcția necesită volume uriașe de beton și oțel, generând emisii de carbon considerabile. Mai mult, amplasarea sa pe coasta Mării Roșii, o zonă deja afectată de poluare și urbanizare rapidă, accentuează riscurile de mediu.
Criticii denunță un proiect emblematic, dar costisitor din punct de vedere ecologic, unii considerând-o mai degrabă o „construcție a vanității" decât o necesitate funcțională. Pe măsură ce etajele se înalță, Jeddah Tower devine o întruchipare a tensiunii dintre îndrăzneala umană și responsabilitate.
Clădirea ar putea deveni cel mai înalt zgârie-nori din lume, un simbol al prestigiului și inovației, dar în același timp ne reamintește că orice vis colosal implică și compromisuri, mai ales în materie de mediu și durabilitate.
În 2028, odată finalizată, lumea va admira, fără îndoială, această măiestrie inginerească, confruntându-se însă și cu întrebările profunde pe care le ridică despre capacitatea noastră de a împăca ambiția cu respectul față de limitele planetare.
